https://ukraina.ru/20260817/pravoslavnykh-monakhov-grozyatsya-vyselit-v-volynskoy-oblasti-1082569344.html
Православных монахов грозятся выселить в Волынской области
Православных монахов грозятся выселить в Волынской области - 17.08.2026 Украина.ру
Православных монахов грозятся выселить в Волынской области
Дело Милецкого монастыря на Западной Украине идёт к выселению православных монахов из обители XV века. Об этом 17 августа заявил представляющий интересы УПЦ адвокат Никита Чекман.
2026-08-17T19:24
2026-08-17T19:24
2026-08-17T19:24
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волынская область
украина
упц
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гонения
православие
православные
монастырь
монахи
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Хозяйственный суд Волынской области рассматривает дело № 903/638/26 по иску Волынской областной военной администрации к религиозной организации "Свято-Николаевский Милецкий мужской монастырь Волынской епархии Украинской Православной Церкви" об обязательстве вернуть имущество. "Фактически следствием удовлетворения иска может стать выселение братии из монастырского комплекса", - отметил адвокат.Дело рассматривается коллегиально тремя судьями.Важно, что коллегиальное рассмотрение назначено именно по инициативе суда — учитывая категорию и сложность дела, характер спорных правоотношений, а также значительный общественный интерес к предмету спора, - заметил адвокат. - Кроме того, прихожане Милецкого монастыря обращаются в суд с заявлениями о вступлении в дело как третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований по предмету спора, на стороне монастыря". Прихожане считают, что предстоящее судебное решение может напрямую повлиять на их права, обязанности и законные интересы. В суд уже подано более 150 таких заявлений. Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре СМИ раскрыли, кто принимает решения на Банковой, Арахамия идёт по стопам Ермака. Итоги 17 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, волынская область, украина, упц, западная украина, гонения, православие, православные, монастырь, монахи, религия, верующие, суд
Новости, Волынская область, Украина, УПЦ, Западная Украина, гонения, Православие, православные, монастырь, монахи, Религия, верующие, Суд
Православных монахов грозятся выселить в Волынской области
Дело Милецкого монастыря на Западной Украине идёт к выселению православных монахов из обители XV века. Об этом 17 августа заявил представляющий интересы УПЦ адвокат Никита Чекман.
Хозяйственный суд Волынской области рассматривает дело № 903/638/26 по иску Волынской областной военной администрации к религиозной организации "Свято-Николаевский Милецкий мужской монастырь Волынской епархии Украинской Православной Церкви" об обязательстве вернуть имущество.
"Фактически следствием удовлетворения иска может стать выселение братии из монастырского комплекса", - отметил адвокат.
Дело рассматривается коллегиально тремя судьями.
Важно, что коллегиальное рассмотрение назначено именно по инициативе суда — учитывая категорию и сложность дела, характер спорных правоотношений, а также значительный общественный интерес к предмету спора, - заметил адвокат. - Кроме того, прихожане Милецкого монастыря обращаются в суд с заявлениями о вступлении в дело как третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований по предмету спора, на стороне монастыря".
Прихожане считают, что предстоящее судебное решение может напрямую повлиять на их права, обязанности и законные интересы. В суд уже подано более 150 таких заявлений.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.