https://ukraina.ru/20260623/voyna-do-2050-goda-eksperty-i-politiki-o-nastoyaschem-i-buduschem-1080489788.html

Война до 2050 года? Эксперты и политики о настоящем и будущем

Война до 2050 года? Эксперты и политики о настоящем и будущем - 23.06.2026 Украина.ру

Война до 2050 года? Эксперты и политики о настоящем и будущем

В экспертном сообществе обсуждают, долго ли может продолжаться украино-российский конфликт и насколько велики риски его масштабирования в третью мировую.

2026-06-23T06:34

2026-06-23T06:34

2026-06-23T06:34

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украина

владимир зеленский

руслан бизяев

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михаил павлив

вооруженные силы украины

нато

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Рассчитывать на скорое завершение конфликта или хотя бы замирение не стоит, война будет идти до 2050 года, считает политолог Семён Уралов. Он пояснил, что "стратегия, которую выбрал Запад по отношению к Украине, – это максимальное истекание кровью".Зачем? Цель понятна. "Пока она истекает, она должна превратить в такую же безжизненную территорию как можно большую часть России и, как мы видим, Беларуси", - сказал эксперт в интервью журналисту Александру Шелесту*.Отметим, Зеленский делает всё для того, чтобы втянуть Белоруссию в войну, но Минск пока не поддаётся. Хотя, если украинский дрон "свалится", например, на Мозырский НПЗ, то трудно предсказать реакцию, считает вынужденно покинувший страну украинский журналист, блогер и общественный деятель Анатолий Шарий.Он напомнил об ультиматуме Зеленского, потребовавшего от Минска в течение недели демонтировать некие, будто бы установленные там ретрансляторы для наведения российских дронов. В противном случае Киев грозит ударом.Многие считают это "неадекватными выходками наркомана", но это не так,мы имеем дело с продуманной стратегией втягивания Белоруссии в военный конфликт с Украиной, считает политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.По его мнению, провокации в отношении Минска вызваны тем, что фронт ВСУ на левом берегу рушится."Для милитаристских диктаторских режимов в принципе характерна попытка решения текущих трудностей при помощи новой войны. Идейный "отец" Зеленского – Гитлер, начал войну с СССР в качестве попытки выхода из тупика, образовавшегося после провала Люфтваффе в "Битве за Англию" и отказа Лондона от предложенных Берлином условий "мирного урегулирования". Он же в декабре 1941 года, после нападения Японии на Перл-Харбор объявил войну США, надеясь, что в ответ Япония, ранее уклонявшаяся от нападения на СССР, вступит в войну с Москвой", - пояснил Ищенко в интервью изданию Украина.ру.Политолог предположил, что ВСУ не удержат фронт и вынуждены будут отойти, оставляя новые территории, однако - "объяснить населению масштабный отход, оставление половины Украины после всех победных реляций, будет крайне трудно". Вот тут-то киевскому режиму и пригодится новая война — можно будет сказать народу, что Минск "ударил в спину".А дальше — воевать и воевать… По словам Семёна Уралова, стратегия затяжной войны не нова - "она зашита в саму идею бандеровской Украины: что мы должны до такой степени обескровить Москву, а потом придёт "белый господин", то есть войска НАТО, и нанесут тот самый последний удар, который уничтожит Россию".Он отметил новый поворот в стратегии Киева — переход к угрозам по отношении к Белоруссии. По мнению Уралова, такое поведение украинских элит — результат безнаказанности, ведь эти самые элиты "с 2022 года не испытывают никаких вообще угроз для себя лично...".А что будет с территорией Украины, что будет с простыми украинцами, этих "элитариев" не волнует, они себя считают частью Запада, сказал эксперт.Тем украинцам, которые к "элитке" отношения не имеют, придётся туго уже этой зимой, предостерегает украинский политолог и политтехнолог Михаил Павлив. Он в эфире одного из интернет-каналов заявил, что теплогенерация Украины разрушена и вряд ли может быть восстановлена к зиме в условиях продолжающейся войны, поэтому "в зиму Украина войдёт действительно с чудовищной ситуацией с энергетикой, с теплоэнергогенерацией".И это фактически гарантированно, поскольку нечем разрушенное восстанавливать и ремонтировать, а многое надо уже не ремонтировать, но просто строить заново. Накапливается и усталость промышленного оборудования, добавил эксперт. В общем, зимовать Украине будет сложно.Но не Зеленскому ведь грозят такие трудности и не людям из его окружения. Поэтому они продолжают раздувать пожар войны, в том числе, продолжает нанесение "символических" ударов, например, по музею в Севастополе или по НПЗ в Капотне — последний удар рассчитан на негативную реакцию населения. Это часть информационно-когнитивной войны, которая тоже важна.Павлив отметил, что ВСУ не хватает людей, при этом остающихся в армии элементарно "кинули" с повышением выплат. Повышение будет, но лишь для отдельных категорий, для отдельных частей, для тех, которые в Киеве считают опасными для себя — их боятся и поэтому постараются "умаслить". Остальных просо "кинут", полагает политолог.Он также заявил, что достоверной социологии на Украине теперь нет, "КМИС — это давно продажная девка для Банковой", а подлинной картины настроений украинцев мы вообще не видим, поскольку люди опасаются их высказывать, они "залезли под лавки", понимая, что выборов не будет ещё долго.При этом Павлив подчеркнул, что на экранах беснуются только ультра-патриоты и националисты, но это совсем небольшая часть общества, тогда как тотальное большинство молчит. Почему? Потому что на подконтрольной Киеву части Украины карательные меры — "они ведь не иллюзорные"."В украинском обществе… Это концлагерь сейчас подлинный, самый настоящий, с вертухаями, капами… и вот этим огромным большинством, которое, в принципе, если ничего не будет реализовано в целом внешними игроками, пойдёт на абажуры в значительном количестве", - описал эксперт текущую ситуацию и перспективы большинства украинцев.И добавил: "Просите меня за такие аллюзии, но то, что происходит с Украиной — это чудовищно, чудовищно по-настоящему".По мнению эксперта, на самом деле огромная доля населения Украины ждёт военного поражения киевского режима, но ни в какой социологии этого, конечно, не увидеть.Тем временем боевые действия продолжаются, более того, растёт риск их масштабирования, втягивания в войну Белоруссии, для чего Зеленский делает всё возможное (можно вспомнить об ударе по автобусу с белорусскими детьми, об ультиматуме Минску). Таким образом Зеленский выполняет британский план, считает украинский политолог Руслан Бизяев."Так или иначе, для британской концепции переформатирования Европы и будущего доминирования в ней, необходимо, чтобы, как минимум, сменился режим в Беларуси, или Лукашенко перешёл на вот эту сторону", - сказал политолог в эфире интернет-канала "Дикий live".Однако, по его словам, в реализации этого плана у британцев могут возникнуть проблемы, поскольку Минск тесно связан не только с Москвой, но и с Пекином, а Китай имеет достаточно мощные рычаги воздействия на Европу. И Китай приведёт в действие без всяких громких заявлений — достаточно будет того, что возникнут вдруг проблемы с поставками определенных видов продукции.По мнению Бизяева, европолитики рассчитывают, что надо поднажать и подождать полгода, и тогда Россия примет их условия.Но в Европе есть ресурсы только на спринт, только до конца текущего года — европейский ВПК не автономен, "темпы выпуска (вооружений — ред.) не позволяют говорить, что они потянут длительную войну". Да и граждане стран ЕС совсем не горят желанием самим лично пойти и воевать с Россией.Чего ожидать? Сейчас в рамках реализации плана будет эскалация с ударами по Москве, по Крымскому мосту и пр. - с целью принудить РФ принять условия Европы. А вот получится ли? Гарантий нет. В целом британцы "пошли ва-банк и могут проиграть всё за последние триста лет, превратившись в геополитическом смысле в Австралию или Новую Зеландию", заявил Бизяев.Он обратил внимание на тот факт, что до сих пор в Европе нет единой концепции, отвечающей на вопрос, что делать дальше. При этом Лондон мешает такую концепцию сформировать, имея намерение масштабировать конфликт, доведя его до уровня мировой войны.По словам Бизяева, именно это сейчас "ключевая угроза… всё остальное — это производное".* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовПодробнее о происходящем на Украине и вокруг — в материале Сергея Зуева "Стервятники" ждут краха Украины? Эксперты и политики о ситуации

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Сергей Зуев

эксклюзив, украина, владимир зеленский, руслан бизяев, минск, россия, михаил павлив, вооруженные силы украины, нато