Скандальный полк ВСУ "Скала" - новые откровения - 25.06.2026 Украина.ру
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Скандальный полк ВСУ "Скала" - новые откровения
Скандальный полк ВСУ "Скала" - новые откровения - 25.06.2026 Украина.ру
Скандальный полк ВСУ "Скала" - новые откровения
Украинское штурмовое подразделение "Скала" не покидает криминальных хроник. Об этом сообщает 25 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-25T19:26
2026-06-25T19:26
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Глава общественной организации "Украина - Индия" Олег Торгало рассказал, что сына его сотрудницы по имени Богдан бусифицировали прямо с рабочего места на техстанции в Киеве. А после его увезли в одну из частей "Скалы"."В ТЦК он в тот же день по-быстрому прошёл врачебную комиссию, которая, по его словам, была полной фикцией. Что бы ни говорил человек, все были годны и без ограничений.В тот же день его отправили в одну из частей "Скалы". Мать чудом смогла узнать номер командира, неоднократно звонила ему и просила дать сыну телефон хотя бы для одного звонка. Сначала он ответил, чтобы она не волновалась, что из её сына сделают тигра и отправят защищать страну. Потом перестал брать трубку. Никакой связи, никакой информации.Через две недели Людмиле Степановне позвонили из больницы и сообщили, что ей необходимо приехать на опознание тела сына", — рассказал Торгало.Тело парня было избито: обширная вмятина на голове, синяки, побитые и примотанные скотчем к телу руки. Работники больницы сказали, что Богдана привезли в коме и уже ничего нельзя было сделать. Причиной смерти указали "токсическую энцефалопатию" - повреждения мозга из-за наркотических веществ.При этом у бедолаги отец-инвалид I группы. Его мать, рассказавшая об этой истории, тоже инвалид. А брат Богдана служит в ВСУ.Тем временем украинский журналист и продюсер британского телеканала Sky News Азад Сафаров рассказал в соцсети, как в марте 2025 года автомобиль съёмочной группы был расстрелян военнослужащим штурмового полка ВСУ "Скала" в районе Доброполья (ДНР).Ранее на эту тему: Украинская штурмовая "элита" оказалась штрафбатомСитуацию рассмотрел Дмитрий Ковалевич в публикации Армия непригодных рабов. Что на Украине говорят об убийствах и избиениях в штурмовых полках ВСУВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, киев, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина.ру, тцк, мобилизация на украине, ситуация на украине, криминал, минобороны украины
Новости, Украина, Киев, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, ТЦК, мобилизация на Украине, ситуация на Украине, криминал, Минобороны Украины

Скандальный полк ВСУ "Скала" - новые откровения

19:26 25.06.2026
 
© Фото : скриншот видео из соцсетейТЦК схватили украинца
ТЦК схватили украинца - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© Фото : скриншот видео из соцсетей
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Украинское штурмовое подразделение "Скала" не покидает криминальных хроник. Об этом сообщает 25 июня телеграм-канал Украина.ру
Глава общественной организации "Украина - Индия" Олег Торгало рассказал, что сына его сотрудницы по имени Богдан бусифицировали прямо с рабочего места на техстанции в Киеве. А после его увезли в одну из частей "Скалы".
"В ТЦК он в тот же день по-быстрому прошёл врачебную комиссию, которая, по его словам, была полной фикцией. Что бы ни говорил человек, все были годны и без ограничений.

В тот же день его отправили в одну из частей "Скалы". Мать чудом смогла узнать номер командира, неоднократно звонила ему и просила дать сыну телефон хотя бы для одного звонка. Сначала он ответил, чтобы она не волновалась, что из её сына сделают тигра и отправят защищать страну. Потом перестал брать трубку. Никакой связи, никакой информации.

Через две недели Людмиле Степановне позвонили из больницы и сообщили, что ей необходимо приехать на опознание тела сына", — рассказал Торгало.
Тело парня было избито: обширная вмятина на голове, синяки, побитые и примотанные скотчем к телу руки. Работники больницы сказали, что Богдана привезли в коме и уже ничего нельзя было сделать. Причиной смерти указали "токсическую энцефалопатию" - повреждения мозга из-за наркотических веществ.

При этом у бедолаги отец-инвалид I группы. Его мать, рассказавшая об этой истории, тоже инвалид. А брат Богдана служит в ВСУ.
Тем временем украинский журналист и продюсер британского телеканала Sky News Азад Сафаров рассказал в соцсети, как в марте 2025 года автомобиль съёмочной группы был расстрелян военнослужащим штурмового полка ВСУ "Скала" в районе Доброполья (ДНР).
Ранее на эту тему: Украинская штурмовая "элита" оказалась штрафбатом
Ситуацию рассмотрел Дмитрий Ковалевич в публикации Армия непригодных рабов. Что на Украине говорят об убийствах и избиениях в штурмовых полках ВСУ
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