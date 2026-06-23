Украина не может позволить себе конфликт с Польшей, но Зеленский "подливает масло в огонь" - 23.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260623/ukraina-ne-mozhet-pozvolit-sebe-konflikt-s-polshey-no-zelenskiy-podlivaet-maslo-v-ogon-1080531655.html
Украина не может позволить себе конфликт с Польшей, но Зеленский "подливает масло в огонь"
Украина не может позволить себе конфликт с Польшей, но Зеленский "подливает масло в огонь" - 23.06.2026 Украина.ру
Украина не может позволить себе конфликт с Польшей, но Зеленский "подливает масло в огонь"
Киев находится не в том положении, чтобы ссориться с одним из главных союзников. Об этом 23 июня пишет колумнист Bloomberg Марк Чемпион
2026-06-23T12:31
2026-06-23T12:31
новости
польша
россия
киев
владимир зеленский
кароль навроцкий
вооруженные силы украины
bloomberg
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/05/1058640385_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_fb30eeac5acb79fa667dc4ca63033ade.jpg
"Украина не может позволить себе нажить врага в лице современной Польши. Киев почти полностью зависит от Варшавы в плане выживания. Это единственный надёжный и достаточный транзитный маршрут для товаров и оружия", — констатирует Чемпион.По его мнению, со стороны Зеленского "неразумно подливать масло в огонь, разжигая конфликт с президентом Навроцким". Однако именно это и произошло. Напомним, 26 мая Зеленский присвоил подразделению ССО ВСУ имя "героев УПА"*, что вызвало массовое возмущение в Польше. 19 июня президент Навроцкий лишил его высшей государственной награды — ордена Белого Орла.Даже западные аналитики признают: киевский режим рубит сук, на котором сидит. Ссориться с Польшей, когда она — единственное окно для поставок оружия, может только полностью потерявший чувство реальности политик.*Признана экстремистской и запрещена на территории РФО других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре История повторяется: бригада ФРГ в Литве готовится к столкновению с РФ. Хроника событий на утро 23 июня.
польша
россия
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/05/1058640385_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_48a6bada9ae6f64412195465c772e7f0.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, польша, россия, киев, владимир зеленский, кароль навроцкий, вооруженные силы украины, bloomberg
Новости, Польша, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Кароль Навроцкий, Вооруженные силы Украины, bloomberg

Украина не может позволить себе конфликт с Польшей, но Зеленский "подливает масло в огонь"

12:31 23.06.2026
 
© Украина.руКоллаж: Зеленский, Сикорский, ПВО, Украина, Польша
Коллаж: Зеленский, Сикорский, ПВО, Украина, Польша - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Киев находится не в том положении, чтобы ссориться с одним из главных союзников. Об этом 23 июня пишет колумнист Bloomberg Марк Чемпион
"Украина не может позволить себе нажить врага в лице современной Польши. Киев почти полностью зависит от Варшавы в плане выживания. Это единственный надёжный и достаточный транзитный маршрут для товаров и оружия", — констатирует Чемпион.
По его мнению, со стороны Зеленского "неразумно подливать масло в огонь, разжигая конфликт с президентом Навроцким". Однако именно это и произошло. Напомним, 26 мая Зеленский присвоил подразделению ССО ВСУ имя "героев УПА"*, что вызвало массовое возмущение в Польше. 19 июня президент Навроцкий лишил его высшей государственной награды — ордена Белого Орла.
Даже западные аналитики признают: киевский режим рубит сук, на котором сидит. Ссориться с Польшей, когда она — единственное окно для поставок оружия, может только полностью потерявший чувство реальности политик.
*Признана экстремистской и запрещена на территории РФ
О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре История повторяется: бригада ФРГ в Литве готовится к столкновению с РФ. Хроника событий на утро 23 июня.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиПольшаРоссияКиевВладимир ЗеленскийКароль НавроцкийВооруженные силы Украиныbloomberg
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
15:39"Полная [чепуха]" - глава "Укрпочты" Смилянский ответил на распоряжение НБУ отправить его в отставку
15:38Гриняев: Киев передает боевой опыт Осло, а Норвегия создает производство БПЛА
15:37Зеленский готовит удар по Белоруссии - депутат Рады
15:33В Сочи отменен режим угрозы БПЛА, сняты ограничения в аэропорту города
15:30Польский депутат: Киеву не место в ЕС и НАТО, пока в его политике УПА* и Бандера
15:29К чёрту дипломатию! Кто союзники России и где наша G7? Ордуханян о выживании в глобальном конфликте
15:17Песков: в Крыму ведётся напряжённая работа по минимизации последствий варварских действий Киева
15:09Жертв ВСУ стало больше, БПЛА угрожают Сочи. Новости СВО
15:08Захарова: Армению могут лишить права голоса в ОДКБ за неуплату взносов
15:04Посол РФ в США: нацизм в новой инкарнации будет сокрушён по итогам СВО
14:55Акции "Газпрома" рухнули ниже 100 рублей впервые с 2008 года
14:55Депутат Гурулев призвал сменить тактику в зоне СВО
14:43УВД ВГА Харьковской области предупредило переселенцев
14:39Иран назвал сумму разблокированных активов после переговоров с США: $12 миллиардов
14:33"Год тотальной обороны": Норвегия потратит на военные цели более 700 миллиардов крон — Гриняев
14:22Провоз топлива через Крымский мост увеличат
14:22Россия будет повышать авторитет и статус офицерского корпуса - Путин
14:16ВС РФ активно внедряют элементы ИИ - глава Минобороны РФ
14:03НАТО готовится к войне с Россией, СВО и другие заявления Путина выпускникам военных заведений
13:59Суд на Украине арестовал квартиру и машиноместо вице-премьера Кулебы
Лента новостейМолния