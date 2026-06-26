Как США удерживают здания России и мешают завершению войны — Захарова - 26.06.2026 Украина.ру
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Как США удерживают здания России и мешают завершению войны — Захарова
Как США удерживают здания России и мешают завершению войны — Захарова - 26.06.2026 Украина.ру
Как США удерживают здания России и мешают завершению войны — Захарова
Ультиматум России или барьер для мира? Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе своей еженедельной пресс-конференции ответила на вопросы... Украина.ру, 26.06.2026
2026-06-26T14:23
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россия
сша
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ультиматум
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Ультиматум России или барьер для мира? Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе своей еженедельной пресс-конференции ответила на вопросы корреспондента издания Украина.ру о судьбе российской собственности в США и объяснила, почему понимания по миру на Украине, достигнутые Путиным и Трампом в Анкоридже, "пока остаются нереализованными".
россия
сша
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видео, россия, сша, украина, мария захарова, владимир путин, дональд трамп, украина.ру, ультиматум, мид рф, аляска, видео
Видео, Россия, США, Украина, Мария Захарова, Владимир Путин, Дональд Трамп, Украина.ру, ультиматум, МИД РФ, Аляска

Как США удерживают здания России и мешают завершению войны — Захарова

14:23 26.06.2026
 
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Ультиматум России или барьер для мира? Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе своей еженедельной пресс-конференции ответила на вопросы корреспондента издания Украина.ру о судьбе российской собственности в США и объяснила, почему понимания по миру на Украине, достигнутые Путиным и Трампом в Анкоридже, "пока остаются нереализованными".
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ВидеоРоссияСШАУкраинаМария ЗахароваВладимир ПутинДональд ТрампУкраина.руультиматумМИД РФАляска
 
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