Британия всегда была "главным ястребом" Европы: Маркосян о поставках оружия и отставке Стармера - 26.06.2026 Украина.ру
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Британия всегда была "главным ястребом" Европы: Маркосян о поставках оружия и отставке Стармера
Британия всегда была "главным ястребом" Европы: Маркосян о поставках оружия и отставке Стармера - 26.06.2026 Украина.ру
Британия всегда была "главным ястребом" Европы: Маркосян о поставках оружия и отставке Стармера
Британия была "главным ястребом" Европы всегда. Поставки оружия — это бизнес, и пока западники этим кормятся, они будут оставаться ястребами. Но по мере продвижения России ресурсная база Запада будет сокращаться. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политический обозреватель, публицист Елена Маркосян
2026-06-26T04:30
2026-06-26T01:19
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Рассуждая о том, приведет ли отставка Кира Стармера с поста премьера к дезорганизации поставок вооружений и разведданных для ВСУ, собеседница Украина.ру заявила, что Британия была всегда "главным ястребом" Европы."А вот поставки оружия — это другое. Это бизнес. Пока западники этим кормятся, они будут оставаться ястребами", — подчеркнула Маркосян.По словам эксперта, по мере того как Россия будет продвигаться вперед в своих военных, дипломатических, экономических и финансовых планах, ресурсная база черного рынка торговли оружием и "демократией" во всех её "волшебных проявлениях" будет сокращаться.Эксперт подчеркнула, что сложилась очень интересная ситуация, которую можно охарактеризовать как системный кризис войны. "Те, кто хотят воевать и такими действиями решать свои проблемы (при этом любой ценой), теряют ресурсы — они, по сути, уже их не имеют. Другие, кто такими ресурсами обладает, наоборот, против войны, потому что цена победы в человеческом измерении их не устраивает. Стандартная схема — одни не могут, другие не хотят", — резюмировала собеседница издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Елена Маркосян: Пока Зеленский играет против Польши и Белоруссии, Крым стал костью в горле Запада" на сайте Украина.ру.Также на тему военной эскалации — в материале Сергея Зуева "AUKUS - пока не кусает, но очень опасен. Против кого дружат Австралия и США в Индийском и Тихом океанах" на сайте Украина.ру.
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Британия всегда была "главным ястребом" Европы: Маркосян о поставках оружия и отставке Стармера

04:30 26.06.2026
 
© APПушка британского танка Challenger 2 на фоне британского флага
Пушка британского танка Challenger 2 на фоне британского флага - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© AP
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Британия была "главным ястребом" Европы всегда. Поставки оружия — это бизнес, и пока западники этим кормятся, они будут оставаться ястребами. Но по мере продвижения России ресурсная база Запада будет сокращаться. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала политический обозреватель, публицист Елена Маркосян
Рассуждая о том, приведет ли отставка Кира Стармера с поста премьера к дезорганизации поставок вооружений и разведданных для ВСУ, собеседница Украина.ру заявила, что Британия была всегда "главным ястребом" Европы.
"А вот поставки оружия — это другое. Это бизнес. Пока западники этим кормятся, они будут оставаться ястребами", — подчеркнула Маркосян.
По словам эксперта, по мере того как Россия будет продвигаться вперед в своих военных, дипломатических, экономических и финансовых планах, ресурсная база черного рынка торговли оружием и "демократией" во всех её "волшебных проявлениях" будет сокращаться.
Эксперт подчеркнула, что сложилась очень интересная ситуация, которую можно охарактеризовать как системный кризис войны.
"Те, кто хотят воевать и такими действиями решать свои проблемы (при этом любой ценой), теряют ресурсы — они, по сути, уже их не имеют. Другие, кто такими ресурсами обладает, наоборот, против войны, потому что цена победы в человеческом измерении их не устраивает. Стандартная схема — одни не могут, другие не хотят", — резюмировала собеседница издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Елена Маркосян: Пока Зеленский играет против Польши и Белоруссии, Крым стал костью в горле Запада" на сайте Украина.ру.
Также на тему военной эскалации — в материале Сергея Зуева "AUKUS - пока не кусает, но очень опасен. Против кого дружат Австралия и США в Индийском и Тихом океанах" на сайте Украина.ру.
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