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Депутат Гурулев призвал сменить тактику в зоне СВО
Депутат Гурулев призвал сменить тактику в зоне СВО - 23.06.2026 Украина.ру
Депутат Гурулев призвал сменить тактику в зоне СВО
Депутат Госдумы генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев призвал сменить тактику и стратегию ведения боевых действий в зоне спецоперации, пишет RTVI
2026-06-23T14:55
2026-06-23T14:55
2026-06-23T14:55
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Парламентарий уточнил, что "противника надо громить", уничтожая его логистику — мосты, депо, железнодорожные вокзалы, порты. Гурулев считает, что удары должны наноситься в том числе по поставляющим Украине оружие производствам в Европе. По его мнению, у России для этого достаточно средств, включая ракеты средней дальности и бомбардировочную авиацию. Депутат выразил уверенность, что тогда ВСУ нечем будет наносить удары по российским нефтяным заводам.Об успехах российских военных - в материале ВС РФ активно внедряют элементы ИИ - глава Минобороны РФ на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, европа, андрей гурулев, киев, госдума, украина.ру, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Европа, Андрей Гурулев, Киев, Госдума, Украина.ру, Вооруженные силы Украины
Депутат Гурулев призвал сменить тактику в зоне СВО
Депутат Госдумы генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев призвал сменить тактику и стратегию ведения боевых действий в зоне спецоперации, пишет RTVI
Парламентарий уточнил, что "противника надо громить", уничтожая его логистику — мосты, депо, железнодорожные вокзалы, порты.
"Необходимо бить по пунктам управления, где, как у нас модно говорить, происходит "процесс принятия решений", уничтожать ключевых руководителей. Необходимо разрушить систему управления, а основой является автоматизированная система управления, системы связи", — сказал он.
Гурулев считает, что удары должны наноситься в том числе по поставляющим Украине оружие производствам в Европе.
По его мнению, у России для этого достаточно средств, включая ракеты средней дальности и бомбардировочную авиацию.
Депутат выразил уверенность, что тогда ВСУ нечем будет наносить удары по российским нефтяным заводам.
Об успехах российских военных - в материале ВС РФ активно внедряют элементы ИИ - глава Минобороны РФ на сайте Украина.ру.