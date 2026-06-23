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Ту-160 ВКС выполнили плановый полет над Баренцевым и Норвежским морями

Ту-160 ВКС выполнили плановый полет над Баренцевым и Норвежским морями - 23.06.2026 Украина.ру

Ту-160 ВКС выполнили плановый полет над Баренцевым и Норвежским морями

Стратегические ракетоносцы Ту-160 ВКС России выполнили плановый полёт над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Об этом Минобороны РФ в ночь на 23 июня сообщило в канале на платформе "Макс"

2026-06-23T03:19

2026-06-23T03:19

2026-06-23T03:19

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бомбардировщик

истребитель

миг-31

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"Стратегические ракетоносцы Ту-160 дальней авиации ВКС России выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Продолжительность полёта составила около 16 часов. В ходе полёта экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160 отработали дозаправку топливом в воздухе", — говорится в сообщении военного ведомства.Истребительное сопровождение "стратегов" обеспечивали экипажи МиГ-31 ВКС.Отмечается, что на отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождались истребителями иностранных государств."Экипажи дальней авиации регулярно совершают полёты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Балтийского и Черного морей. Все полеты самолётов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", — подчёркивается в сообщении.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

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