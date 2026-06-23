Зеленский готовит удар по Белоруссии - депутат Рады - 23.06.2026 Украина.ру
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Зеленский готовит удар по Белоруссии - депутат Рады
Зеленский готовит удар по Белоруссии - депутат Рады - 23.06.2026 Украина.ру
Зеленский готовит удар по Белоруссии - депутат Рады
Владимир Зеленский намеренно ведёт дело к эскалации на северном направлении, чтобы удержать власть. Об этом заявил депутат Верховной Рады Артём Дмитрук в своём телеграм-канале
2026-06-23T15:37
2026-06-23T15:40
новости
киев
брянская область
владимир зеленский
александр лукашенко
вооруженные силы украины
артем дмитрук
верховная рада
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"Для режима Зеленского движение к миру означает смерть. Война стала основой его существования, а потому интенсивность конфликта должна постоянно возрастать. Ему всегда требуется новая подпитка и необходимость достижения поставленных целей", — написал Дмитрук.По его словам, именно поэтому Киев может нанести удары по территории Белоруссии."Я говорил об этом раньше и говорю сейчас. Дай Бог, чтобы я ошибался. Но логика происходящих событий, действия режима и вся динамика конфликта показывают обратное", — резюмировал депутат.Напомним, через несколько дней после атаки ВСУ на автобус с белорусскими детьми в Брянской области Зеленский выдвинул Лукашенко ультиматум с угрозами ударов. Погибла сопровождающая, ранены восемь человек, включая шестерых детей.Лукашенко ранее неоднократно заявлял, что втягивание Белоруссии в конфликт абсолютно недопустимо.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Настырность ЕС, провалы ВСУ, обиженный Зеленский. Хроника событий на 13:00 23 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, киев, брянская область, владимир зеленский, александр лукашенко, вооруженные силы украины, артем дмитрук, верховная рада
Новости, Киев, Брянская область, Владимир Зеленский, Александр Лукашенко, Вооруженные силы Украины, Артем Дмитрук, Верховная Рада

Зеленский готовит удар по Белоруссии - депутат Рады

15:37 23.06.2026 (обновлено: 15:40 23.06.2026)
 
© REUTERS / Denis Balibouse
- РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© REUTERS / Denis Balibouse
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Владимир Зеленский намеренно ведёт дело к эскалации на северном направлении, чтобы удержать власть. Об этом заявил депутат Верховной Рады Артём Дмитрук в своём телеграм-канале
"Для режима Зеленского движение к миру означает смерть. Война стала основой его существования, а потому интенсивность конфликта должна постоянно возрастать. Ему всегда требуется новая подпитка и необходимость достижения поставленных целей", — написал Дмитрук.
По его словам, именно поэтому Киев может нанести удары по территории Белоруссии.
"Я говорил об этом раньше и говорю сейчас. Дай Бог, чтобы я ошибался. Но логика происходящих событий, действия режима и вся динамика конфликта показывают обратное", — резюмировал депутат.
Напомним, через несколько дней после атаки ВСУ на автобус с белорусскими детьми в Брянской области Зеленский выдвинул Лукашенко ультиматум с угрозами ударов. Погибла сопровождающая, ранены восемь человек, включая шестерых детей.
Лукашенко ранее неоднократно заявлял, что втягивание Белоруссии в конфликт абсолютно недопустимо.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Настырность ЕС, провалы ВСУ, обиженный Зеленский. Хроника событий на 13:00 23 июня
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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НовостиКиевБрянская областьВладимир ЗеленскийАлександр ЛукашенкоВооруженные силы УкраиныАртем ДмитрукВерховная Рада
 
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