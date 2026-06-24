https://ukraina.ru/20260624/24-iyunya-2026-goda-utrenniy-efir-1080575514.html
"Тепло сердец", комиксы о Новороссии. 24 июня, утренний эфир
"Тепло сердец", комиксы о Новороссии. 24 июня, утренний эфир - 24.06.2026 Украина.ру
"Тепло сердец", комиксы о Новороссии. 24 июня, утренний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 24.06.2026
2026-06-24T12:35
2026-06-24T12:35
2026-06-24T13:06
новороссия
украина
донбасс
кирилл стрельников
дональд трамп
михаил тырин
украина.ру
новороссия сегодня
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Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки* Время Новороссии. Рисуя историю: Комиксы как новый язык Новороссии. Гость: Александр Панцирь — художник, сценарист, владелец студии "Панцирь Комикс"* Экономика Новороссии. Об изменениях в законе "О свободной экономической зоне" в Новороссии, а также о ходе уборочной кампании. Гость: Владислав Мицкевич - инвестиционный банкир, автор телеграм-канала "Новороссия инвест"* Помогаем своим. Волонтёрская организация "Тепло сердец" и фронтовая проза. Гость: Михаил Тырин - писатель, журналист, руководитель волонтёрского объединения "Тепло сердец"* Аналитика от издания Украина.ру. Поворот Трампа в сторону Украины. Гость: Кирилл Стрельников - автор издания Украина.ру, политический обозреватель РИА "Новости"* Великие земляки. История великого исследователя Донбасса - Леонида Лутугина. Гость: Андрей Чернов - редактор литературно-художественного альманаха "Крылья"
новороссия
украина
донбасс
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2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/18/1080575370_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_0e0d3f47013a12961007761ec548cfb1.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новороссия, украина, донбасс, кирилл стрельников, дональд трамп, михаил тырин, украина.ру, новороссия сегодня, видео
Новороссия, Украина, Донбасс, Кирилл Стрельников, Дональд Трамп, Михаил Тырин, Украина.ру, Новороссия сегодня
* Новости и фронтовые сводки
* Время Новороссии. Рисуя историю: Комиксы как новый язык Новороссии. Гость: Александр Панцирь — художник, сценарист, владелец студии "Панцирь Комикс"
* Экономика Новороссии. Об изменениях в законе "О свободной экономической зоне" в Новороссии, а также о ходе уборочной кампании. Гость: Владислав Мицкевич - инвестиционный банкир, автор телеграм-канала "Новороссия инвест"
* Помогаем своим. Волонтёрская организация "Тепло сердец" и фронтовая проза. Гость: Михаил Тырин - писатель, журналист, руководитель волонтёрского объединения "Тепло сердец"
* Аналитика от издания Украина.ру. Поворот Трампа в сторону Украины. Гость: Кирилл Стрельников - автор издания Украина.ру, политический обозреватель РИА "Новости"
* Великие земляки. История великого исследователя Донбасса - Леонида Лутугина. Гость: Андрей Чернов - редактор литературно-художественного альманаха "Крылья"