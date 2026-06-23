https://ukraina.ru/20260623/ukraina-ne-mozhet-pozvolit-sebe-konflikt-s-polshey-no-zelenskiy-podlivaet-maslo-v-ogon-1080531655.html
Украина не может позволить себе конфликт с Польшей, но Зеленский "подливает масло в огонь"
Украина не может позволить себе конфликт с Польшей, но Зеленский "подливает масло в огонь" - 23.06.2026 Украина.ру
Украина не может позволить себе конфликт с Польшей, но Зеленский "подливает масло в огонь"
Киев находится не в том положении, чтобы ссориться с одним из главных союзников. Об этом 23 июня пишет колумнист Bloomberg Марк Чемпион
2026-06-23T12:31
2026-06-23T12:31
2026-06-23T12:31
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владимир зеленский
кароль навроцкий
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"Украина не может позволить себе нажить врага в лице современной Польши. Киев почти полностью зависит от Варшавы в плане выживания. Это единственный надёжный и достаточный транзитный маршрут для товаров и оружия", — констатирует Чемпион.По его мнению, со стороны Зеленского "неразумно подливать масло в огонь, разжигая конфликт с президентом Навроцким". Однако именно это и произошло. Напомним, 26 мая Зеленский присвоил подразделению ССО ВСУ имя "героев УПА"*, что вызвало массовое возмущение в Польше. 19 июня президент Навроцкий лишил его высшей государственной награды — ордена Белого Орла.Даже западные аналитики признают: киевский режим рубит сук, на котором сидит. Ссориться с Польшей, когда она — единственное окно для поставок оружия, может только полностью потерявший чувство реальности политик.*Признана экстремистской и запрещена на территории РФО других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре История повторяется: бригада ФРГ в Литве готовится к столкновению с РФ. Хроника событий на утро 23 июня.
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новости, польша, россия, киев, владимир зеленский, кароль навроцкий, вооруженные силы украины, bloomberg
Новости, Польша, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Кароль Навроцкий, Вооруженные силы Украины, bloomberg
Украина не может позволить себе конфликт с Польшей, но Зеленский "подливает масло в огонь"
Киев находится не в том положении, чтобы ссориться с одним из главных союзников. Об этом 23 июня пишет колумнист Bloomberg Марк Чемпион
"Украина не может позволить себе нажить врага в лице современной Польши. Киев почти полностью зависит от Варшавы в плане выживания. Это единственный надёжный и достаточный транзитный маршрут для товаров и оружия", — констатирует Чемпион.
По его мнению, со стороны Зеленского "неразумно подливать масло в огонь, разжигая конфликт с президентом Навроцким". Однако именно это и произошло. Напомним, 26 мая Зеленский присвоил подразделению ССО ВСУ имя "героев УПА"*, что вызвало массовое возмущение в Польше. 19 июня президент Навроцкий лишил его высшей государственной награды — ордена Белого Орла.
Даже западные аналитики признают: киевский режим рубит сук, на котором сидит. Ссориться с Польшей, когда она — единственное окно для поставок оружия, может только полностью потерявший чувство реальности политик.
*Признана экстремистской и запрещена на территории РФ