Скандальный полк ВСУ "Скала" - новые откровения
© Фото : скриншот видео из соцсетейТЦК схватили украинца
© Фото : скриншот видео из соцсетей
Украинское штурмовое подразделение "Скала" не покидает криминальных хроник. Об этом сообщает 25 июня телеграм-канал Украина.ру
Глава общественной организации "Украина - Индия" Олег Торгало рассказал, что сына его сотрудницы по имени Богдан бусифицировали прямо с рабочего места на техстанции в Киеве. А после его увезли в одну из частей "Скалы".
"В ТЦК он в тот же день по-быстрому прошёл врачебную комиссию, которая, по его словам, была полной фикцией. Что бы ни говорил человек, все были годны и без ограничений.
В тот же день его отправили в одну из частей "Скалы". Мать чудом смогла узнать номер командира, неоднократно звонила ему и просила дать сыну телефон хотя бы для одного звонка. Сначала он ответил, чтобы она не волновалась, что из её сына сделают тигра и отправят защищать страну. Потом перестал брать трубку. Никакой связи, никакой информации.
Через две недели Людмиле Степановне позвонили из больницы и сообщили, что ей необходимо приехать на опознание тела сына", — рассказал Торгало.
В тот же день его отправили в одну из частей "Скалы". Мать чудом смогла узнать номер командира, неоднократно звонила ему и просила дать сыну телефон хотя бы для одного звонка. Сначала он ответил, чтобы она не волновалась, что из её сына сделают тигра и отправят защищать страну. Потом перестал брать трубку. Никакой связи, никакой информации.
Через две недели Людмиле Степановне позвонили из больницы и сообщили, что ей необходимо приехать на опознание тела сына", — рассказал Торгало.
Тело парня было избито: обширная вмятина на голове, синяки, побитые и примотанные скотчем к телу руки. Работники больницы сказали, что Богдана привезли в коме и уже ничего нельзя было сделать. Причиной смерти указали "токсическую энцефалопатию" - повреждения мозга из-за наркотических веществ.
При этом у бедолаги отец-инвалид I группы. Его мать, рассказавшая об этой истории, тоже инвалид. А брат Богдана служит в ВСУ.
При этом у бедолаги отец-инвалид I группы. Его мать, рассказавшая об этой истории, тоже инвалид. А брат Богдана служит в ВСУ.
Тем временем украинский журналист и продюсер британского телеканала Sky News Азад Сафаров рассказал в соцсети, как в марте 2025 года автомобиль съёмочной группы был расстрелян военнослужащим штурмового полка ВСУ "Скала" в районе Доброполья (ДНР).
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Ситуацию рассмотрел Дмитрий Ковалевич в публикации Армия непригодных рабов. Что на Украине говорят об убийствах и избиениях в штурмовых полках ВСУ
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