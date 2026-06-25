https://ukraina.ru/20260625/zhech-ukrainskie-goroda---bessmyslenno-suzdaltsev-ob-otvete-rf-na-terakty-vsu-1080639708.html

"Жечь украинские города - бессмысленно": Суздальцев об ответе РФ на теракты ВСУ

"Жечь украинские города - бессмысленно": Суздальцев об ответе РФ на теракты ВСУ - 25.06.2026 Украина.ру

"Жечь украинские города - бессмысленно": Суздальцев об ответе РФ на теракты ВСУ

При ночных ударах украинской армии в Крыму погибли два человека, включая ребёнка. Об очередной трагедии сообщил глава республики Сергей Аксёнов.Сегодня утром... Украина.ру, 25.06.2026

2026-06-25T16:50

2026-06-25T16:50

2026-06-25T16:50

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россия

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воронеж

сергей аксенов

владимир путин

андрей суздальцев

вооруженные силы украины

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При ночных ударах украинской армии в Крыму погибли два человека, включая ребёнка. Об очередной трагедии сообщил глава республики Сергей Аксёнов.Сегодня утром также были завершены поисковые работы на месте падения ракет ВСУ в Воронеже, число погибших возросло до шести. Всего в результате украинской атаки пострадали 68 мирных жителей.Террористические удары по общественному транспорту, жилым домам, а также атаки ВСУ на инфраструктуру России нацелены на то, чтобы "раскачать" общество, заявлял Владимир Путин.Только за эту ночь средства ПВО сбили 269 украинских дронов над российскими регионами. ВС РФ в свою очередь наносили удары по объектам военной инфраструктуры на Украине. Наша армия всё чаще атакует транспортные узлы, районы переброски резервов, промышленные площадки и объекты, которые обеспечивают работу всей украинской военной системы.Политолог Андрей Суздальцев объяснил, поражение каких ещё целей в незалежной остановило бы террористические обстрелы в России.

россия

крым

воронеж

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видео, россия, крым, воронеж, сергей аксенов, владимир путин, андрей суздальцев, вооруженные силы украины, эксперты, атака бпла, терроризм, видео