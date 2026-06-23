https://ukraina.ru/20260623/deputat-gurulev-prizval-smenit-taktiku-v-zone-svo-1080541333.html

Депутат Гурулев призвал сменить тактику в зоне СВО

Депутат Гурулев призвал сменить тактику в зоне СВО - 23.06.2026 Украина.ру

Депутат Гурулев призвал сменить тактику в зоне СВО

Депутат Госдумы генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев призвал сменить тактику и стратегию ведения боевых действий в зоне спецоперации, пишет RTVI

2026-06-23T14:55

2026-06-23T14:55

2026-06-23T14:55

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Парламентарий уточнил, что "противника надо громить", уничтожая его логистику — мосты, депо, железнодорожные вокзалы, порты. Гурулев считает, что удары должны наноситься в том числе по поставляющим Украине оружие производствам в Европе. По его мнению, у России для этого достаточно средств, включая ракеты средней дальности и бомбардировочную авиацию. Депутат выразил уверенность, что тогда ВСУ нечем будет наносить удары по российским нефтяным заводам.Об успехах российских военных - в материале ВС РФ активно внедряют элементы ИИ - глава Минобороны РФ на сайте Украина.ру.

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новости, россия, европа, андрей гурулев, киев, госдума, украина.ру, вооруженные силы украины