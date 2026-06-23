Захарова: Армению могут лишить права голоса в ОДКБ за неуплату взносов - 23.06.2026 Украина.ру
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Захарова: Армению могут лишить права голоса в ОДКБ за неуплату взносов
Захарова: Армению могут лишить права голоса в ОДКБ за неуплату взносов - 23.06.2026 Украина.ру
Захарова: Армению могут лишить права голоса в ОДКБ за неуплату взносов
Армения рискует остаться без права голоса в рабочих органах ОДКБ из-за многолетней задолженности по взносам. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью РИА Новости
2026-06-23T15:08
2026-06-23T15:08
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Она напомнила: согласно статье 25 устава организации, при невыполнении обязательств к государству могут быть применены меры."При задолженности перед бюджетом в течение двух лет грозит приостановление права выдвижения граждан на квотные должности, а также лишение права голоса в рабочих органах до полного погашения задолженности", — пояснила Захарова.Ранее в новостях: Стремящийся в ЕС Пашинян ссылается на договор ЕАЭС Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Настырность ЕС, провалы ВСУ, обиженный Зеленский. Хроника событий на 13:00 23 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Новости, Армения, Россия, Украина, Мария Захарова, ОДКБ, ЕАЭС, ЕС, Никол Пашинян, Владимир Зеленский

Захарова: Армению могут лишить права голоса в ОДКБ за неуплату взносов

15:08 23.06.2026
 
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Геноцид советского народа: историческое просвещение и международное признание - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
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Армения рискует остаться без права голоса в рабочих органах ОДКБ из-за многолетней задолженности по взносам. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью РИА Новости
Она напомнила: согласно статье 25 устава организации, при невыполнении обязательств к государству могут быть применены меры.
"При задолженности перед бюджетом в течение двух лет грозит приостановление права выдвижения граждан на квотные должности, а также лишение права голоса в рабочих органах до полного погашения задолженности", — пояснила Захарова.
Ранее в новостях: Стремящийся в ЕС Пашинян ссылается на договор ЕАЭС
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Настырность ЕС, провалы ВСУ, обиженный Зеленский. Хроника событий на 13:00 23 июня
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