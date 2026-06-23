Арктика — ахиллесова пята "стены дронов": Гриняев о слабых местах военной стратегии Норвегии - 23.06.2026 Украина.ру
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Арктика — ахиллесова пята "стены дронов": Гриняев о слабых местах военной стратегии Норвегии
Арктика — ахиллесова пята "стены дронов": Гриняев о слабых местах военной стратегии Норвегии - 23.06.2026 Украина.ру
Арктика — ахиллесова пята "стены дронов": Гриняев о слабых местах военной стратегии Норвегии
Норвежская стратегия беспилотной обороны очень уязвима: арктический климат, зависимость от китайских микрочипов и дефицит кадров делают "сплошную систему контроля" скорее декларацией. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный научный сотрудник Института Европы РАН, доктор технических наук Сергей Гриняев
2026-06-23T16:07
2026-06-23T16:07
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Ранее президент России Владимир Путин сделал заявление о том, что правительству поручено подготовить национальные стратегии в части автономных систем и цифровых платформ, отметив, что таковые есть в Норвегии, США и Британии.В декабре 2025 года Минобороны Норвегии утвердило "Стратегию в области беспилотных авиационных систем для оборонного сектора". Документ нацелен на интеграцию беспилотников в систему ПВО НАТО, усиление мониторинга в Арктике и создание мобилизационного резерва за счет частных дронов и гражданских специалистов.Отвечая на вопрос об уязвимостях норвежской стратегии, эксперт указал на климатические, технологические и социальные ограничения, которые мешают реализации планов Осло.Гриняев заявил, что Арктика — суровый край, и это "ахиллесова пята" Стратегии. "Сами авторы документа признают: доступность малых БАС (беспилотная авиационная система. — Ред.) зимой падает до 40–60% из-за обледенения. Большинство платформ не сертифицированы для работы при температуре ниже -20°С", — пояснил он.По словам эксперта, есть и другие проблемы: критическая зависимость от микрочипов из КНР и острый дефицит кадров. Поэтому "сплошная система контроля", о которой они мечтают, пока остается декларацией, отметил Гриняев.Он также добавил, что консенсус в Осло кажется монолитным, но на периферии всё иначе."Там сильны торговые и гуманитарные связи, и усиление присутствия НАТО воспринимается неоднозначно. Это уязвимое место стратегии — разрыв между политической элитой столицы и настроениями северян", — подчеркнул собеседник Украина.ру.Полный текст материала Анны Черкасовой "Стена дронов" от Балтики до Черного моря. Сергей Гриняев о том, как НАТО готовит новые вызовы для России на сайте Украина.ру.Также на тему милитаризации Финляндии — в материале Кирилла Курбатова "Йохан Бекман: Ядерное оружие в Финляндии - это блеф, чтобы скрыть планы более опасной агрессии против РФ" на сайте Украина.ру.
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новости, норвегия, россия, арктика, владимир путин, йохан бекман, украина.ру, нато, главные новости, главное, будет ли война с нато, война, беспилотники, бпла, стратегии, сво, сводка сво, новости сво россия, новости сво сейчас, дзен новости сво, новости сво, прогнозы сво
Новости, Норвегия, Россия, Арктика, Владимир Путин, Йохан Бекман, Украина.ру, НАТО, Главные новости, главное, будет ли война с НАТО, война, беспилотники, БПЛА, стратегии, СВО, сводка СВО, новости СВО Россия, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, новости СВО, прогнозы СВО

Арктика — ахиллесова пята "стены дронов": Гриняев о слабых местах военной стратегии Норвегии

16:07 23.06.2026
 
© Украина.ру / сгенерировано ИИАтаки на энергообъекты, инфраструктуру
Атаки на энергообъекты, инфраструктуру - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© Украина.ру / сгенерировано ИИ
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Норвежская стратегия беспилотной обороны очень уязвима: арктический климат, зависимость от китайских микрочипов и дефицит кадров делают "сплошную систему контроля" скорее декларацией. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный научный сотрудник Института Европы РАН, доктор технических наук Сергей Гриняев
Ранее президент России Владимир Путин сделал заявление о том, что правительству поручено подготовить национальные стратегии в части автономных систем и цифровых платформ, отметив, что таковые есть в Норвегии, США и Британии.
В декабре 2025 года Минобороны Норвегии утвердило "Стратегию в области беспилотных авиационных систем для оборонного сектора". Документ нацелен на интеграцию беспилотников в систему ПВО НАТО, усиление мониторинга в Арктике и создание мобилизационного резерва за счет частных дронов и гражданских специалистов.
Отвечая на вопрос об уязвимостях норвежской стратегии, эксперт указал на климатические, технологические и социальные ограничения, которые мешают реализации планов Осло.
Гриняев заявил, что Арктика — суровый край, и это "ахиллесова пята" Стратегии. "Сами авторы документа признают: доступность малых БАС (беспилотная авиационная система. — Ред.) зимой падает до 40–60% из-за обледенения. Большинство платформ не сертифицированы для работы при температуре ниже -20°С", — пояснил он.
По словам эксперта, есть и другие проблемы: критическая зависимость от микрочипов из КНР и острый дефицит кадров. Поэтому "сплошная система контроля", о которой они мечтают, пока остается декларацией, отметил Гриняев.
Он также добавил, что консенсус в Осло кажется монолитным, но на периферии всё иначе.
"Там сильны торговые и гуманитарные связи, и усиление присутствия НАТО воспринимается неоднозначно. Это уязвимое место стратегии — разрыв между политической элитой столицы и настроениями северян", — подчеркнул собеседник Украина.ру.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Стена дронов" от Балтики до Черного моря. Сергей Гриняев о том, как НАТО готовит новые вызовы для России на сайте Украина.ру.
Также на тему милитаризации Финляндии — в материале Кирилла Курбатова "Йохан Бекман: Ядерное оружие в Финляндии - это блеф, чтобы скрыть планы более опасной агрессии против РФ" на сайте Украина.ру.
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