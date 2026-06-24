"Тепло сердец", комиксы о Новороссии. 24 июня, утренний эфир - 24.06.2026 Украина.ру
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"Тепло сердец", комиксы о Новороссии. 24 июня, утренний эфир
"Тепло сердец", комиксы о Новороссии. 24 июня, утренний эфир - 24.06.2026 Украина.ру
"Тепло сердец", комиксы о Новороссии. 24 июня, утренний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 24.06.2026
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новороссия
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кирилл стрельников
дональд трамп
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Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки* Время Новороссии. Рисуя историю: Комиксы как новый язык Новороссии. Гость: Александр Панцирь — художник, сценарист, владелец студии "Панцирь Комикс"* Экономика Новороссии. Об изменениях в законе "О свободной экономической зоне" в Новороссии, а также о ходе уборочной кампании. Гость: Владислав Мицкевич - инвестиционный банкир, автор телеграм-канала "Новороссия инвест"* Помогаем своим. Волонтёрская организация "Тепло сердец" и фронтовая проза. Гость: Михаил Тырин - писатель, журналист, руководитель волонтёрского объединения "Тепло сердец"* Аналитика от издания Украина.ру. Поворот Трампа в сторону Украины. Гость: Кирилл Стрельников - автор издания Украина.ру, политический обозреватель РИА "Новости"* Великие земляки. История великого исследователя Донбасса - Леонида Лутугина. Гость: Андрей Чернов - редактор литературно-художественного альманаха "Крылья"
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
новороссия, украина, донбасс, кирилл стрельников, дональд трамп, михаил тырин, украина.ру, новороссия сегодня, видео
Новороссия, Украина, Донбасс, Кирилл Стрельников, Дональд Трамп, Михаил Тырин, Украина.ру, Новороссия сегодня

"Тепло сердец", комиксы о Новороссии. 24 июня, утренний эфир

12:35 24.06.2026 (обновлено: 13:06 24.06.2026)
 
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Сегодня в эфире:
* Новости и фронтовые сводки
* Время Новороссии. Рисуя историю: Комиксы как новый язык Новороссии. Гость: Александр Панцирь — художник, сценарист, владелец студии "Панцирь Комикс"
* Экономика Новороссии. Об изменениях в законе "О свободной экономической зоне" в Новороссии, а также о ходе уборочной кампании. Гость: Владислав Мицкевич - инвестиционный банкир, автор телеграм-канала "Новороссия инвест"
* Помогаем своим. Волонтёрская организация "Тепло сердец" и фронтовая проза. Гость: Михаил Тырин - писатель, журналист, руководитель волонтёрского объединения "Тепло сердец"
* Аналитика от издания Украина.ру. Поворот Трампа в сторону Украины. Гость: Кирилл Стрельников - автор издания Украина.ру, политический обозреватель РИА "Новости"
* Великие земляки. История великого исследователя Донбасса - Леонида Лутугина. Гость: Андрей Чернов - редактор литературно-художественного альманаха "Крылья"
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