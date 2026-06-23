https://ukraina.ru/20260623/raketnaya-opasnost-bpla-krymskiy-most-i-zakrytye-aeroporty-svodka-po-regionam-rossii-k-etomu-chasu-1080519119.html

Ракетная опасность, БПЛА, Крымский мост и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

Ракетная опасность, БПЛА, Крымский мост и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 23.06.2026 Украина.ру

Ракетная опасность, БПЛА, Крымский мост и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Обновлённую сводку на 6:00 мск 23 июня опубликовал телеграм-канал Украина.ру

2026-06-23T06:21

2026-06-23T06:21

2026-06-23T06:21

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Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 22 июня и в ночь на 23 июня объявлялась в Брянской, Белгородской, Запорожской, Харьковской РФ областях, в ДНР и ЛНР.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму, в Краснодарском крае, в Запорожской, Херсонской, Брянской, Калужской, Смоленской, Волгоградской, Белгородской областях, в ДНР."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Липецкой, Тульской, Орловской, Тамбовской, Саратовской, Пензенской, Воронежской, Ростовской областях, в ЛНР, в Адыгее.Во многих регионах объявлялась опасность по реактивным БПЛА.В течение ночи дважды перекрывалось движение автотранспорта по Крымскому мосту. В настоящее время ограничения сняты.Росавиация из-за угрозы БПЛА вечером 22 июня и в ночь на 23 июня вводила временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропортах Геленджика (16:48 мск), Сочи (17:46, 21:48 и 2:39 мск), Краснодара (Пашковский, 20:48 мск).В 23:58 мск ограничения на полёты были сняты в аэропорту Геленджика, в 4:42 мск — в аэропорту Сочи.Ранее сообщалось, что силы ПВО за день сбили над регионами России 141 украинский БПЛА.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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