https://ukraina.ru/20260623/ps-tsenoy-zhizni-spas-chetverykh-razvedchikov-ot-ukrainskogo-fpv-drona-1080518798.html

Пёс ценой жизни спас четверых разведчиков от украинского FPV-дрона

Пёс ценой жизни спас четверых разведчиков от украинского FPV-дрона - 23.06.2026 Украина.ру

Пёс ценой жизни спас четверых разведчиков от украинского FPV-дрона

Стаффордширский терьер по кличке Дизель перехватил пикирующий на разведгруппу ВС РФ украинский FPV-дрон, погиб при взрыве, но спас жизни четверым российским разведчикам, рассказал боец 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" с позывным Воробей. Об этом в ночь на 23 июня пишет РИА Новости

2026-06-23T05:37

2026-06-23T05:37

2026-06-23T05:41

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"Был случай: пёс нас спас от FPV-дрона. Он прыгал на птиц. У нас был стаффорд. Двигались в группе вчетвером - по двойкам. Заметил нас дрон противника. Мы начали скрываться. Вылетел FPV-дрон, и пёс, который находился с нами, прыгнул на него. Во время удара он схватил дрон на лету... Дрон разорвался, к сожалению, пёс погиб. Но мы все целы остались. Четверых спас. Собаку звали Дизель", — рассказал Воробей, отметив, что никто из бойцов не получил даже ранений.Собака, которая ценой жизни спасла от удара вражеского БПЛА всю разведгруппу, по словам военного, была любимцем подразделения.Воробей служит в армии с 2023 года. Он начинал как снайпер-разведчик, сейчас воюет в составе подразделения войск беспилотных систем ВС РФ. Имеет государственные награды.О героическом эпизоде сражения, в результате которого в октябре 2024 года в ДНР был освобождён Угледар, - в публикации "Моя рота 21 день билась в полном окружении": ветеран СВО рассказал о бое под Угледаром.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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украина.ру, россия, сво, спецоперация, вс рф, война на украине, разведка, собака, подвиг, бпла, атака бпла, fpv-дрон, всу, вооруженные силы украины, украина