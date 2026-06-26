Пленный из ВСУ: украинцы ненавидят полки "Шквал" и "Скала" из-за пыток и массовой гибели людей - 26.06.2026 Украина.ру
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Пленный из ВСУ: украинцы ненавидят полки "Шквал" и "Скала" из-за пыток и массовой гибели людей
Пленный из ВСУ: украинцы ненавидят полки "Шквал" и "Скала" из-за пыток и массовой гибели людей - 26.06.2026 Украина.ру
Пленный из ВСУ: украинцы ненавидят полки "Шквал" и "Скала" из-за пыток и массовой гибели людей
Военнослужащие киевского режима ненавидят полки "Шквал" и 425-й штурмовой полк "Скала" за пытки и отправку людей на верную смерть. Об этом 26 июня рассказал военнопленный Сергей Белозеров
2026-06-26T11:43
2026-06-26T11:43
спецоперация
новости
всу
плен
пленные
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"Все на Украине ненавидят "Шквал" и "Скалу", потому что там людей отправляют на мясо. С боевых задач возвращается очень маленькое количество солдат. Почти никто не возвращается. Или пытают", — сказал пленный.Сам Белозеров служил в полку "Шквал" и попал в плен на запорожском направлении. Ранее на Украине было опубликовано расследование о концлагерных порядках в полку "Скала". Сбежавшие военнослужащие рассказали, что новобранцев там называли "одноразками", водили под конвоем, избивали, привязывали к квадроциклам и тащили по земле. Зафиксировано несколько суицидов.Подробнее – в материале Скандальный полк ВСУ "Скала" - новые откровения
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спецоперация, новости, всу, плен, пленные
Спецоперация, Новости, ВСУ, плен, Пленные

Пленный из ВСУ: украинцы ненавидят полки "Шквал" и "Скала" из-за пыток и массовой гибели людей

11:43 26.06.2026
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ
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Военнослужащие киевского режима ненавидят полки "Шквал" и 425-й штурмовой полк "Скала" за пытки и отправку людей на верную смерть. Об этом 26 июня рассказал военнопленный Сергей Белозеров
"Все на Украине ненавидят "Шквал" и "Скалу", потому что там людей отправляют на мясо. С боевых задач возвращается очень маленькое количество солдат. Почти никто не возвращается. Или пытают", — сказал пленный.

Сам Белозеров служил в полку "Шквал" и попал в плен на запорожском направлении. Ранее на Украине было опубликовано расследование о концлагерных порядках в полку "Скала".

Сбежавшие военнослужащие рассказали, что новобранцев там называли "одноразками", водили под конвоем, избивали, привязывали к квадроциклам и тащили по земле. Зафиксировано несколько суицидов.
Подробнее – в материале Скандальный полк ВСУ "Скала" - новые откровения
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