https://ukraina.ru/20260623/morskoy-koridor-zakryvaetsya-eksport-sokraschaetsya-chto-proiskhodit-s-portami-odessy-1080547145.html

Морской коридор закрывается, экспорт сокращается. Что происходит с портами Одессы

Морской коридор закрывается, экспорт сокращается. Что происходит с портами Одессы - 23.06.2026 Украина.ру

Морской коридор закрывается, экспорт сокращается. Что происходит с портами Одессы

В последние дни Россия резко нарастила удары по портам Одесской области, а также по морскому коридору, который используется в одну сторону – для экспорта украинской продукции (преимущественно зерна и металла). А в другую – для поставок вооружений. Несколько судов на днях были атакованы БПЛА "Герань-2"

2026-06-23T16:38

2026-06-23T16:38

2026-06-23T16:38

эксклюзив

киев

игорь луценко

владимир зеленский

одесса

вооруженные силы украины

верховная рада

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Сначала в субботу, 20 июня, панамский грузовой корабль PROPUS вышел из порта Одесса и находился недалеко от территориальных вод Румынии, когда его поразил российский беспилотник. Сообщается, что панамское судно перевозило зерно.Затем в ночь с воскресенья на понедельник под удар попал сухогруз VICTRESS, который вышел из украинского порта. Через день были атакованы еще три сухогруза. Часть из них получила серьезные повреждения, но около половины, как сообщается, продолжили движение.Экс-депутат Верховной Рады, сооснователь Центра аэроразведки, майор ВСУ Игорь Луценко говорит, что это - серьезный результат со стороны россиян. По его словам, ударами посланы сигналы, что окно через Черное море, "прорубленное" Киевом в 2023 году, теперь снова может закрыться."Россия стремится восстановить морскую блокаду Украины. Теперь ей для этого не нужен остров Змеиный. Развитие дроновых технологий позволяет наносить точечные удары по уязвимым местам гражданских судов, направляющихся в наши порты", - подчеркивает Луценко.Особо он отметил, что через порты Большой Одессы и через Измаил идет огромный поток импорта и экспорта - ежемесячно на 3-4 миллиарда долларов. Альтернативные маршруты по суше Россия тоже активно бомбит ракетами и "Геранями".Так называемый морской коридор проходит через территориальные воды Украины и Румынии, по нему осуществляется до 90% всего аграрного и металлургического экспорта. По данным Министерства развития общин Украины, "с начала 2026 года через украинские морские порты прошло 40 млн тонн грузов".В связи с серией новых ударов в районе этого коридора на Западе и Украине бьют тревогу, поскольку без выручки от экспорта Киев теряет значительную часть доходов, которые уже заранее должен западным спонсорам и кредиторам. Каждый новый удар по портам, судам и логистическим объектам увеличивает стоимость перевозок, отпугивает перевозчиков и создаёт дополнительные риски для экспорта. Любое сокращение экспортных возможностей автоматически усиливает давление на дефицитный государственный бюджет и платёжный баланс страны. Западные партнеры должны будут, следовательно, еще больше раскошелиться, чтобы поддержать на плаву украинскую экономику и способность Киева финансировать ВСУ.Как пишет украинский оппозиционный паблик "Легитимный", в Кремле, похоже, приняли решение "закрыть" украинские порты ударами по любым кораблям, которые идут в Черноморск, Одессу, а также в порт Южный. Телеграм-канал прогнозирует также, что скоро усилятся удары по Ренийскому порту."Кажется, Кремль отказался от полумер, когда многие объекты по устным договоренностям не трогали, но как обычно Киев первый нарушил окончательно все кулуарные договоренности. Украине срочно необходимо перенаправить вывоз пшеницы через ж/д и автомобильную логистику. Таким образом Украина потеряет до 35% валютного дохода в бюджет", - резюмирует "Легитимный".Российские удары по мостам в Затоке Одесской области, а также усилившийся летом поток беглецов из концлагеря Владимира Зеленского стали одной из причин планов по строительству новой линии заграждений на границе с Молдавией. Но упирается этот проект в необходимость согласования с Кишиневом.Речь идёт об ограждении вдоль 7,77-километрового участка трассы М-15 "Одесса – Рени", который физически проходит по территории Молдавии, вблизи села Паланка. По договору от 2001 года он находится в аренде у Украины, но все равно это территория сопредельного государства. По условиям договора там нельзя строить заградительные сооружения. В декабре 2025 года движение по трассе М-15 перекрывали из-за повреждения моста через Днестр в результате атаки дрона, но до сих пор трасса является одним из ключевых маршрутов к пунктам пропуска на границе с Молдавией и Румынией.По данным агентства Reuters, из-за усиления атак на порты, железнодорожную инфраструктуру, энергетические объекты и торговые суда Украина может столкнуться с заметным сокращением экспортных возможностей. Заместитель министра экономики Тарас Высоцкий заявил, что объёмы перевалки через одесские порты могут снизиться с нынешних 6 млн до 4 млн тонн грузов в месяц.Агентство подчеркивает, что Украина обеспечивает около 6% мирового экспорта пшеницы и 11% экспорта кукурузы, поэтому сокращение поставок способно повлиять на глобальный продовольственный рынок. Следовательно, вскоре следует ожидать, что Зеленский снова будет заламывать руки и стенать, что Россия якобы пытается уморить голодом африканцев, хотя украинская продукция поставляется отнюдь не в бедные страны.Удары по мостам и производству дронов. Что происходит в Запорожье

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

эксклюзив, киев, игорь луценко, владимир зеленский, одесса, вооруженные силы украины, верховная рада