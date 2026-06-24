ВС РФ продвигаются в Красном Лимане, ВСУ готовят отход — сводка Readovka за 23 июня - 24.06.2026 Украина.ру
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ВС РФ продвигаются в Красном Лимане, ВСУ готовят отход — сводка Readovka за 23 июня
ВС РФ продвигаются в Красном Лимане, ВСУ готовят отход — сводка Readovka за 23 июня - 24.06.2026 Украина.ру
ВС РФ продвигаются в Красном Лимане, ВСУ готовят отход — сводка Readovka за 23 июня
Российская армия продолжает сжимать оборону ВСУ у Красного Лимана в ДНР. Об этом телеграм-канал Readovka сообщает в сводке за 23 июня
2026-06-24T00:32
2026-06-24T00:54
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сво
новости сво
спецоперация
красный лиман
днр
славянск
вс рф
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По данным источника, украинские подразделения концентрируются на северо-западных окраинах города и выстраивают маршруты отхода за Северский Донец — в направлении районов Щурово и Сидорово.Для Киева сейчас важнее сохранить пехоту для будущей обороны Славянско-Краматорской агломерации, чем удерживать текущие позиции. Однако организованный отход не выводит подразделения ВСУ из-под ударов: российские силы продолжают бить по противнику на всём маршруте отступления.Военкор Александр Коц в ночь на 24 июня пишет, что подразделения группировки "Запад" продолжают штурм Красного Лимана. За сутки бойцы 25-й общевойсковой армии, по данным источников, взяли пять опорных пунктов ВСУ и зачистили 52 здания в северо-западной части города.Сообщается об уничтожении до 35 украинских военнослужащих, техники, склада боеприпасов и 11 пунктов управления БПЛА. Также российские разведподразделения продолжают брать пленных, действуя в связке с беспилотниками.Контроль над Красным Лиманом откроет ВС РФ дальнейшее продвижение на Славянск с северного направления. Подробнее об этом - в публикации Военный эксперт: "После освобождения Красного Лимана мы начнем давить на Славянск с севера".Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Константиновка вскоре будет освобождена российскими воинами.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру, Россия, СВО, новости СВО, Спецоперация, Красный Лиман, ДНР, Славянск, ВС РФ, наступление ВС РФ, Александр Коц, ВСУ, Вооруженные силы Украины, война на Украине

ВС РФ продвигаются в Красном Лимане, ВСУ готовят отход — сводка Readovka за 23 июня

00:32 24.06.2026 (обновлено: 00:54 24.06.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанк72-я мотострелковая бригада группировки войск "Юг" в зоне СВО
72-я мотострелковая бригада группировки войск Юг в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Российская армия продолжает сжимать оборону ВСУ у Красного Лимана в ДНР. Об этом телеграм-канал Readovka сообщает в сводке за 23 июня
По данным источника, украинские подразделения концентрируются на северо-западных окраинах города и выстраивают маршруты отхода за Северский Донец — в направлении районов Щурово и Сидорово.
Для Киева сейчас важнее сохранить пехоту для будущей обороны Славянско-Краматорской агломерации, чем удерживать текущие позиции. Однако организованный отход не выводит подразделения ВСУ из-под ударов: российские силы продолжают бить по противнику на всём маршруте отступления.
Военкор Александр Коц в ночь на 24 июня пишет, что подразделения группировки "Запад" продолжают штурм Красного Лимана. За сутки бойцы 25-й общевойсковой армии, по данным источников, взяли пять опорных пунктов ВСУ и зачистили 52 здания в северо-западной части города.
Сообщается об уничтожении до 35 украинских военнослужащих, техники, склада боеприпасов и 11 пунктов управления БПЛА. Также российские разведподразделения продолжают брать пленных, действуя в связке с беспилотниками.
Контроль над Красным Лиманом откроет ВС РФ дальнейшее продвижение на Славянск с северного направления. Подробнее об этом - в публикации Военный эксперт: "После освобождения Красного Лимана мы начнем давить на Славянск с севера".
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Константиновка вскоре будет освобождена российскими воинами.
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