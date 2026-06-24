https://ukraina.ru/20260624/24-iyunya-2026-goda-utrenniy-efir-1080575514.html

"Тепло сердец", комиксы о Новороссии. 24 июня, утренний эфир

"Тепло сердец", комиксы о Новороссии. 24 июня, утренний эфир - 24.06.2026 Украина.ру

"Тепло сердец", комиксы о Новороссии. 24 июня, утренний эфир

Сегодня в эфире: Украина.ру, 24.06.2026

2026-06-24T12:35

2026-06-24T12:35

2026-06-24T13:06

новороссия

украина

донбасс

кирилл стрельников

дональд трамп

михаил тырин

украина.ру

новороссия сегодня

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Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки* Время Новороссии. Рисуя историю: Комиксы как новый язык Новороссии. Гость: Александр Панцирь — художник, сценарист, владелец студии "Панцирь Комикс"* Экономика Новороссии. Об изменениях в законе "О свободной экономической зоне" в Новороссии, а также о ходе уборочной кампании. Гость: Владислав Мицкевич - инвестиционный банкир, автор телеграм-канала "Новороссия инвест"* Помогаем своим. Волонтёрская организация "Тепло сердец" и фронтовая проза. Гость: Михаил Тырин - писатель, журналист, руководитель волонтёрского объединения "Тепло сердец"* Аналитика от издания Украина.ру. Поворот Трампа в сторону Украины. Гость: Кирилл Стрельников - автор издания Украина.ру, политический обозреватель РИА "Новости"* Великие земляки. История великого исследователя Донбасса - Леонида Лутугина. Гость: Андрей Чернов - редактор литературно-художественного альманаха "Крылья"

новороссия

украина

донбасс

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2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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