https://ukraina.ru/20260624/igra-v-koshki-myshki-na-ukraine-panikuyut-iz-za-okhoty-vs-rf-za-operatorami-bpla-1080572971.html

"Игра в кошки-мышки": на Украине паникуют из-за охоты ВС РФ за операторами БПЛА

"Игра в кошки-мышки": на Украине паникуют из-за охоты ВС РФ за операторами БПЛА - 24.06.2026 Украина.ру

"Игра в кошки-мышки": на Украине паникуют из-за охоты ВС РФ за операторами БПЛА

Украинские операторы беспилотников, вопреки распространенному мнению, находятся не в меньшей опасности, чем пехотинцы на передовой. Как пишет Business Insider, российская армия целенаправленно охотится на них по всей линии фронта, считая одними из приоритетных целей на поле боя

2026-06-24T11:55

2026-06-24T11:55

2026-06-24T11:55

сво

спецоперация

бпла

россия

вооруженные силы украины

всу

вс рф

ии (искусственный интеллект)

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Как заявил начальник отдела военного сотрудничества Сил территориальной обороны ВСУ Тарас Березовец, утверждения о безопасности работы пилотов дронов являются ошибочными. По его словам, подразделения ВС РФ активно применяют ракеты, авиабомбы и артиллерию для поражения позиций, с которых ведется управление беспилотниками.Бывший оператор БПЛА, а ныне аналитик 413-го полка беспилотных систем RAID Дмитрий Жлуктенко отметил, что в отдельных случаях пилоты дронов вынуждены участвовать в стрелковых боях наравне с пехотой.Главный директор по развитию бизнеса компании Frontline Robotics Никита Рожков заявил, что российские войска все чаще отдают приоритет ударам именно по операторам беспилотников и наземных роботизированных систем, а не по штурмовым подразделениям.Березовц призвал западных союзников изучать украинский опыт защиты подразделений БПЛА и строить командные центры как можно глубже под землей. При этом он сравнил тактику противодействия с игрой в кошки-мышки, отметив, что российские военные постоянно отслеживают места дислокации вражеских расчетов.В Минобороны России ранее неоднократно подчеркивали, что уничтожение средств разведки и управления беспилотными летательными аппаратами противника является одной из приоритетных задач в ходе проведения специальной военной операции.Между тем сегодня, 24 июня, стало известно, что Япония планирует к 2027 году развернуть собственную сеть дронов-перехватчиков для защиты от ударных беспилотников типа "Шахед". В течение апреля-мая 2026 года японская оборонная компания Terra Drone передала украинской стороне для тестирования два типа своих беспилотников. Подробности в материале Украинский полигон для японского оружия: Токио готовит сеть перехватчиков.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре О чем речь теперь? Путин назвал окончательные условия мира для Киева. Хроника событий на утро 24 июня.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, спецоперация, бпла, россия, вооруженные силы украины, всу, вс рф, ии (искусственный интеллект)