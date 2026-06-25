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Командир украинской Нацгвардии с "боевыми" выплатами в тылу стал мультимиллионером

Командир украинской Нацгвардии с "боевыми" выплатами в тылу стал мультимиллионером - 25.06.2026 Украина.ру

Командир украинской Нацгвардии с "боевыми" выплатами в тылу стал мультимиллионером

Досудебное расследование в отношении бывшего командира воинской части Национальной гвардии Украины в Днепропетровской области и его бывшего начальника штаба завершено, обвинительный акт направлен в суд. Об этом 25 июня сообщило Государственное бюро расследований Украины

2026-06-25T15:37

2026-06-25T15:37

2026-06-25T16:06

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Следователи установили, что злодеи организовали незаконное начисление дополнительного вознаграждения 164 военнослужащим якобы за выполнение боевых задач по содержанию взводных опорных пунктов."На самом деле, военнослужащие проходили службу на штабных и других небоевых должностях и непосредственного участия в выполнении таких задач не принимали, - сказано в официальном сообщении. - Из-за неправомерного начисления из государственного бюджета безосновательно выплатили почти 12 млн гривен".Фигурантов обвиняют в небрежном отношении к военной службе, что повлекло тяжкие последствия и было совершено в условиях военного положения (ч. 4 ст. 425 УК Украины). Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы. В ходе досудебного расследования нанесенный ущерб возмещен в полном объеме. Больше новостей дня представлено в обзоре Экспроприация нефти, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 25 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, нацгвардия, украина, днепропетровская область, коррупция, гбр, расследование, мвд украины, суд, криминал