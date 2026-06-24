https://ukraina.ru/20260624/ukrainskiy-poligon-dlya-yaponskogo-oruzhiya-tokio-gotovit-set-perekhvatchikov-1080572532.html

Украинский полигон для японского оружия: Токио готовит сеть перехватчиков

Украинский полигон для японского оружия: Токио готовит сеть перехватчиков - 24.06.2026 Украина.ру

Украинский полигон для японского оружия: Токио готовит сеть перехватчиков

Япония планирует к 2027 году развернуть собственную сеть дронов-перехватчиков для защиты от ударных беспилотников типа "Шахед". Как 24 июня сообщает военный портал Defense Express, решающую роль в этом решении сыграли испытания японских зенитных дронов Terra A1 и Terra A2 в зоне боевых действий на Украине

2026-06-24T11:40

2026-06-24T11:40

2026-06-24T11:41

сво

токио

япония

украина

спецоперация

ии (искусственный интеллект)

мир без границ

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В течение апреля-мая 2026 года японская оборонная компания Terra Drone передала украинской стороне для тестирования два типа своих беспилотников. Согласно официальным данным, Terra A1, выполненный по коптерной схеме, развивает скорость до 300 км/ч, имеет дальность полета 18 км и находится в воздухе до 15 минут. Его испытывали в Черниговской области. Более мощный Terra A2, реактивный аппарат самолетного типа, способен развивать скорость до 312 км/ч, дальность его полета достигает 75 км, продолжительность — до 40 минут. Испытания проводились в Харьковской области.После полученных результатов государственное агентство Японии по закупкам, технологиям и логистике (ATLA) запустило проекты по ускоренному развертыванию таких систем в Сил самообороны страны. Ключевым требованием Токио стало условие, что дроны должны пройти испытания в реальных боевых условиях за рубежом — эту роль и выполнила Украина.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре О чем речь теперь? Путин назвал окончательные условия мира для Киева. Хроника событий на утро 24 июня.

токио

япония

украина

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сво, токио, япония, украина, спецоперация, ии (искусственный интеллект), мир без границ