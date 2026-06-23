Песков: в Крыму ведётся напряжённая работа по минимизации последствий варварских действий Киева - 23.06.2026 Украина.ру
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Песков: в Крыму ведётся напряжённая работа по минимизации последствий варварских действий Киева
Песков: в Крыму ведётся напряжённая работа по минимизации последствий варварских действий Киева - 23.06.2026 Украина.ру
Песков: в Крыму ведётся напряжённая работа по минимизации последствий варварских действий Киева
В Крыму налажена система информирования населения и ведётся напряжённая работа по снижению негативных последствий от атак киевского режима. Об этом 23 июня заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
2026-06-23T15:17
2026-06-23T15:17
новости
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дмитрий песков
владимир зеленский
ес
вооруженные силы украины
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"Руководство Республики Крым информирует население, эта система налажена, и ведётся напряжённая работа по минимизации негативных последствий от варварских действий киевского режима", — сказал Песков журналистам. В конце мая Крым и Севастополь столкнулись с проблемой поставок топлива из-за украинских атак. На этом фоне на полуострове приостановили продажу горючего для гражданских лиц. Топливо отпускается только службам, обеспечивающим жизнедеятельность и безопасность республики. Подробнее – Провоз топлива через Крымский мост увеличатКиев продолжает терроризировать мирное население, целенаправленно бьёт по гражданской инфраструктуре Крыма. Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Настырность ЕС, провалы ВСУ, обиженный Зеленский. Хроника событий на 13:00 23 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, крым, киев, россия, дмитрий песков, владимир зеленский, ес, вооруженные силы украины
Новости, Крым, Киев, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, ЕС, Вооруженные силы Украины

Песков: в Крыму ведётся напряжённая работа по минимизации последствий варварских действий Киева

15:17 23.06.2026
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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В Крыму налажена система информирования населения и ведётся напряжённая работа по снижению негативных последствий от атак киевского режима. Об этом 23 июня заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
"Руководство Республики Крым информирует население, эта система налажена, и ведётся напряжённая работа по минимизации негативных последствий от варварских действий киевского режима", — сказал Песков журналистам.
В конце мая Крым и Севастополь столкнулись с проблемой поставок топлива из-за украинских атак. На этом фоне на полуострове приостановили продажу горючего для гражданских лиц.
Топливо отпускается только службам, обеспечивающим жизнедеятельность и безопасность республики. Подробнее – Провоз топлива через Крымский мост увеличат
Киев продолжает терроризировать мирное население, целенаправленно бьёт по гражданской инфраструктуре Крыма.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Настырность ЕС, провалы ВСУ, обиженный Зеленский. Хроника событий на 13:00 23 июня
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