Гатилов предупредил о последствиях при размещении ядерного оружия у российских границ - 24.06.2026 Украина.ру
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Гатилов предупредил о последствиях при размещении ядерного оружия у российских границ
Гатилов предупредил о последствиях при размещении ядерного оружия у российских границ - 24.06.2026 Украина.ру
Гатилов предупредил о последствиях при размещении ядерного оружия у российских границ
Размещение ядерного оружия у границ России и Белоруссии, будь то в Финляндии или в Польше, будет воспринято Москвой как непосредственная угроза, требующая компенсационных контрмер, заявил постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов, передает РИА Новости
2026-06-24T09:26
2026-06-24T09:26
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По его словам, РФ будет вынуждена учитывать данный фактор в своем военном планировании.На прошлой неделе парламент Финляндии одобрил законодательные поправки, отменяющие действующий запрет на ввоз, изготовление, хранение и использование ядерного оружия на территории страны.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна вступает в период "продвинутого ядерного сдерживания". Париж увеличит число ядерных боеголовок, а европейские страны смогут участвовать в совместных учениях по сдерживанию. По словам Макрона, к "доктрине" Франции присоединятся восемь европейских стран: Великобритания, Германия, Польша, Нидерланды, Бельгия, Греция, Швеция и Дания.О ядерной угрозе - в материале Лавров заявил об угрозе ядерных ударов на сайте Украина.ру.
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новости, россия, финляндия, эммануэль макрон, сергей лавров, польша, оон, украина.ру
Новости, Россия, Финляндия, Эммануэль Макрон, Сергей Лавров, Польша, ООН, Украина.ру

Гатилов предупредил о последствиях при размещении ядерного оружия у российских границ

09:26 24.06.2026
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВстреча С.Лаврова с представителями российских НПО международной специализации
Встреча С.Лаврова с представителями российских НПО международной специализации - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Размещение ядерного оружия у границ России и Белоруссии, будь то в Финляндии или в Польше, будет воспринято Москвой как непосредственная угроза, требующая компенсационных контрмер, заявил постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов, передает РИА Новости
По его словам, РФ будет вынуждена учитывать данный фактор в своем военном планировании.
"Повысит ли это безопасность соответствующих стран? Весьма сомнительно", - отметил Гатилов.
На прошлой неделе парламент Финляндии одобрил законодательные поправки, отменяющие действующий запрет на ввоз, изготовление, хранение и использование ядерного оружия на территории страны.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна вступает в период "продвинутого ядерного сдерживания". Париж увеличит число ядерных боеголовок, а европейские страны смогут участвовать в совместных учениях по сдерживанию. По словам Макрона, к "доктрине" Франции присоединятся восемь европейских стран: Великобритания, Германия, Польша, Нидерланды, Бельгия, Греция, Швеция и Дания.
О ядерной угрозе - в материале Лавров заявил об угрозе ядерных ударов на сайте Украина.ру.
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