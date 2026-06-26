https://ukraina.ru/20260626/plennyy-iz-vsu-ukraintsy-nenavidyat-polki-shkval-i-skala-iz-za-pytok-i-massovoy-gibeli-lyudey-1080672441.html

Пленный из ВСУ: украинцы ненавидят полки "Шквал" и "Скала" из-за пыток и массовой гибели людей

Пленный из ВСУ: украинцы ненавидят полки "Шквал" и "Скала" из-за пыток и массовой гибели людей - 26.06.2026 Украина.ру

Пленный из ВСУ: украинцы ненавидят полки "Шквал" и "Скала" из-за пыток и массовой гибели людей

Военнослужащие киевского режима ненавидят полки "Шквал" и 425-й штурмовой полк "Скала" за пытки и отправку людей на верную смерть. Об этом 26 июня рассказал военнопленный Сергей Белозеров

2026-06-26T11:43

2026-06-26T11:43

2026-06-26T11:43

спецоперация

новости

всу

плен

пленные

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/09/1069848564_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_f708def47856a1a1f25dbfa3492cc9bf.jpg

"Все на Украине ненавидят "Шквал" и "Скалу", потому что там людей отправляют на мясо. С боевых задач возвращается очень маленькое количество солдат. Почти никто не возвращается. Или пытают", — сказал пленный.Сам Белозеров служил в полку "Шквал" и попал в плен на запорожском направлении. Ранее на Украине было опубликовано расследование о концлагерных порядках в полку "Скала". Сбежавшие военнослужащие рассказали, что новобранцев там называли "одноразками", водили под конвоем, избивали, привязывали к квадроциклам и тащили по земле. Зафиксировано несколько суицидов.Подробнее – в материале Скандальный полк ВСУ "Скала" - новые откровения

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

спецоперация, новости, всу, плен, пленные