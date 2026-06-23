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Ту-160 ВКС выполнили плановый полет над Баренцевым и Норвежским морями
Ту-160 ВКС выполнили плановый полет над Баренцевым и Норвежским морями - 23.06.2026 Украина.ру
Ту-160 ВКС выполнили плановый полет над Баренцевым и Норвежским морями
Стратегические ракетоносцы Ту-160 ВКС России выполнили плановый полёт над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Об этом Минобороны РФ в ночь на 23 июня сообщило в канале на платформе "Макс"
2026-06-23T03:19
2026-06-23T03:19
2026-06-23T03:19
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"Стратегические ракетоносцы Ту-160 дальней авиации ВКС России выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Продолжительность полёта составила около 16 часов. В ходе полёта экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160 отработали дозаправку топливом в воздухе", — говорится в сообщении военного ведомства.Истребительное сопровождение "стратегов" обеспечивали экипажи МиГ-31 ВКС.Отмечается, что на отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождались истребителями иностранных государств."Экипажи дальней авиации регулярно совершают полёты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Балтийского и Черного морей. Все полеты самолётов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", — подчёркивается в сообщении.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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Украина.ру, Новости, Россия, Минобороны РФ, Арктика, Баренцево море, ВКС, бомбардировщик, истребитель, МиГ-31, Норвегия, НАТО
Ту-160 ВКС выполнили плановый полет над Баренцевым и Норвежским морями
Стратегические ракетоносцы Ту-160 ВКС России выполнили плановый полёт над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Об этом Минобороны РФ в ночь на 23 июня сообщило в канале на платформе "Макс"
"Стратегические ракетоносцы Ту-160 дальней авиации ВКС России выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Продолжительность полёта составила около 16 часов. В ходе полёта экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160 отработали дозаправку топливом в воздухе", — говорится в сообщении военного ведомства.
Истребительное сопровождение "стратегов" обеспечивали экипажи МиГ-31 ВКС.
Отмечается, что на отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождались истребителями иностранных государств.
"Экипажи дальней авиации регулярно совершают полёты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Балтийского и Черного морей. Все полеты самолётов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", — подчёркивается в сообщении.
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