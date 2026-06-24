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Гатилов предупредил о последствиях при размещении ядерного оружия у российских границ

Гатилов предупредил о последствиях при размещении ядерного оружия у российских границ - 24.06.2026 Украина.ру

Гатилов предупредил о последствиях при размещении ядерного оружия у российских границ

Размещение ядерного оружия у границ России и Белоруссии, будь то в Финляндии или в Польше, будет воспринято Москвой как непосредственная угроза, требующая компенсационных контрмер, заявил постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов, передает РИА Новости

2026-06-24T09:26

2026-06-24T09:26

2026-06-24T09:26

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По его словам, РФ будет вынуждена учитывать данный фактор в своем военном планировании.На прошлой неделе парламент Финляндии одобрил законодательные поправки, отменяющие действующий запрет на ввоз, изготовление, хранение и использование ядерного оружия на территории страны.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна вступает в период "продвинутого ядерного сдерживания". Париж увеличит число ядерных боеголовок, а европейские страны смогут участвовать в совместных учениях по сдерживанию. По словам Макрона, к "доктрине" Франции присоединятся восемь европейских стран: Великобритания, Германия, Польша, Нидерланды, Бельгия, Греция, Швеция и Дания.О ядерной угрозе - в материале Лавров заявил об угрозе ядерных ударов на сайте Украина.ру.

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новости, россия, финляндия, эммануэль макрон, сергей лавров, польша, оон, украина.ру