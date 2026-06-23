https://ukraina.ru/20260623/peskov-v-krymu-vedtsya-napryazhnnaya-rabota-po-minimizatsii-posledstviy-varvarskikh-deystviy-kieva-1080542931.html

Песков: в Крыму ведётся напряжённая работа по минимизации последствий варварских действий Киева

Песков: в Крыму ведётся напряжённая работа по минимизации последствий варварских действий Киева - 23.06.2026 Украина.ру

Песков: в Крыму ведётся напряжённая работа по минимизации последствий варварских действий Киева

В Крыму налажена система информирования населения и ведётся напряжённая работа по снижению негативных последствий от атак киевского режима. Об этом 23 июня заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

2026-06-23T15:17

2026-06-23T15:17

2026-06-23T15:17

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"Руководство Республики Крым информирует население, эта система налажена, и ведётся напряжённая работа по минимизации негативных последствий от варварских действий киевского режима", — сказал Песков журналистам. В конце мая Крым и Севастополь столкнулись с проблемой поставок топлива из-за украинских атак. На этом фоне на полуострове приостановили продажу горючего для гражданских лиц. Топливо отпускается только службам, обеспечивающим жизнедеятельность и безопасность республики. Подробнее – Провоз топлива через Крымский мост увеличатКиев продолжает терроризировать мирное население, целенаправленно бьёт по гражданской инфраструктуре Крыма. Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Настырность ЕС, провалы ВСУ, обиженный Зеленский. Хроника событий на 13:00 23 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, крым, киев, россия, дмитрий песков, владимир зеленский, ес, вооруженные силы украины