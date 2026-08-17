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Православных монахов грозятся выселить в Волынской области

Православных монахов грозятся выселить в Волынской области - 17.08.2026 Украина.ру

Православных монахов грозятся выселить в Волынской области

Дело Милецкого монастыря на Западной Украине идёт к выселению православных монахов из обители XV века. Об этом 17 августа заявил представляющий интересы УПЦ адвокат Никита Чекман.

2026-08-17T19:24

2026-08-17T19:24

2026-08-17T19:24

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монастырь

монахи

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Хозяйственный суд Волынской области рассматривает дело № 903/638/26 по иску Волынской областной военной администрации к религиозной организации "Свято-Николаевский Милецкий мужской монастырь Волынской епархии Украинской Православной Церкви" об обязательстве вернуть имущество. "Фактически следствием удовлетворения иска может стать выселение братии из монастырского комплекса", - отметил адвокат.Дело рассматривается коллегиально тремя судьями.Важно, что коллегиальное рассмотрение назначено именно по инициативе суда — учитывая категорию и сложность дела, характер спорных правоотношений, а также значительный общественный интерес к предмету спора, - заметил адвокат. - Кроме того, прихожане Милецкого монастыря обращаются в суд с заявлениями о вступлении в дело как третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований по предмету спора, на стороне монастыря". Прихожане считают, что предстоящее судебное решение может напрямую повлиять на их права, обязанности и законные интересы. В суд уже подано более 150 таких заявлений. Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре СМИ раскрыли, кто принимает решения на Банковой, Арахамия идёт по стопам Ермака. Итоги 17 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, волынская область, украина, упц, западная украина, гонения, православие, православные, монастырь, монахи, религия, верующие, суд