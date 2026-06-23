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Польский депутат: Киеву не место в ЕС и НАТО, пока в его политике УПА* и Бандера
Польский депутат: Киеву не место в ЕС и НАТО, пока в его политике УПА* и Бандера - 23.06.2026 Украина.ру
Польский депутат: Киеву не место в ЕС и НАТО, пока в его политике УПА* и Бандера
Украина не может рассчитывать на членство в Евросоюзе и НАТО, пока продолжает героизировать УПА* и Бандеру. Об этом заявил член польского парламента Михал Москал
2026-06-23T15:30
2026-06-23T15:30
2026-06-23T15:30
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"Им нужно вычеркнуть историю УПА*, историю Бандеры из своих книг и не рассматривать это как что-то, что создаёт их государство. Мы просто не можем с этим согласиться", — подчеркнул он.По словам депутата, Польша имеет полное право не выстраивать дружеских отношений с Киевом, пока там прославляют убийц поляков.Напомним, президент Польши Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого Орла из-за перезахоронения главаря ОУН* и присвоения подразделению ВСУ имени "героев УПА"*. Об этом – в материале Украина не может позволить себе конфликт с Польшей, но Зеленский "подливает масло в огонь" В ответ Зеленский нахамил польскому лидеру и вернул награду. Скандал перерос в полноценный дипломатический кризис, и теперь Варшава открытым текстом говорит: с такими "ценностями" в Европу не пустят.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Настырность ЕС, провалы ВСУ, обиженный Зеленский. Хроника событий на 13:00 23 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.*Запрещённая в РФ экстремистская организация
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Новости, Украина, Киев, Польша, Владимир Зеленский, Степан Бандера, Кароль Навроцкий, ЕС, НАТО, Вооруженные силы Украины
Польский депутат: Киеву не место в ЕС и НАТО, пока в его политике УПА* и Бандера
Украина не может рассчитывать на членство в Евросоюзе и НАТО, пока продолжает героизировать УПА* и Бандеру. Об этом заявил член польского парламента Михал Москал