https://ukraina.ru/20260623/arktika--akhillesova-pyata-steny-dronov-grinyaev-o-slabykh-mestakh-voennoy-strategii-norvegii-1080546927.html
Арктика — ахиллесова пята "стены дронов": Гриняев о слабых местах военной стратегии Норвегии
Арктика — ахиллесова пята "стены дронов": Гриняев о слабых местах военной стратегии Норвегии - 23.06.2026 Украина.ру
Арктика — ахиллесова пята "стены дронов": Гриняев о слабых местах военной стратегии Норвегии
Норвежская стратегия беспилотной обороны очень уязвима: арктический климат, зависимость от китайских микрочипов и дефицит кадров делают "сплошную систему контроля" скорее декларацией. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный научный сотрудник Института Европы РАН, доктор технических наук Сергей Гриняев
2026-06-23T16:07
2026-06-23T16:07
2026-06-23T16:07
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Ранее президент России Владимир Путин сделал заявление о том, что правительству поручено подготовить национальные стратегии в части автономных систем и цифровых платформ, отметив, что таковые есть в Норвегии, США и Британии.В декабре 2025 года Минобороны Норвегии утвердило "Стратегию в области беспилотных авиационных систем для оборонного сектора". Документ нацелен на интеграцию беспилотников в систему ПВО НАТО, усиление мониторинга в Арктике и создание мобилизационного резерва за счет частных дронов и гражданских специалистов.Отвечая на вопрос об уязвимостях норвежской стратегии, эксперт указал на климатические, технологические и социальные ограничения, которые мешают реализации планов Осло.Гриняев заявил, что Арктика — суровый край, и это "ахиллесова пята" Стратегии. "Сами авторы документа признают: доступность малых БАС (беспилотная авиационная система. — Ред.) зимой падает до 40–60% из-за обледенения. Большинство платформ не сертифицированы для работы при температуре ниже -20°С", — пояснил он.По словам эксперта, есть и другие проблемы: критическая зависимость от микрочипов из КНР и острый дефицит кадров. Поэтому "сплошная система контроля", о которой они мечтают, пока остается декларацией, отметил Гриняев.Он также добавил, что консенсус в Осло кажется монолитным, но на периферии всё иначе."Там сильны торговые и гуманитарные связи, и усиление присутствия НАТО воспринимается неоднозначно. Это уязвимое место стратегии — разрыв между политической элитой столицы и настроениями северян", — подчеркнул собеседник Украина.ру.Полный текст материала Анны Черкасовой "Стена дронов" от Балтики до Черного моря. Сергей Гриняев о том, как НАТО готовит новые вызовы для России на сайте Украина.ру.Также на тему милитаризации Финляндии — в материале Кирилла Курбатова "Йохан Бекман: Ядерное оружие в Финляндии - это блеф, чтобы скрыть планы более опасной агрессии против РФ" на сайте Украина.ру.
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Новости, Норвегия, Россия, Арктика, Владимир Путин, Йохан Бекман, Украина.ру, НАТО, Главные новости, главное, будет ли война с НАТО, война, беспилотники, БПЛА, стратегии, СВО, сводка СВО, новости СВО Россия, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, новости СВО, прогнозы СВО
Арктика — ахиллесова пята "стены дронов": Гриняев о слабых местах военной стратегии Норвегии
Норвежская стратегия беспилотной обороны очень уязвима: арктический климат, зависимость от китайских микрочипов и дефицит кадров делают "сплошную систему контроля" скорее декларацией. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный научный сотрудник Института Европы РАН, доктор технических наук Сергей Гриняев
Ранее президент России Владимир Путин сделал заявление о том, что правительству поручено подготовить национальные стратегии в части автономных систем и цифровых платформ, отметив, что таковые есть в Норвегии, США и Британии.
В декабре 2025 года Минобороны Норвегии утвердило "Стратегию в области беспилотных авиационных систем для оборонного сектора". Документ нацелен на интеграцию беспилотников в систему ПВО НАТО, усиление мониторинга в Арктике и создание мобилизационного резерва за счет частных дронов и гражданских специалистов.
Отвечая на вопрос об уязвимостях норвежской стратегии, эксперт указал на климатические, технологические и социальные ограничения, которые мешают реализации планов Осло.
Гриняев заявил, что Арктика — суровый край, и это "ахиллесова пята" Стратегии. "Сами авторы документа признают: доступность малых БАС (беспилотная авиационная система. — Ред.) зимой падает до 40–60% из-за обледенения. Большинство платформ не сертифицированы для работы при температуре ниже -20°С", — пояснил он.
По словам эксперта, есть и другие проблемы: критическая зависимость от микрочипов из КНР и острый дефицит кадров. Поэтому "сплошная система контроля", о которой они мечтают, пока остается декларацией, отметил Гриняев.
Он также добавил, что консенсус в Осло кажется монолитным, но на периферии всё иначе.
"Там сильны торговые и гуманитарные связи, и усиление присутствия НАТО воспринимается неоднозначно. Это уязвимое место стратегии — разрыв между политической элитой столицы и настроениями северян", — подчеркнул собеседник Украина.ру.