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Зеленский готовит удар по Белоруссии - депутат Рады

Зеленский готовит удар по Белоруссии - депутат Рады - 23.06.2026 Украина.ру

Зеленский готовит удар по Белоруссии - депутат Рады

Владимир Зеленский намеренно ведёт дело к эскалации на северном направлении, чтобы удержать власть. Об этом заявил депутат Верховной Рады Артём Дмитрук в своём телеграм-канале

2026-06-23T15:37

2026-06-23T15:37

2026-06-23T15:40

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артем дмитрук

верховная рада

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"Для режима Зеленского движение к миру означает смерть. Война стала основой его существования, а потому интенсивность конфликта должна постоянно возрастать. Ему всегда требуется новая подпитка и необходимость достижения поставленных целей", — написал Дмитрук.По его словам, именно поэтому Киев может нанести удары по территории Белоруссии."Я говорил об этом раньше и говорю сейчас. Дай Бог, чтобы я ошибался. Но логика происходящих событий, действия режима и вся динамика конфликта показывают обратное", — резюмировал депутат.Напомним, через несколько дней после атаки ВСУ на автобус с белорусскими детьми в Брянской области Зеленский выдвинул Лукашенко ультиматум с угрозами ударов. Погибла сопровождающая, ранены восемь человек, включая шестерых детей.Лукашенко ранее неоднократно заявлял, что втягивание Белоруссии в конфликт абсолютно недопустимо.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Настырность ЕС, провалы ВСУ, обиженный Зеленский. Хроника событий на 13:00 23 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, киев, брянская область, владимир зеленский, александр лукашенко, вооруженные силы украины, артем дмитрук, верховная рада