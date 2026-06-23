https://ukraina.ru/20260623/khvost-vilyayuschiy-zapadom-1080530441.html

Хвост, виляющий Западом

Хвост, виляющий Западом - 23.06.2026 Украина.ру

Хвост, виляющий Западом

Трамп не любит Зеленского, Вэнс не любит Зеленского, даже Рубио и тот не любит Зеленского. Хиллари Клинтон и семейство Обам пока не спрашивали, но боюсь, что и они ничего хорошего про Зеленского не скажут. Мадьяр – новый премьер Венгрии, пытается демонстрировать курс, во всём отличный от курса своего предшественника Орбана.

2026-06-23T13:15

2026-06-23T13:15

2026-06-23T14:06

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Во всём, кроме отношения к Украине и лично к Зеленскому. Мадьяр его тоже не любит. Поляки с украинцами устроили массовый взаимный возврат орденов, польские лидеры заявляют, что если украинцам не нравятся польские награды и польская политика, то пусть вернут полученные ими таки с самолётами. Даже Туск уже не решается хорошо отзываться о Зеленском. По всей Европе, от Португалии до Норвегии политики и общественники насмехаются над самоуверенностью Зеленского.А Зеленский и в ус не дует, продолжая рассказывать европейцам и американцам, чего и сколько те "должны" Украине. С каждым днём Зеленский становится наглее, а всё возмущение Запада "накокаиненным коротышкой" уходит в свисток, выливаясь в уничижительные прозвища и воспоминания отдельных политиков "как я давным-давно ругал Зеленского, вскрывая его мерзкую сущность". На Западе уже слышны голоса, частично признающие киевский режим нацистским. Правда большинство из критиков киевского режима не забывают добавлять, что это Россия виновата в том, что украинцы докатились до жизни такой и подчёркивать, что помогать Украине всё равно надо, ибо какой бы она ни была, а воюет против России и это уже хорошо (для Запада хорошо, разумеется).Почему бы полякам вместо того, чтобы жалобно ныть "верните танки и самолёты" и рассказывать, как мужественно Польша не пустит Украину в ЕС, куда Киев пока никто не принимает, просто не взять и закрыть хаб в Жешуве, через который Киеву поступает львиная доля вооружений? Почему бы ЕС и США вместо того, чтобы насмехаться над размерами Зеленского и его наркозависимостью не прекратить финансирование режима, не остановить полностью поставки вооружений, не закрыть перед Зеленским, который их так раздражает, двери западных форумов, не принимать его в своих столицах? Почему они вообще позволяют этому неадеквату так себя третировать?Потому, что они сделали на Украину слишком большую ставку и не могут сейчас признать, что эта ставка провалилась. Никто не может – ни старые политики, ни даже новые, ибо новым, если они признают провал ставки на Украину, придётся предложить некую иную стратегию, а к иным вариантам, кроме конфронтации с Россией Запад не готов. Сергей Лавров, министр иностранных дел, чья работа заключается в сглаживании острых углов, в последние месяцы неоднократно открытым текстом предупреждал, что Запад готовится к войне с Россией. Очередное его заявление о том, что ЕС и НАТО планируют войну с Россией не позже 2030 года, прозвучало вчера, а на прошлой неделе Сергей Лавров предупреждал Запад, что нападение на Россию вызовет практически неизбежный ядерный ответ. Если дипломаты заговорили на языке войны, то можно себе представить, как далеко зашло дело.На фоне всего этого Зеленский занял позицию, вынуждающую Запад определиться с кем он – с Украиной или с Россией. Зеленский умышленно обостряет взаимоотношения с западными политиками, демонстрируя им, что никуда они не денутся – будут и дальше помогать "накокаиненному коротышке". Нет у них против него методов.Они его послали на войну с Россией, и он пошёл. Он эту войну проигрывает, но это их война, которую они проигрывают вместе с ним. Но войны не начинают ради проигрыша. Поскольку же претензия Запада, из-за которой и началась война, заключалась в желании полностью контролировать внутреннюю и внешнюю политику России, а также её экономику и финансы, договориться по-хорошему у Москвы с ним не получается. Те уступки, на которые готова Россия, не предполагают утрату ею суверенитета. Это не устраивает Запад. Предложения же Запада звучат примерно следующим образом: "Уступите нам во всём и тогда мы не будем требовать, чтобы вы ушли из Крыма и Донбасса прямо сейчас, а позволим вам это сделать в течение нескольких лет". Понятно, что это находится далеко за пределами приемлемого для России компромисса.У Запада есть два варианта: явиться на войну самостоятельно, или продолжать использование Украины в качестве своего прокси – площадки для ведения боевых действий и создателя информационных поводов для санкционной войны. Даже самые отпетые ястребы в Европе и США признают, что состояние их вооружённых сил и ВПК не позволяет в ближайшие несколько лет, вести с Россией успешную (с надеждой на победу) конвенционную войну. При этом даже самые большие оптимисты на Западе потеряли уверенность в том, что, ведя войну с Россией на истощение, они эту войну не проигрывают. Вариант продолжения прокси-войны на Украине, по сути, остаётся для Запада безальтернативным. Это способен понять даже Зеленский. Поэтому он и не боится, что регулярно оскорбляемые им западные политики предпримут против Украины или против него лично какие бы то ни было серьёзные шаги. Любые меры воздействия, предполагающие нанесение Киеву действительно значительного ущерба, неприемлемы для самого Запада, который создал нынешнюю ситуацию и является её заложником.Собственно нынешняя картина западной политики написана ещё Высоцким в песне "Козёл отпущения". Помните, как всё начиналось: "Сам Медведь сказал: Ребята, я горжусь Козлом! Героическая личность козья морда!". И чем закончилось: "Отпускать грехи кому, уж это мне решать! Это я, Козёл отпущения!"Чем дольше длится конфликт, тем сильнее стороны в него вкладываются, тем больше ресурсов задействуют для конечной победы, тем меньше остаётся пространства для компромисса, тем больше зависит Запад от готовности Украины воевать до последнего украинца, а значит от Зеленского и ещё пары десятков таких же отпетых террористов из его ближайшего окружения и руководства ВСУ. Поэтому терпят и будут терпеть все его выходки, покорно бредя за украинским "козлом-провокатором" на мировую бойню. Они сами лишили себя выбора, отказавшись от любых компромиссов.Может ли Запад исправить ситуацию? Может. В любой момент. Надо только отказаться от поддержки преступного киевского режима и начать с Россией конструктивный диалог. Но с каждым следующим днём конфронтации сделать это всё сложнее, а следовать по пути Зеленского в пропасть всё проще и привычнее для западных политиков. Единственное, что они могут оставить себе в заслугу – они не просто покорно бредут на бойню, а жалобно поскуливают и даже иногда зубоскалят над злым клоуном. Но клоуну привычно – главное помощь идёт.О том, что Европе мешает перейти к переговорам с Россией - в статье Татьяны Стоянович "Европа молчит в трубку. Почему роль Евросоюза в качестве переговорщика по Украине оказалась под вопросом"

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

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