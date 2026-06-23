https://ukraina.ru/20260623/1080545733.html

Сергей Ищенко: Блокада Одессы – это только часть мер, без которых Россия не победит в войне на Украине

Сергей Ищенко: Блокада Одессы – это только часть мер, без которых Россия не победит в войне на Украине - 23.06.2026 Украина.ру

Сергей Ищенко: Блокада Одессы – это только часть мер, без которых Россия не победит в войне на Украине

Российское руководство до сих пор не приняло политическое решение о начале морской блокады Украины. Пока мы только наносим спорадические удары по каким-то сухогрузам. Более того, эти наши удары маломощные. В том смысле, что попадание одного дрона не может отправить судно на дно

2026-06-23T16:00

2026-06-23T16:00

2026-06-23T16:00

интервью

одесса

украина

черноморский флот

нато

ракеты

герань

дроны

пво

черное море

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал капитан 1 ранга запаса, экс- командир группы управления ракетным вооружением на большом противолодочном корабле "Комсомолец Украины" (Черноморский флот), военный обозреватель "Свободной прессы" Сергей ИщенкоРанее российские "Герани" атаковали три гражданских судна в Черном море, которые следовали к портам Одессы. Наиболее серьёзно пострадал сухогруз Victress, принадлежащий турецкому судовладельцу и ходивший под флагом Панамы. Параллельно с этим наши войска отработали по портовой инфраструктуре в районе Затоки, Санжейки и Ильичевска, где были зафиксированы взрывы и возгорания.- Сергей Геннадьевич, с чем вы связываете эти удары? Мы получили оперативную информацию, что эти сухогрузы перевозят оружие? Или это начало той самой блокады Одессы, о которой мы говорим уже четыре года СВО?- Сразу скажу, что это не первые подобные удары. До этого мы тоже атаковали сухогрузы и на рейде у Одессы, и на выходе из Одессы, и на входе в Одессу. Так что эти сообщения я бы рассматривал не как отдельный эпизод, а как хаотичную и не очень системную кампанию по изоляции порта Одессы.В этом смысле неважно, получали мы оперативную информацию или нет.Я уже неоднократно говорил, что подобные атаки – мертвому припарка. На днях были опубликованы данные, что грузооборот порта Одессы по-прежнему оценивается в миллионы тонн, несмотря на все наши спорадические удары. Что с этим делать? Тут нужен системный подход.Когда одно государство воюет с другим, оно объявляет бесполетную зону над его воздушным пространством. И я считаю, что нам давно надо было объявить бессудоходную зону вокруг Одессы. Взять циркуль, ткнуть его на карте в район Одессы и прочертить дугу, которая должна идти от устья Дуная на границе с Румынией на восток по побережью, а потом заявить на весь мир:"Любое судно, которое подойдет на 100 километров к Одессе, будет атаковано. Кто не спрятался – мы не виноваты". Если не послушаются, то для наглядности атаковать два-три или 10-15 судов, которые в нее войдут. В этом случае страховые компании перестанут выплачивать этим судам страховку. Вот это был бы системный подход.Пока мы этого не делаем. Пока мы только наносим спорадические удары по каким-то сухогрузам. Более того, эти наши удары маломощные. Попадание одного дрона не может отправить судно на дно. Да, они получили какие-то повреждения. Да, было какое-то возгорание, которое потушили за 40 минут. И на этом все.- Мне по поводу морской блокады Украины немного другое рассказывали. Якобы для этого нам придется минировать фарватеры в территориальных водах Румынии и Болгарии, а мы на это не идем, потому что это прямой конфликт с НАТО.- Зачем на минировать территориальные воды Румынии и Болгарии? Достаточно заминировать территориальные воды Украины, чтобы перекрыть подходы к Одессе и к Измаилу.- Разве Украина не минировала подходы к Одессе, опасаясь российского десанта?- Минировала. Где-то эти мины сносились с якорей. Их потом у берегов Турции обнаруживали. Но мы не знаем, в каком объеме и где именно Украина что-то минировала. А десанта в Одессу они совершенно не опасаются, потому что нам не на чем его высаживать. У нас десантные корабли сильно поредели. Как и все остальные. Они только сами себя в Новороссийске обороняют.Десант в Одессу можно было провести в 2022 году, когда мы заранее, видимо, с перспективой подобной высадки, стянули на Черное море большие десантные корабли Балтийского флота. Тогда это не получилось. Насколько я понимаю, потом один из таких БДК "Минск" погиб в Севастополе. А сейчас такой десант в принципе невозможен.Тут дело не в десанте, а в том, чтобы заблокировать порт Одессы. А для этого, как я уже сказал, нужна бессудоходная зона.- Почему же этой бессудоходной зоны нет? Нет соответствующего политического решения? Или у Черноморского флота нет на это ресурсов?- Нет политического решения. А ресурсов достаточно. Главный ресурс – это береговые ракетные комплексы "Бастион", которые стоят под Севастополем. Они с помощью ракет "Яхонт" ("Оникс") легко достигают украинского побережья. Кстати, мы с берегов Крыма украинское побережье периодически обстреливаем. Поэтому нам ничего не мешает показательно потопить несколько судов на подходе к Одессе, предварительно объявив, что туда никто не должен соваться. В этом случае страховые компании начнут взвинчивать очень большие деньги за каждый рейс. Это станет слишком дорого и нерентабельно.- То есть мы, условно говоря, можем тратить на морскую блокаду по 10 противокорабельных ракет и по 100 "Гераней"?- Конечно. Может быть, даже пяти или десяти ракет было бы достаточно после такого заявления, что в район Одессы никто не должен заходить, вне зависимости от флага и национальной принадлежности.- Какую конкретную цель должна преследовать блокада Одессы? Прекратить поставки вооружений по морю? Или сделать невозможным украинский экспорт зерна и металлов, который приносит киевскому режиму немалые деньги?- Все вместе. Наверняка многие суда заходят в Одессу с военными грузами, а обратно выходит с зерном и металлом. В том, что через Одессу проходит львиная доля поставок для ведения боевых действий, я не сомневаюсь. Поэтому она наряду с Киевом считается ключевой украинской точкой в этой войне.- В чем, на ваш взгляд, состоит ключевая проблема Черноморского флота? Сколько здесь новых реалий войны, когда воздушные и морские дроны стали играть существенную роль? Сколько здесь застарелых организационных моментов, которые мы за четыре года войны так и не устранили?- Мы, как и все на земном шаре, не были готовы к такой войне. Средства противодействия еще не выработаны в достаточной степени ни у кого. Над этим все сейчас работают в режиме ошпаренной кошки. Мы можем детально обсуждать организационные просчеты и несовершенные средства ПВО, но все это частности. Просто никто не был готов к такой войне, и сейчас на ходу начинают готовиться.- У нас думают над тем, чтобы установить на кораблях "Панцири" с антидроновыми ракетами и предоставить ему морские дроны-перехватчики?- "Панцири" ставят на малые ракетные корабли класса "Каракурт". Сначала он выпускался с более слабыми средствами ПВО, а последние корабли уже приходили с модернизированными "Панцирями". Что-то мы делаем. Но пока это не панацея.- И, все-таки, как думаете, будет ли принято то самое политическое решение о морской блокаде Украины?- Это должен быть целый комплекс политических решений. Блокада портов Украины – лишь одно из них. К примеру, если мы публикуем адреса дроновых заводов в Европе, то, сказав А, надо говорить Б. Надо дать понять, зачем мы это говорили. То есть речь идет о сознательной эскалации боевых действий, без которой уже не обойтись. Иначе мы только будем прикрывать голову, когда над нами дроны летают. И летать они будут все больше.

https://ukraina.ru/20211006/1032405020.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, одесса, украина, черноморский флот, нато, ракеты, герань, дроны, пво, черное море, европа, блокада