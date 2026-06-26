https://ukraina.ru/20260626/kak-ssha-uderzhivayut-zdaniya-rossii-i-meshayut-zaversheniyu-voyny--zakharova-1080686327.html
Как США удерживают здания России и мешают завершению войны — Захарова
Как США удерживают здания России и мешают завершению войны — Захарова - 26.06.2026 Украина.ру
Как США удерживают здания России и мешают завершению войны — Захарова
Ультиматум России или барьер для мира? Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе своей еженедельной пресс-конференции ответила на вопросы... Украина.ру, 26.06.2026
2026-06-26T14:23
2026-06-26T14:23
2026-06-26T14:23
видео
россия
сша
украина
мария захарова
владимир путин
дональд трамп
украина.ру
ультиматум
мид рф
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Ультиматум России или барьер для мира? Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе своей еженедельной пресс-конференции ответила на вопросы корреспондента издания Украина.ру о судьбе российской собственности в США и объяснила, почему понимания по миру на Украине, достигнутые Путиным и Трампом в Анкоридже, "пока остаются нереализованными".
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Видео, Россия, США, Украина, Мария Захарова, Владимир Путин, Дональд Трамп, Украина.ру, ультиматум, МИД РФ, Аляска
Как США удерживают здания России и мешают завершению войны — Захарова
Ультиматум России или барьер для мира? Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе своей еженедельной пресс-конференции ответила на вопросы корреспондента издания Украина.ру о судьбе российской собственности в США и объяснила, почему понимания по миру на Украине, достигнутые Путиным и Трампом в Анкоридже, "пока остаются нереализованными".