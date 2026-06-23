https://ukraina.ru/20260623/itogi-230626-moldova-obgonyaet-ukrainu-evropa-namerena-dalshe-voevat-1080547582.html

Итоги 23.06.26: Молдавия обгоняет Украину, Европа намерена воевать дальше

Итоги 23.06.26: Молдавия обгоняет Украину, Европа намерена воевать дальше - 23.06.2026 Украина.ру

Итоги 23.06.26: Молдавия обгоняет Украину, Европа намерена воевать дальше

Дарина Боровик в итогах дня расскажет: ЕС отказывается от роли посредника и обещает усиливать давление на Россию. Украина рискует остаться позади Молдавии на... Украина.ру, 23.06.2026

2026-06-23T16:21

2026-06-23T16:21

2026-06-23T16:47

видео

украина

молдавия

европа

владимир зеленский

ес

красная армия

бывший ссср

восточная европа

восточное партнерство

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Дарина Боровик в итогах дня расскажет: ЕС отказывается от роли посредника и обещает усиливать давление на Россию. Украина рискует остаться позади Молдавии на пути в Евросоюз. Польша все жестче критикует Киев, а Зеленский угрожает Белоруссии.Тем временем в Кремле уже готовят ответ на угрозы Минску, а в Брюсселе все чаще звучат вопросы о будущем европейской интеграции Украины.В этом выпуске разбираем главные политические события дня и вспоминаем легендарную операцию "Багратион" — одно из самых сокрушительных наступлений Красной армии, изменивших ход Второй мировой войны.

украина

молдавия

европа

бывший ссср

восточная европа

белоруссия

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