https://ukraina.ru/20260625/zhech-ukrainskie-goroda---bessmyslenno-suzdaltsev-ob-otvete-rf-na-terakty-vsu-1080639708.html
"Жечь украинские города - бессмысленно": Суздальцев об ответе РФ на теракты ВСУ
"Жечь украинские города - бессмысленно": Суздальцев об ответе РФ на теракты ВСУ - 25.06.2026 Украина.ру
"Жечь украинские города - бессмысленно": Суздальцев об ответе РФ на теракты ВСУ
При ночных ударах украинской армии в Крыму погибли два человека, включая ребёнка. Об очередной трагедии сообщил глава республики Сергей Аксёнов.Сегодня утром... Украина.ру, 25.06.2026
2026-06-25T16:50
2026-06-25T16:50
2026-06-25T16:50
видео
россия
крым
воронеж
сергей аксенов
владимир путин
андрей суздальцев
вооруженные силы украины
эксперты
атака бпла
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При ночных ударах украинской армии в Крыму погибли два человека, включая ребёнка. Об очередной трагедии сообщил глава республики Сергей Аксёнов.Сегодня утром также были завершены поисковые работы на месте падения ракет ВСУ в Воронеже, число погибших возросло до шести. Всего в результате украинской атаки пострадали 68 мирных жителей.Террористические удары по общественному транспорту, жилым домам, а также атаки ВСУ на инфраструктуру России нацелены на то, чтобы "раскачать" общество, заявлял Владимир Путин.Только за эту ночь средства ПВО сбили 269 украинских дронов над российскими регионами. ВС РФ в свою очередь наносили удары по объектам военной инфраструктуры на Украине. Наша армия всё чаще атакует транспортные узлы, районы переброски резервов, промышленные площадки и объекты, которые обеспечивают работу всей украинской военной системы.Политолог Андрей Суздальцев объяснил, поражение каких ещё целей в незалежной остановило бы террористические обстрелы в России.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, россия, крым, воронеж, сергей аксенов, владимир путин, андрей суздальцев, вооруженные силы украины, эксперты, атака бпла, терроризм, видео
Видео, Россия, Крым, Воронеж, Сергей Аксенов, Владимир Путин, Андрей Суздальцев, Вооруженные силы Украины, эксперты, атака БПЛА, терроризм
При ночных ударах украинской армии в Крыму погибли два человека, включая ребёнка. Об очередной трагедии сообщил глава республики Сергей Аксёнов.
Сегодня утром также были завершены поисковые работы на месте падения ракет ВСУ в Воронеже, число погибших возросло до шести. Всего в результате украинской атаки пострадали 68 мирных жителей.
Террористические удары по общественному транспорту, жилым домам, а также атаки ВСУ на инфраструктуру России нацелены на то, чтобы "раскачать" общество, заявлял Владимир Путин.
Только за эту ночь средства ПВО сбили 269 украинских дронов над российскими регионами. ВС РФ в свою очередь наносили удары по объектам военной инфраструктуры на Украине. Наша армия всё чаще атакует транспортные узлы, районы переброски резервов, промышленные площадки и объекты, которые обеспечивают работу всей украинской военной системы.
Политолог Андрей Суздальцев объяснил, поражение каких ещё целей в незалежной остановило бы террористические обстрелы в России.