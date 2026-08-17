Православных монахов грозятся выселить в Волынской области - 17.08.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260817/pravoslavnykh-monakhov-grozyatsya-vyselit-v-volynskoy-oblasti-1082569344.html
Православных монахов грозятся выселить в Волынской области
Православных монахов грозятся выселить в Волынской области - 17.08.2026 Украина.ру
Православных монахов грозятся выселить в Волынской области
Дело Милецкого монастыря на Западной Украине идёт к выселению православных монахов из обители XV века. Об этом 17 августа заявил представляющий интересы УПЦ адвокат Никита Чекман.
2026-08-17T19:24
2026-08-17T19:24
новости
волынская область
украина
упц
западная украина
гонения
православие
православные
монастырь
монахи
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/11/1082569817_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_afc037345fdcb13c728c7eb265a22d6b.jpg
Хозяйственный суд Волынской области рассматривает дело № 903/638/26 по иску Волынской областной военной администрации к религиозной организации "Свято-Николаевский Милецкий мужской монастырь Волынской епархии Украинской Православной Церкви" об обязательстве вернуть имущество. "Фактически следствием удовлетворения иска может стать выселение братии из монастырского комплекса", - отметил адвокат.Дело рассматривается коллегиально тремя судьями.Важно, что коллегиальное рассмотрение назначено именно по инициативе суда — учитывая категорию и сложность дела, характер спорных правоотношений, а также значительный общественный интерес к предмету спора, - заметил адвокат. - Кроме того, прихожане Милецкого монастыря обращаются в суд с заявлениями о вступлении в дело как третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований по предмету спора, на стороне монастыря". Прихожане считают, что предстоящее судебное решение может напрямую повлиять на их права, обязанности и законные интересы. В суд уже подано более 150 таких заявлений. Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре СМИ раскрыли, кто принимает решения на Банковой, Арахамия идёт по стопам Ермака. Итоги 17 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
волынская область
украина
западная украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/11/1082569817_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b29685f032daaf768a17673d493f48eb.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, волынская область, украина, упц, западная украина, гонения, православие, православные, монастырь, монахи, религия, верующие, суд
Новости, Волынская область, Украина, УПЦ, Западная Украина, гонения, Православие, православные, монастырь, монахи, Религия, верующие, Суд

Православных монахов грозятся выселить в Волынской области

19:24 17.08.2026
 
© Фото : inok.infoНиколаевский Милецкий мужской монастырь (с. Мильцы, Волынская обл.) — Монастырский вестник Украины
Николаевский Милецкий мужской монастырь (с. Мильцы, Волынская обл.) — Монастырский вестник Украины - РИА Новости, 1920, 17.08.2026
© Фото : inok.info
Читать в
ДзенTelegram
Дело Милецкого монастыря на Западной Украине идёт к выселению православных монахов из обители XV века. Об этом 17 августа заявил представляющий интересы УПЦ адвокат Никита Чекман.
Хозяйственный суд Волынской области рассматривает дело № 903/638/26 по иску Волынской областной военной администрации к религиозной организации "Свято-Николаевский Милецкий мужской монастырь Волынской епархии Украинской Православной Церкви" об обязательстве вернуть имущество.
"Фактически следствием удовлетворения иска может стать выселение братии из монастырского комплекса", - отметил адвокат.
Дело рассматривается коллегиально тремя судьями.
Важно, что коллегиальное рассмотрение назначено именно по инициативе суда — учитывая категорию и сложность дела, характер спорных правоотношений, а также значительный общественный интерес к предмету спора, - заметил адвокат. - Кроме того, прихожане Милецкого монастыря обращаются в суд с заявлениями о вступлении в дело как третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований по предмету спора, на стороне монастыря".
Прихожане считают, что предстоящее судебное решение может напрямую повлиять на их права, обязанности и законные интересы. В суд уже подано более 150 таких заявлений.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре СМИ раскрыли, кто принимает решения на Банковой, Арахамия идёт по стопам Ермака. Итоги 17 августа
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиВолынская областьУкраинаУПЦЗападная УкраинагоненияПравославиеправославныемонастырьмонахиРелигияверующиеСуд
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
20:05Украинского студента за прогулы призвали в ВСУ
19:55ВСУ атаковали жителей Белгородской области - есть раненые
19:36Дроны и мины убивают жителей Курской области - губернатор
19:30Дмитрий Евсюткин: России надо готовиться к тому, что НАТО устроит блокаду Калининграда по сценарию Крыма
19:24Православных монахов грозятся выселить в Волынской области
19:04Чего ждать от украинцев, сбежавших за границу, и грозит ли Зеленскому сирийский сценарий – Копатько
18:5617 августа 2026 года, вечерний эфир
18:44Армия России поразила суда, перевозившие грузы ВСУ по Черному морю
18:33Будет только хуже. Демографическая катастрофа не оставляет Украине шанса
18:32Задержан поджигатель трансформатора на железнодорожной станции в Петербурге
18:29Фархад Ибрагимов: Турция заговорила о передаче оружия Киеву, когда Россия стала побеждать на Черном море
18:27Полгода, которые изменили мир. Иран объявил о победе над Америкой
18:20И к войне подготовиться, и денег заработать: Россию атакуют британские дроны
18:10Латвийский блогер желал хороших отношений с Россией и был репрессирован
18:00СМИ раскрыли, кто принимает решения на Банковой, Арахамия идёт по стопам Ермака. Итоги 17 августа
17:59Военный эксперт: Украина использует "Старлинк" для ударов по РФ — это "стандартное решение"
17:46Иордания выдала Украине организатора международного наркосиндиката
17:42Насонов: К 2027 году 300 спутников "Рассвета" будут полностью контролировать Украину
17:26Обстановка на Запорожском направлении: Ореховский участок
17:16"Дневник десантника" опубликовал главное из нового брифинга Минобороны России
Лента новостейМолния