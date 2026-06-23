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Акции "Газпрома" рухнули ниже 100 рублей впервые с 2008 года

Акции "Газпрома" рухнули ниже 100 рублей впервые с 2008 года - 23.06.2026 Украина.ру

Акции "Газпрома" рухнули ниже 100 рублей впервые с 2008 года

Стоимость акций "Газпрома" упала ниже психологической отметки в 100 рублей — впервые с ноября 2008 года. Об этом 23 июня сообщается со ссылкой на данные Investing.com

2026-06-23T14:55

2026-06-23T14:55

2026-06-23T14:55

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Бумаги газового гиганта теряют 5,24%, опускаясь до 99 рублей за штуку. Снижение началось 15 июня. Индекс Мосбиржи падает на 4,13%, до 2320 пунктов — минимум с марта 2023 года. Индекс РТС теряет 4,21%, достигая 994,5 пункта — минимума с ноября 2025 года.Сильнее всего на торгах падают акции ЦИАНА (–14,43%), АЛРОСА (–7,2%), "Русагро" (–7,18%), МКПАО "ВК" (–6,98%) и "Аэрофлота" (–6,73%). Российский фондовый рынок переживает очередной серьёзный спад.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Настырность ЕС, провалы ВСУ, обиженный Зеленский. Хроника событий на 13:00 23 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, россия, владимир зеленский, московская биржа, газпром