https://ukraina.ru/20260624/vs-rf-prodvigayutsya-v-krasnom-limane-vsu-gotovyat-otkhod--itogovaya-svodka-readovka-za-23-iyunya-1080556765.html

ВС РФ продвигаются в Красном Лимане, ВСУ готовят отход — сводка Readovka за 23 июня

ВС РФ продвигаются в Красном Лимане, ВСУ готовят отход — сводка Readovka за 23 июня - 24.06.2026 Украина.ру

ВС РФ продвигаются в Красном Лимане, ВСУ готовят отход — сводка Readovka за 23 июня

Российская армия продолжает сжимать оборону ВСУ у Красного Лимана в ДНР. Об этом телеграм-канал Readovka сообщает в сводке за 23 июня

2026-06-24T00:32

2026-06-24T00:32

2026-06-24T00:54

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По данным источника, украинские подразделения концентрируются на северо-западных окраинах города и выстраивают маршруты отхода за Северский Донец — в направлении районов Щурово и Сидорово.Для Киева сейчас важнее сохранить пехоту для будущей обороны Славянско-Краматорской агломерации, чем удерживать текущие позиции. Однако организованный отход не выводит подразделения ВСУ из-под ударов: российские силы продолжают бить по противнику на всём маршруте отступления.Военкор Александр Коц в ночь на 24 июня пишет, что подразделения группировки "Запад" продолжают штурм Красного Лимана. За сутки бойцы 25-й общевойсковой армии, по данным источников, взяли пять опорных пунктов ВСУ и зачистили 52 здания в северо-западной части города.Сообщается об уничтожении до 35 украинских военнослужащих, техники, склада боеприпасов и 11 пунктов управления БПЛА. Также российские разведподразделения продолжают брать пленных, действуя в связке с беспилотниками.Контроль над Красным Лиманом откроет ВС РФ дальнейшее продвижение на Славянск с северного направления. Подробнее об этом - в публикации Военный эксперт: "После освобождения Красного Лимана мы начнем давить на Славянск с севера".Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Константиновка вскоре будет освобождена российскими воинами.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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