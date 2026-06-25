https://ukraina.ru/20260625/vsu-ostanutsya-bez-dronov-ukraina-opyat-ne-dozhdalas-evropeyskikh-deneg-1080614096.html

ВСУ останутся без дронов: Украина опять не дождалась европейских денег

ВСУ останутся без дронов: Украина опять не дождалась европейских денег - 25.06.2026 Украина.ру

ВСУ останутся без дронов: Украина опять не дождалась европейских денег

Еврокомиссия приняла решение перенести отправку 5,9 млрд евро, которые предназначались Киеву на закупку беспилотников в рамках первого транша кредита на 90 млрд евро, сообщает Euractiv со ссылкой на источники в ЕК

2026-06-25T09:45

2026-06-25T09:45

2026-06-25T09:45

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Вместо запрошенных средств на дроны Украина получит бюджетную поддержку в размере 3,2 млрд евро. Эти деньги войдут в состав 30 млрд евро, выделенных на макрофинансовую помощь Киеву на 2026–2027 годы. Большая часть кредита — 60 млрд евро — предназначена для поддержки оборонного сектора Украины, однако фактическое распределение средств затягивается.Изначально Еврокомиссия планировала перечислить первый транш кредита в мае, однако по необъявленным причинам этот срок был перенесен. Решение о предоставлении Украине кредита на 90 млрд евро послы стран Евросоюза согласовали в конце апреля, одновременно одобрив 20-й пакет антироссийских санкций. Ранее принятие затягивал Будапешт, блокировавший программу в обмен на возобновление поставок нефти по трубопроводу "Дружба". Однако 12 апреля 2026 года, после поражения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на выборах, согласование программы было разблокировано, и ЕС получил возможность приступить к выделению средств.В Москве неоднократно заявляли, что любые кредиты и военная помощь Киеву со стороны Евросоюза лишь затягивают конфликт и не приближают мирное урегулирование. В МИД РФ подчеркивали, что Брюссель действует не как посредник, а как прямой участник противостояния, вливая миллиарды в украинскую армию, а не в восстановление экономики страны.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Приговор дипломатии Трампа: Россия ставит крест на отношениях с США? Хроника событий на утро 25 июня.

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новости, киев, украина, будапешт, виктор орбан, еврокомиссия, ес, мир без границ