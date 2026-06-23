Итоги 23.06.26: Молдавия обгоняет Украину, Европа намерена воевать дальше - 23.06.2026 Украина.ру
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Итоги 23.06.26: Молдавия обгоняет Украину, Европа намерена воевать дальше
Итоги 23.06.26: Молдавия обгоняет Украину, Европа намерена воевать дальше - 23.06.2026 Украина.ру
Итоги 23.06.26: Молдавия обгоняет Украину, Европа намерена воевать дальше
Дарина Боровик в итогах дня расскажет: ЕС отказывается от роли посредника и обещает усиливать давление на Россию. Украина рискует остаться позади Молдавии на... Украина.ру, 23.06.2026
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украина
молдавия
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Дарина Боровик в итогах дня расскажет: ЕС отказывается от роли посредника и обещает усиливать давление на Россию. Украина рискует остаться позади Молдавии на пути в Евросоюз. Польша все жестче критикует Киев, а Зеленский угрожает Белоруссии.Тем временем в Кремле уже готовят ответ на угрозы Минску, а в Брюсселе все чаще звучат вопросы о будущем европейской интеграции Украины.В этом выпуске разбираем главные политические события дня и вспоминаем легендарную операцию "Багратион" — одно из самых сокрушительных наступлений Красной армии, изменивших ход Второй мировой войны.
украина
молдавия
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видео, украина, молдавия, европа, владимир зеленский, ес, красная армия, бывший ссср, восточная европа, восточное партнерство, белоруссия, евроинтеграция, великая отечественная война, союзное государство, видео
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Итоги 23.06.26: Молдавия обгоняет Украину, Европа намерена воевать дальше

16:21 23.06.2026 (обновлено: 16:47 23.06.2026)
 
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Дарина Боровик в итогах дня расскажет: ЕС отказывается от роли посредника и обещает усиливать давление на Россию. Украина рискует остаться позади Молдавии на пути в Евросоюз. Польша все жестче критикует Киев, а Зеленский угрожает Белоруссии.

Тем временем в Кремле уже готовят ответ на угрозы Минску, а в Брюсселе все чаще звучат вопросы о будущем европейской интеграции Украины.

В этом выпуске разбираем главные политические события дня и вспоминаем легендарную операцию "Багратион" — одно из самых сокрушительных наступлений Красной армии, изменивших ход Второй мировой войны.
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