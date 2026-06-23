https://ukraina.ru/20260623/peskov-v-krymu-vedtsya-napryazhnnaya-rabota-po-minimizatsii-posledstviy-varvarskikh-deystviy-kieva-1080542931.html
Песков: в Крыму ведётся напряжённая работа по минимизации последствий варварских действий Киева
Песков: в Крыму ведётся напряжённая работа по минимизации последствий варварских действий Киева - 23.06.2026 Украина.ру
Песков: в Крыму ведётся напряжённая работа по минимизации последствий варварских действий Киева
В Крыму налажена система информирования населения и ведётся напряжённая работа по снижению негативных последствий от атак киевского режима. Об этом 23 июня заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
2026-06-23T15:17
2026-06-23T15:17
2026-06-23T15:17
новости
крым
киев
россия
дмитрий песков
владимир зеленский
ес
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/1b/1078348799_0:284:3072:2012_1920x0_80_0_0_7a109f4a6f94e0ce237ed37a2c7ede70.jpg
"Руководство Республики Крым информирует население, эта система налажена, и ведётся напряжённая работа по минимизации негативных последствий от варварских действий киевского режима", — сказал Песков журналистам. В конце мая Крым и Севастополь столкнулись с проблемой поставок топлива из-за украинских атак. На этом фоне на полуострове приостановили продажу горючего для гражданских лиц. Топливо отпускается только службам, обеспечивающим жизнедеятельность и безопасность республики. Подробнее – Провоз топлива через Крымский мост увеличатКиев продолжает терроризировать мирное население, целенаправленно бьёт по гражданской инфраструктуре Крыма. Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Настырность ЕС, провалы ВСУ, обиженный Зеленский. Хроника событий на 13:00 23 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
крым
киев
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/1b/1078348799_343:0:3072:2047_1920x0_80_0_0_3bbadaf81b74607e19eccac0bacf83ea.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, крым, киев, россия, дмитрий песков, владимир зеленский, ес, вооруженные силы украины
Новости, Крым, Киев, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, ЕС, Вооруженные силы Украины
Песков: в Крыму ведётся напряжённая работа по минимизации последствий варварских действий Киева
В Крыму налажена система информирования населения и ведётся напряжённая работа по снижению негативных последствий от атак киевского режима. Об этом 23 июня заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков