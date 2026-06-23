https://ukraina.ru/20260623/vozdushnaya-trevoga-v-sevastopole-vzryvy-v-poltave-novosti-svo-1080544942.html

Воздушная тревога в Севастополе, взрывы в Полтаве. Новости СВО

Воздушная тревога в Севастополе, взрывы в Полтаве. Новости СВО - 23.06.2026 Украина.ру

Воздушная тревога в Севастополе, взрывы в Полтаве. Новости СВО

ПВО ВС ВР отражает налёт противника над городом-героем Севастополем. Об этом сообщает 23 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-23T16:08

2026-06-23T16:08

2026-06-23T16:08

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🟥 Объявлена воздушная тревога в Севастополе. Военнослужащие отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы, сообщил губернатор Михаил Развожаев. По его словам, сбит один БПЛА в районе мыса Херсонес над морем.🟥 Взрывы зафиксированы в Полтаве;🟦 В Сочи отменен режим угрозы БПЛА, сняты ограничения в аэропорту города;🟦 Армия РФ начала атаковать транспорт на дороге между Изюмом и Осколом Харьковской области с помощью "Ланцетов", сообщил глава Оскольской сельской военной администрации Геннадий Загоруйко.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Настырность ЕС, провалы ВСУ, обиженный Зеленский. Хроника событий на 13:00 23 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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2026

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