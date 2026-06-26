Пленный из ВСУ: украинцы ненавидят полки "Шквал" и "Скала" из-за пыток и массовой гибели людей
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ
Военнослужащие киевского режима ненавидят полки "Шквал" и 425-й штурмовой полк "Скала" за пытки и отправку людей на верную смерть. Об этом 26 июня рассказал военнопленный Сергей Белозеров
"Все на Украине ненавидят "Шквал" и "Скалу", потому что там людей отправляют на мясо. С боевых задач возвращается очень маленькое количество солдат. Почти никто не возвращается. Или пытают", — сказал пленный.
Сам Белозеров служил в полку "Шквал" и попал в плен на запорожском направлении. Ранее на Украине было опубликовано расследование о концлагерных порядках в полку "Скала".
Сбежавшие военнослужащие рассказали, что новобранцев там называли "одноразками", водили под конвоем, избивали, привязывали к квадроциклам и тащили по земле. Зафиксировано несколько суицидов.
Сам Белозеров служил в полку "Шквал" и попал в плен на запорожском направлении. Ранее на Украине было опубликовано расследование о концлагерных порядках в полку "Скала".
Сбежавшие военнослужащие рассказали, что новобранцев там называли "одноразками", водили под конвоем, избивали, привязывали к квадроциклам и тащили по земле. Зафиксировано несколько суицидов.
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