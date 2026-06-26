https://ukraina.ru/20260626/kak-ssha-uderzhivayut-zdaniya-rossii-i-meshayut-zaversheniyu-voyny--zakharova-1080686327.html

Как США удерживают здания России и мешают завершению войны — Захарова

Как США удерживают здания России и мешают завершению войны — Захарова - 26.06.2026 Украина.ру

Как США удерживают здания России и мешают завершению войны — Захарова

Ультиматум России или барьер для мира? Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе своей еженедельной пресс-конференции ответила на вопросы... Украина.ру, 26.06.2026

2026-06-26T14:23

2026-06-26T14:23

2026-06-26T14:23

видео

россия

сша

украина

мария захарова

владимир путин

дональд трамп

украина.ру

ультиматум

мид рф

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Ультиматум России или барьер для мира? Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе своей еженедельной пресс-конференции ответила на вопросы корреспондента издания Украина.ру о судьбе российской собственности в США и объяснила, почему понимания по миру на Украине, достигнутые Путиным и Трампом в Анкоридже, "пока остаются нереализованными".

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, россия, сша, украина, мария захарова, владимир путин, дональд трамп, украина.ру, ультиматум, мид рф, аляска, видео