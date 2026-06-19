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Лавров заявил об угрозе ядерных ударов
Лавров заявил об угрозе ядерных ударов - 19.06.2026 Украина.ру
Лавров заявил об угрозе ядерных ударов
Прямое столкновение НАТО и России может быстро перерасти в обмен ядерными ударами с катастрофическими последствиями, предупредил министр иностранных дел Сергей Лавров в статье "Украина, Европа и глобальная безопасность", опубликованной на сайте МИД РФ
2026-06-19T09:55
2026-06-19T09:55
2026-06-19T09:55
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По словам Лаврова, вступление в НАТО Финляндии и Швеции свидетельствует о продолжающемся расширении на восток. Украину рассматривают как "ударный кулак" европейских вооруженных сил, независимых от США и альянса.Он подчеркнул, что под лозунгом "стратегической автономии" в Европе ведется серьезное укрепление силовых потенциалов. Речь идет и о ядерной сфере.Планы Франции предоставить "ядерный зонтик" нескольким странам Евросоюза и НАТО вызывают глубокое беспокойство, отметил министр. По мнению Лаврова, такой шаг не приведет к укреплению безопасности ни самого Парижа, ни получателей его "помощи". Он также напомнил слова президента РФ Владимира Путина, что это "бред, провокация и дезинформация с целью выбивания бюджетных денег на борьбу с Россией". Об антироссийских настроениях - в материале Нелегитимные санкции ЕС осуждает не только Россия на сайте Украина.ру.
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новости, россия, европа, франция, сергей лавров, владимир путин, нато, ес, украина.ру
Новости, Россия, Европа, Франция, Сергей Лавров, Владимир Путин, НАТО, ЕС, Украина.ру
Лавров заявил об угрозе ядерных ударов
Прямое столкновение НАТО и России может быстро перерасти в обмен ядерными ударами с катастрофическими последствиями, предупредил министр иностранных дел Сергей Лавров в статье "Украина, Европа и глобальная безопасность", опубликованной на сайте МИД РФ
По словам Лаврова, вступление в НАТО Финляндии и Швеции свидетельствует о продолжающемся расширении на восток. Украину рассматривают как "ударный кулак" европейских вооруженных сил, независимых от США и альянса.
Он подчеркнул, что под лозунгом "стратегической автономии" в Европе ведется серьезное укрепление силовых потенциалов. Речь идет и о ядерной сфере.
Планы Франции предоставить "ядерный зонтик" нескольким странам Евросоюза и НАТО вызывают глубокое беспокойство, отметил министр. По мнению Лаврова, такой шаг не приведет к укреплению безопасности ни самого Парижа, ни получателей его "помощи".
"При всем этом политические и военные деятели в Европе приписывают России агрессивные планы, которые, якобы, не ограничиваются Украиной", – обратил внимание министр.
Он также напомнил слова президента РФ Владимира Путина, что это "бред, провокация и дезинформация с целью выбивания бюджетных денег на борьбу с Россией".
Об антироссийских настроениях - в материале Нелегитимные санкции ЕС осуждает не только Россия на сайте Украина.ру.