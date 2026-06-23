Сергей Ищенко: Блокада Одессы – это только часть мер, без которых Россия не победит в войне на Украине - 23.06.2026 Украина.ру
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Сергей Ищенко: Блокада Одессы – это только часть мер, без которых Россия не победит в войне на Украине
Сергей Ищенко: Блокада Одессы – это только часть мер, без которых Россия не победит в войне на Украине - 23.06.2026 Украина.ру
Сергей Ищенко: Блокада Одессы – это только часть мер, без которых Россия не победит в войне на Украине
Российское руководство до сих пор не приняло политическое решение о начале морской блокады Украины. Пока мы только наносим спорадические удары по каким-то сухогрузам. Более того, эти наши удары маломощные. В том смысле, что попадание одного дрона не может отправить судно на дно
2026-06-23T16:00
2026-06-23T16:00
интервью
одесса
украина
черноморский флот
нато
ракеты
герань
дроны
пво
черное море
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал капитан 1 ранга запаса, экс- командир группы управления ракетным вооружением на большом противолодочном корабле "Комсомолец Украины" (Черноморский флот), военный обозреватель "Свободной прессы" Сергей ИщенкоРанее российские "Герани" атаковали три гражданских судна в Черном море, которые следовали к портам Одессы. Наиболее серьёзно пострадал сухогруз Victress, принадлежащий турецкому судовладельцу и ходивший под флагом Панамы. Параллельно с этим наши войска отработали по портовой инфраструктуре в районе Затоки, Санжейки и Ильичевска, где были зафиксированы взрывы и возгорания.- Сергей Геннадьевич, с чем вы связываете эти удары? Мы получили оперативную информацию, что эти сухогрузы перевозят оружие? Или это начало той самой блокады Одессы, о которой мы говорим уже четыре года СВО?- Сразу скажу, что это не первые подобные удары. До этого мы тоже атаковали сухогрузы и на рейде у Одессы, и на выходе из Одессы, и на входе в Одессу. Так что эти сообщения я бы рассматривал не как отдельный эпизод, а как хаотичную и не очень системную кампанию по изоляции порта Одессы.В этом смысле неважно, получали мы оперативную информацию или нет.Я уже неоднократно говорил, что подобные атаки – мертвому припарка. На днях были опубликованы данные, что грузооборот порта Одессы по-прежнему оценивается в миллионы тонн, несмотря на все наши спорадические удары. Что с этим делать? Тут нужен системный подход.Когда одно государство воюет с другим, оно объявляет бесполетную зону над его воздушным пространством. И я считаю, что нам давно надо было объявить бессудоходную зону вокруг Одессы. Взять циркуль, ткнуть его на карте в район Одессы и прочертить дугу, которая должна идти от устья Дуная на границе с Румынией на восток по побережью, а потом заявить на весь мир:"Любое судно, которое подойдет на 100 километров к Одессе, будет атаковано. Кто не спрятался – мы не виноваты". Если не послушаются, то для наглядности атаковать два-три или 10-15 судов, которые в нее войдут. В этом случае страховые компании перестанут выплачивать этим судам страховку. Вот это был бы системный подход.Пока мы этого не делаем. Пока мы только наносим спорадические удары по каким-то сухогрузам. Более того, эти наши удары маломощные. Попадание одного дрона не может отправить судно на дно. Да, они получили какие-то повреждения. Да, было какое-то возгорание, которое потушили за 40 минут. И на этом все.- Мне по поводу морской блокады Украины немного другое рассказывали. Якобы для этого нам придется минировать фарватеры в территориальных водах Румынии и Болгарии, а мы на это не идем, потому что это прямой конфликт с НАТО.- Зачем на минировать территориальные воды Румынии и Болгарии? Достаточно заминировать территориальные воды Украины, чтобы перекрыть подходы к Одессе и к Измаилу.- Разве Украина не минировала подходы к Одессе, опасаясь российского десанта?- Минировала. Где-то эти мины сносились с якорей. Их потом у берегов Турции обнаруживали. Но мы не знаем, в каком объеме и где именно Украина что-то минировала. А десанта в Одессу они совершенно не опасаются, потому что нам не на чем его высаживать. У нас десантные корабли сильно поредели. Как и все остальные. Они только сами себя в Новороссийске обороняют.Десант в Одессу можно было провести в 2022 году, когда мы заранее, видимо, с перспективой подобной высадки, стянули на Черное море большие десантные корабли Балтийского флота. Тогда это не получилось. Насколько я понимаю, потом один из таких БДК "Минск" погиб в Севастополе. А сейчас такой десант в принципе невозможен.Тут дело не в десанте, а в том, чтобы заблокировать порт Одессы. А для этого, как я уже сказал, нужна бессудоходная зона.- Почему же этой бессудоходной зоны нет? Нет соответствующего политического решения? Или у Черноморского флота нет на это ресурсов?- Нет политического решения. А ресурсов достаточно. Главный ресурс – это береговые ракетные комплексы "Бастион", которые стоят под Севастополем. Они с помощью ракет "Яхонт" ("Оникс") легко достигают украинского побережья. Кстати, мы с берегов Крыма украинское побережье периодически обстреливаем. Поэтому нам ничего не мешает показательно потопить несколько судов на подходе к Одессе, предварительно объявив, что туда никто не должен соваться. В этом случае страховые компании начнут взвинчивать очень большие деньги за каждый рейс. Это станет слишком дорого и нерентабельно.- То есть мы, условно говоря, можем тратить на морскую блокаду по 10 противокорабельных ракет и по 100 "Гераней"?- Конечно. Может быть, даже пяти или десяти ракет было бы достаточно после такого заявления, что в район Одессы никто не должен заходить, вне зависимости от флага и национальной принадлежности.- Какую конкретную цель должна преследовать блокада Одессы? Прекратить поставки вооружений по морю? Или сделать невозможным украинский экспорт зерна и металлов, который приносит киевскому режиму немалые деньги?- Все вместе. Наверняка многие суда заходят в Одессу с военными грузами, а обратно выходит с зерном и металлом. В том, что через Одессу проходит львиная доля поставок для ведения боевых действий, я не сомневаюсь. Поэтому она наряду с Киевом считается ключевой украинской точкой в этой войне.- В чем, на ваш взгляд, состоит ключевая проблема Черноморского флота? Сколько здесь новых реалий войны, когда воздушные и морские дроны стали играть существенную роль? Сколько здесь застарелых организационных моментов, которые мы за четыре года войны так и не устранили?- Мы, как и все на земном шаре, не были готовы к такой войне. Средства противодействия еще не выработаны в достаточной степени ни у кого. Над этим все сейчас работают в режиме ошпаренной кошки. Мы можем детально обсуждать организационные просчеты и несовершенные средства ПВО, но все это частности. Просто никто не был готов к такой войне, и сейчас на ходу начинают готовиться.- У нас думают над тем, чтобы установить на кораблях "Панцири" с антидроновыми ракетами и предоставить ему морские дроны-перехватчики?- "Панцири" ставят на малые ракетные корабли класса "Каракурт". Сначала он выпускался с более слабыми средствами ПВО, а последние корабли уже приходили с модернизированными "Панцирями". Что-то мы делаем. Но пока это не панацея.- И, все-таки, как думаете, будет ли принято то самое политическое решение о морской блокаде Украины?- Это должен быть целый комплекс политических решений. Блокада портов Украины – лишь одно из них. К примеру, если мы публикуем адреса дроновых заводов в Европе, то, сказав А, надо говорить Б. Надо дать понять, зачем мы это говорили. То есть речь идет о сознательной эскалации боевых действий, без которой уже не обойтись. Иначе мы только будем прикрывать голову, когда над нами дроны летают. И летать они будут все больше.
https://ukraina.ru/20211006/1032405020.html
одесса
украина
черное море
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Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, одесса, украина, черноморский флот, нато, ракеты, герань, дроны, пво, черное море, европа, блокада
Интервью, Одесса, Украина, Черноморский флот, НАТО, ракеты, Герань, дроны, ПВО, Черное море, Европа, блокада

Сергей Ищенко: Блокада Одессы – это только часть мер, без которых Россия не победит в войне на Украине

16:00 23.06.2026
 
© Фото : ruskline.ruСергей Ищенко интервью
Сергей Ищенко интервью - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© Фото : ruskline.ru
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Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
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Российское руководство до сих пор не приняло политическое решение о начале морской блокады Украины. Пока мы только наносим спорадические удары по каким-то сухогрузам. Более того, эти наши удары маломощные. В том смысле, что попадание одного дрона не может отправить судно на дно
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал капитан 1 ранга запаса, экс- командир группы управления ракетным вооружением на большом противолодочном корабле "Комсомолец Украины" (Черноморский флот), военный обозреватель "Свободной прессы" Сергей Ищенко
Ранее российские "Герани" атаковали три гражданских судна в Черном море, которые следовали к портам Одессы. Наиболее серьёзно пострадал сухогруз Victress, принадлежащий турецкому судовладельцу и ходивший под флагом Панамы. Параллельно с этим наши войска отработали по портовой инфраструктуре в районе Затоки, Санжейки и Ильичевска, где были зафиксированы взрывы и возгорания.
- Сергей Геннадьевич, с чем вы связываете эти удары? Мы получили оперативную информацию, что эти сухогрузы перевозят оружие? Или это начало той самой блокады Одессы, о которой мы говорим уже четыре года СВО?
- Сразу скажу, что это не первые подобные удары. До этого мы тоже атаковали сухогрузы и на рейде у Одессы, и на выходе из Одессы, и на входе в Одессу. Так что эти сообщения я бы рассматривал не как отдельный эпизод, а как хаотичную и не очень системную кампанию по изоляции порта Одессы.
В этом смысле неважно, получали мы оперативную информацию или нет.
Сергей Ищенко - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
6 октября 2021, 17:23
Сергей Ищенко: кто онВоенный эксперт, публицист
Я уже неоднократно говорил, что подобные атаки – мертвому припарка. На днях были опубликованы данные, что грузооборот порта Одессы по-прежнему оценивается в миллионы тонн, несмотря на все наши спорадические удары. Что с этим делать? Тут нужен системный подход.
Когда одно государство воюет с другим, оно объявляет бесполетную зону над его воздушным пространством. И я считаю, что нам давно надо было объявить бессудоходную зону вокруг Одессы. Взять циркуль, ткнуть его на карте в район Одессы и прочертить дугу, которая должна идти от устья Дуная на границе с Румынией на восток по побережью, а потом заявить на весь мир:
"Любое судно, которое подойдет на 100 километров к Одессе, будет атаковано. Кто не спрятался – мы не виноваты". Если не послушаются, то для наглядности атаковать два-три или 10-15 судов, которые в нее войдут. В этом случае страховые компании перестанут выплачивать этим судам страховку. Вот это был бы системный подход.
Пока мы этого не делаем. Пока мы только наносим спорадические удары по каким-то сухогрузам. Более того, эти наши удары маломощные. Попадание одного дрона не может отправить судно на дно. Да, они получили какие-то повреждения. Да, было какое-то возгорание, которое потушили за 40 минут. И на этом все.
- Мне по поводу морской блокады Украины немного другое рассказывали. Якобы для этого нам придется минировать фарватеры в территориальных водах Румынии и Болгарии, а мы на это не идем, потому что это прямой конфликт с НАТО.
- Зачем на минировать территориальные воды Румынии и Болгарии? Достаточно заминировать территориальные воды Украины, чтобы перекрыть подходы к Одессе и к Измаилу.
- Разве Украина не минировала подходы к Одессе, опасаясь российского десанта?
- Минировала. Где-то эти мины сносились с якорей. Их потом у берегов Турции обнаруживали. Но мы не знаем, в каком объеме и где именно Украина что-то минировала. А десанта в Одессу они совершенно не опасаются, потому что нам не на чем его высаживать. У нас десантные корабли сильно поредели. Как и все остальные. Они только сами себя в Новороссийске обороняют.
Десант в Одессу можно было провести в 2022 году, когда мы заранее, видимо, с перспективой подобной высадки, стянули на Черное море большие десантные корабли Балтийского флота. Тогда это не получилось. Насколько я понимаю, потом один из таких БДК "Минск" погиб в Севастополе. А сейчас такой десант в принципе невозможен.
Тут дело не в десанте, а в том, чтобы заблокировать порт Одессы. А для этого, как я уже сказал, нужна бессудоходная зона.
- Почему же этой бессудоходной зоны нет? Нет соответствующего политического решения? Или у Черноморского флота нет на это ресурсов?
- Нет политического решения. А ресурсов достаточно. Главный ресурс – это береговые ракетные комплексы "Бастион", которые стоят под Севастополем. Они с помощью ракет "Яхонт" ("Оникс") легко достигают украинского побережья. Кстати, мы с берегов Крыма украинское побережье периодически обстреливаем. Поэтому нам ничего не мешает показательно потопить несколько судов на подходе к Одессе, предварительно объявив, что туда никто не должен соваться. В этом случае страховые компании начнут взвинчивать очень большие деньги за каждый рейс. Это станет слишком дорого и нерентабельно.
- То есть мы, условно говоря, можем тратить на морскую блокаду по 10 противокорабельных ракет и по 100 "Гераней"?
- Конечно. Может быть, даже пяти или десяти ракет было бы достаточно после такого заявления, что в район Одессы никто не должен заходить, вне зависимости от флага и национальной принадлежности.
- Какую конкретную цель должна преследовать блокада Одессы? Прекратить поставки вооружений по морю? Или сделать невозможным украинский экспорт зерна и металлов, который приносит киевскому режиму немалые деньги?
- Все вместе. Наверняка многие суда заходят в Одессу с военными грузами, а обратно выходит с зерном и металлом. В том, что через Одессу проходит львиная доля поставок для ведения боевых действий, я не сомневаюсь. Поэтому она наряду с Киевом считается ключевой украинской точкой в этой войне.
- В чем, на ваш взгляд, состоит ключевая проблема Черноморского флота? Сколько здесь новых реалий войны, когда воздушные и морские дроны стали играть существенную роль? Сколько здесь застарелых организационных моментов, которые мы за четыре года войны так и не устранили?
- Мы, как и все на земном шаре, не были готовы к такой войне. Средства противодействия еще не выработаны в достаточной степени ни у кого. Над этим все сейчас работают в режиме ошпаренной кошки. Мы можем детально обсуждать организационные просчеты и несовершенные средства ПВО, но все это частности. Просто никто не был готов к такой войне, и сейчас на ходу начинают готовиться.
- У нас думают над тем, чтобы установить на кораблях "Панцири" с антидроновыми ракетами и предоставить ему морские дроны-перехватчики?
- "Панцири" ставят на малые ракетные корабли класса "Каракурт". Сначала он выпускался с более слабыми средствами ПВО, а последние корабли уже приходили с модернизированными "Панцирями". Что-то мы делаем. Но пока это не панацея.
- И, все-таки, как думаете, будет ли принято то самое политическое решение о морской блокаде Украины?
- Это должен быть целый комплекс политических решений. Блокада портов Украины – лишь одно из них. К примеру, если мы публикуем адреса дроновых заводов в Европе, то, сказав А, надо говорить Б. Надо дать понять, зачем мы это говорили. То есть речь идет о сознательной эскалации боевых действий, без которой уже не обойтись. Иначе мы только будем прикрывать голову, когда над нами дроны летают. И летать они будут все больше.
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