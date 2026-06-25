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Командир украинской Нацгвардии с "боевыми" выплатами в тылу стал мультимиллионером
Командир украинской Нацгвардии с "боевыми" выплатами в тылу стал мультимиллионером - 25.06.2026 Украина.ру
Командир украинской Нацгвардии с "боевыми" выплатами в тылу стал мультимиллионером
Досудебное расследование в отношении бывшего командира воинской части Национальной гвардии Украины в Днепропетровской области и его бывшего начальника штаба завершено, обвинительный акт направлен в суд. Об этом 25 июня сообщило Государственное бюро расследований Украины
2026-06-25T15:37
2026-06-25T15:37
2026-06-25T16:06
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Следователи установили, что злодеи организовали незаконное начисление дополнительного вознаграждения 164 военнослужащим якобы за выполнение боевых задач по содержанию взводных опорных пунктов."На самом деле, военнослужащие проходили службу на штабных и других небоевых должностях и непосредственного участия в выполнении таких задач не принимали, - сказано в официальном сообщении. - Из-за неправомерного начисления из государственного бюджета безосновательно выплатили почти 12 млн гривен".Фигурантов обвиняют в небрежном отношении к военной службе, что повлекло тяжкие последствия и было совершено в условиях военного положения (ч. 4 ст. 425 УК Украины). Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы. В ходе досудебного расследования нанесенный ущерб возмещен в полном объеме. Больше новостей дня представлено в обзоре Экспроприация нефти, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 25 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, нацгвардия, украина, днепропетровская область, коррупция, гбр, расследование, мвд украины, суд, криминал
Новости, Нацгвардия, Украина, Днепропетровская область, коррупция, ГБР, Расследование, МВД Украины, Суд, криминал
Командир украинской Нацгвардии с "боевыми" выплатами в тылу стал мультимиллионером
15:37 25.06.2026 (обновлено: 16:06 25.06.2026)
Досудебное расследование в отношении бывшего командира воинской части Национальной гвардии Украины в Днепропетровской области и его бывшего начальника штаба завершено, обвинительный акт направлен в суд. Об этом 25 июня сообщило Государственное бюро расследований Украины
Следователи установили, что злодеи организовали незаконное начисление дополнительного вознаграждения 164 военнослужащим якобы за выполнение боевых задач по содержанию взводных опорных пунктов.
"На самом деле, военнослужащие проходили службу на штабных и других небоевых должностях и непосредственного участия в выполнении таких задач не принимали, - сказано в официальном сообщении. - Из-за неправомерного начисления из государственного бюджета безосновательно выплатили почти 12 млн гривен".
Фигурантов обвиняют в небрежном отношении к военной службе, что повлекло тяжкие последствия и было совершено в условиях военного положения (ч. 4 ст. 425 УК Украины). Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы. В ходе досудебного расследования нанесенный ущерб возмещен в полном объеме.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.