Воздушная тревога в Севастополе, взрывы в Полтаве. Новости СВО - 23.06.2026 Украина.ру
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Воздушная тревога в Севастополе, взрывы в Полтаве. Новости СВО
Воздушная тревога в Севастополе, взрывы в Полтаве. Новости СВО - 23.06.2026 Украина.ру
Воздушная тревога в Севастополе, взрывы в Полтаве. Новости СВО
ПВО ВС ВР отражает налёт противника над городом-героем Севастополем. Об этом сообщает 23 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-23T16:08
2026-06-23T16:08
спецоперация
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🟥 Объявлена воздушная тревога в Севастополе. Военнослужащие отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы, сообщил губернатор Михаил Развожаев. По его словам, сбит один БПЛА в районе мыса Херсонес над морем.🟥 Взрывы зафиксированы в Полтаве;🟦 В Сочи отменен режим угрозы БПЛА, сняты ограничения в аэропорту города;🟦 Армия РФ начала атаковать транспорт на дороге между Изюмом и Осколом Харьковской области с помощью "Ланцетов", сообщил глава Оскольской сельской военной администрации Геннадий Загоруйко.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Настырность ЕС, провалы ВСУ, обиженный Зеленский. Хроника событий на 13:00 23 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Воздушная тревога в Севастополе, взрывы в Полтаве. Новости СВО

16:08 23.06.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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ПВО ВС ВР отражает налёт противника над городом-героем Севастополем. Об этом сообщает 23 июня телеграм-канал Украина.ру
🟥 Объявлена воздушная тревога в Севастополе. Военнослужащие отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы, сообщил губернатор Михаил Развожаев. По его словам, сбит один БПЛА в районе мыса Херсонес над морем.

🟥 Взрывы зафиксированы в Полтаве;
🟦 В Сочи отменен режим угрозы БПЛА, сняты ограничения в аэропорту города;
🟦 Армия РФ начала атаковать транспорт на дороге между Изюмом и Осколом Харьковской области с помощью "Ланцетов", сообщил глава Оскольской сельской военной администрации Геннадий Загоруйко.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Настырность ЕС, провалы ВСУ, обиженный Зеленский. Хроника событий на 13:00 23 июня
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