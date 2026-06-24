https://ukraina.ru/20260624/igra-v-koshki-myshki-na-ukraine-panikuyut-iz-za-okhoty-vs-rf-za-operatorami-bpla-1080572971.html
"Игра в кошки-мышки": на Украине паникуют из-за охоты ВС РФ за операторами БПЛА
"Игра в кошки-мышки": на Украине паникуют из-за охоты ВС РФ за операторами БПЛА - 24.06.2026 Украина.ру
"Игра в кошки-мышки": на Украине паникуют из-за охоты ВС РФ за операторами БПЛА
Украинские операторы беспилотников, вопреки распространенному мнению, находятся не в меньшей опасности, чем пехотинцы на передовой. Как пишет Business Insider, российская армия целенаправленно охотится на них по всей линии фронта, считая одними из приоритетных целей на поле боя
2026-06-24T11:55
2026-06-24T11:55
2026-06-24T11:55
сво
спецоперация
бпла
россия
вооруженные силы украины
всу
вс рф
ии (искусственный интеллект)
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Как заявил начальник отдела военного сотрудничества Сил территориальной обороны ВСУ Тарас Березовец, утверждения о безопасности работы пилотов дронов являются ошибочными. По его словам, подразделения ВС РФ активно применяют ракеты, авиабомбы и артиллерию для поражения позиций, с которых ведется управление беспилотниками.Бывший оператор БПЛА, а ныне аналитик 413-го полка беспилотных систем RAID Дмитрий Жлуктенко отметил, что в отдельных случаях пилоты дронов вынуждены участвовать в стрелковых боях наравне с пехотой.Главный директор по развитию бизнеса компании Frontline Robotics Никита Рожков заявил, что российские войска все чаще отдают приоритет ударам именно по операторам беспилотников и наземных роботизированных систем, а не по штурмовым подразделениям.Березовц призвал западных союзников изучать украинский опыт защиты подразделений БПЛА и строить командные центры как можно глубже под землей. При этом он сравнил тактику противодействия с игрой в кошки-мышки, отметив, что российские военные постоянно отслеживают места дислокации вражеских расчетов.В Минобороны России ранее неоднократно подчеркивали, что уничтожение средств разведки и управления беспилотными летательными аппаратами противника является одной из приоритетных задач в ходе проведения специальной военной операции.Между тем сегодня, 24 июня, стало известно, что Япония планирует к 2027 году развернуть собственную сеть дронов-перехватчиков для защиты от ударных беспилотников типа "Шахед". В течение апреля-мая 2026 года японская оборонная компания Terra Drone передала украинской стороне для тестирования два типа своих беспилотников. Подробности в материале Украинский полигон для японского оружия: Токио готовит сеть перехватчиков.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре О чем речь теперь? Путин назвал окончательные условия мира для Киева. Хроника событий на утро 24 июня.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, спецоперация, бпла, россия, вооруженные силы украины, всу, вс рф, ии (искусственный интеллект)
СВО, Спецоперация, БПЛА, Россия, Вооруженные силы Украины, ВСУ, ВС РФ, ИИ (искусственный интеллект)
"Игра в кошки-мышки": на Украине паникуют из-за охоты ВС РФ за операторами БПЛА
Украинские операторы беспилотников, вопреки распространенному мнению, находятся не в меньшей опасности, чем пехотинцы на передовой. Как пишет Business Insider, российская армия целенаправленно охотится на них по всей линии фронта, считая одними из приоритетных целей на поле боя
Как заявил начальник отдела военного сотрудничества Сил территориальной обороны ВСУ Тарас Березовец, утверждения о безопасности работы пилотов дронов являются ошибочными.
По его словам, подразделения ВС РФ активно применяют ракеты, авиабомбы и артиллерию для поражения позиций, с которых ведется управление беспилотниками.
Бывший оператор БПЛА, а ныне аналитик 413-го полка беспилотных систем RAID Дмитрий Жлуктенко отметил, что в отдельных случаях пилоты дронов вынуждены участвовать в стрелковых боях наравне с пехотой.
Главный директор по развитию бизнеса компании Frontline Robotics Никита Рожков заявил, что российские войска все чаще отдают приоритет ударам именно по операторам беспилотников и наземных роботизированных систем, а не по штурмовым подразделениям.
Березовц призвал западных союзников изучать украинский опыт защиты подразделений БПЛА и строить командные центры как можно глубже под землей. При этом он сравнил тактику противодействия с игрой в кошки-мышки, отметив, что российские военные постоянно отслеживают места дислокации вражеских расчетов.
В Минобороны России ранее неоднократно подчеркивали, что уничтожение средств разведки и управления беспилотными летательными аппаратами противника является одной из приоритетных задач в ходе проведения специальной военной операции.
Между тем сегодня, 24 июня, стало известно, что Япония планирует к 2027 году развернуть собственную сеть дронов-перехватчиков для защиты от ударных беспилотников типа "Шахед".
В течение апреля-мая 2026 года японская оборонная компания Terra Drone передала украинской стороне для тестирования два типа своих беспилотников. Подробности в материале Украинский полигон для японского оружия: Токио готовит сеть перехватчиков.