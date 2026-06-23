Ракетная опасность, БПЛА, Крымский мост и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 23.06.2026 Украина.ру
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Ракетная опасность, БПЛА, Крымский мост и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Ракетная опасность, БПЛА, Крымский мост и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 23.06.2026 Украина.ру
Ракетная опасность, БПЛА, Крымский мост и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Обновлённую сводку на 6:00 мск 23 июня опубликовал телеграм-канал Украина.ру
2026-06-23T06:21
2026-06-23T06:21
украина.ру
россия
сво
росавиация
спецоперация
крымский мост
брянская область
белгородская область
запорожская область
харьковская область
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Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 22 июня и в ночь на 23 июня объявлялась в Брянской, Белгородской, Запорожской, Харьковской РФ областях, в ДНР и ЛНР.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму, в Краснодарском крае, в Запорожской, Херсонской, Брянской, Калужской, Смоленской, Волгоградской, Белгородской областях, в ДНР."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Липецкой, Тульской, Орловской, Тамбовской, Саратовской, Пензенской, Воронежской, Ростовской областях, в ЛНР, в Адыгее.Во многих регионах объявлялась опасность по реактивным БПЛА.В течение ночи дважды перекрывалось движение автотранспорта по Крымскому мосту. В настоящее время ограничения сняты.Росавиация из-за угрозы БПЛА вечером 22 июня и в ночь на 23 июня вводила временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропортах Геленджика (16:48 мск), Сочи (17:46, 21:48 и 2:39 мск), Краснодара (Пашковский, 20:48 мск).В 23:58 мск ограничения на полёты были сняты в аэропорту Геленджика, в 4:42 мск — в аэропорту Сочи.Ранее сообщалось, что силы ПВО за день сбили над регионами России 141 украинский БПЛА.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, россия, сво, росавиация, спецоперация, крымский мост, брянская область, белгородская область, запорожская область, харьковская область, днр, лнр, крым, краснодарский край, херсонская область, калужская область, смоленск, волгоградская область, саратовская область, пенза, воронежская область, липецк, орловская область, ростовская область, геленджик, краснодар, сочи, аэропорты, аэропорт, опасность, угроза, бпла, бпла сегодня, атака бпла, беспилотники, беспилотники сегодня, ракеты, воздушная тревога, тревога, пво, вс рф, всу, вооруженные силы украины, украина
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Ракетная опасность, БПЛА, Крымский мост и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

06:21 23.06.2026
 
© РИА НовостиВоеннослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом Бук-МЗ Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости
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Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Обновлённую сводку на 6:00 мск 23 июня опубликовал телеграм-канал Украина.ру
Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность вечером 22 июня и в ночь на 23 июня объявлялась в Брянской, Белгородской, Запорожской, Харьковской РФ областях, в ДНР и ЛНР.
Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму, в Краснодарском крае, в Запорожской, Херсонской, Брянской, Калужской, Смоленской, Волгоградской, Белгородской областях, в ДНР.
"Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Липецкой, Тульской, Орловской, Тамбовской, Саратовской, Пензенской, Воронежской, Ростовской областях, в ЛНР, в Адыгее.
Во многих регионах объявлялась опасность по реактивным БПЛА.
В течение ночи дважды перекрывалось движение автотранспорта по Крымскому мосту. В настоящее время ограничения сняты.
Росавиация из-за угрозы БПЛА вечером 22 июня и в ночь на 23 июня вводила временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропортах Геленджика (16:48 мск), Сочи (17:46, 21:48 и 2:39 мск), Краснодара (Пашковский, 20:48 мск).
В 23:58 мск ограничения на полёты были сняты в аэропорту Геленджика, в 4:42 мск — в аэропорту Сочи.
Ранее сообщалось, что силы ПВО за день сбили над регионами России 141 украинский БПЛА.
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