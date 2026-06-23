Польский депутат: Киеву не место в ЕС и НАТО, пока в его политике УПА* и Бандера - 23.06.2026 Украина.ру
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Польский депутат: Киеву не место в ЕС и НАТО, пока в его политике УПА* и Бандера
Польский депутат: Киеву не место в ЕС и НАТО, пока в его политике УПА* и Бандера - 23.06.2026 Украина.ру
Польский депутат: Киеву не место в ЕС и НАТО, пока в его политике УПА* и Бандера
Украина не может рассчитывать на членство в Евросоюзе и НАТО, пока продолжает героизировать УПА* и Бандеру. Об этом заявил член польского парламента Михал Москал
2026-06-23T15:30
2026-06-23T15:30
новости
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владимир зеленский
степан бандера
кароль навроцкий
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нато
вооруженные силы украины
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"Им нужно вычеркнуть историю УПА*, историю Бандеры из своих книг и не рассматривать это как что-то, что создаёт их государство. Мы просто не можем с этим согласиться", — подчеркнул он.По словам депутата, Польша имеет полное право не выстраивать дружеских отношений с Киевом, пока там прославляют убийц поляков.Напомним, президент Польши Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого Орла из-за перезахоронения главаря ОУН* и присвоения подразделению ВСУ имени "героев УПА"*. Об этом – в материале Украина не может позволить себе конфликт с Польшей, но Зеленский "подливает масло в огонь" В ответ Зеленский нахамил польскому лидеру и вернул награду. Скандал перерос в полноценный дипломатический кризис, и теперь Варшава открытым текстом говорит: с такими "ценностями" в Европу не пустят.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Настырность ЕС, провалы ВСУ, обиженный Зеленский. Хроника событий на 13:00 23 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.*Запрещённая в РФ экстремистская организация
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, киев, польша, владимир зеленский, степан бандера, кароль навроцкий, ес, нато, вооруженные силы украины
Новости, Украина, Киев, Польша, Владимир Зеленский, Степан Бандера, Кароль Навроцкий, ЕС, НАТО, Вооруженные силы Украины

Польский депутат: Киеву не место в ЕС и НАТО, пока в его политике УПА* и Бандера

15:30 23.06.2026
 
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Марши националистов на Украине - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
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Украина не может рассчитывать на членство в Евросоюзе и НАТО, пока продолжает героизировать УПА* и Бандеру. Об этом заявил член польского парламента Михал Москал
"Им нужно вычеркнуть историю УПА*, историю Бандеры из своих книг и не рассматривать это как что-то, что создаёт их государство. Мы просто не можем с этим согласиться", — подчеркнул он.
По словам депутата, Польша имеет полное право не выстраивать дружеских отношений с Киевом, пока там прославляют убийц поляков.
Напомним, президент Польши Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого Орла из-за перезахоронения главаря ОУН* и присвоения подразделению ВСУ имени "героев УПА"*. Об этом – в материале Украина не может позволить себе конфликт с Польшей, но Зеленский "подливает масло в огонь"
В ответ Зеленский нахамил польскому лидеру и вернул награду. Скандал перерос в полноценный дипломатический кризис, и теперь Варшава открытым текстом говорит: с такими "ценностями" в Европу не пустят.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Настырность ЕС, провалы ВСУ, обиженный Зеленский. Хроника событий на 13:00 23 июня
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
*Запрещённая в РФ экстремистская организация
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