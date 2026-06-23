https://ukraina.ru/20260623/effektnaya-mediynaya-kampaniya-stremidlovskiy-o-puteshestviyakh-polskikh-i-ukrainskikh-ordenov-1080548273.html

Эффектная медийная кампания: Стремидловский о путешествиях польских и украинских орденов

Эффектная медийная кампания: Стремидловский о путешествиях польских и украинских орденов - 23.06.2026 Украина.ру

Эффектная медийная кампания: Стремидловский о путешествиях польских и украинских орденов

Путешествие украинских и польских орденов, картинно отправленных на родину, продолжается с соответствующими громкими публикациями в сети. Во вторник, 23 июня,... Украина.ру, 23.06.2026

2026-06-23T16:33

2026-06-23T16:33

2026-06-23T16:33

видео

польша

украина

киев

кароль навроцкий

владимир зеленский

станислав стремидловский

сенат

bloomberg

восточная европа

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Путешествие украинских и польских орденов, картинно отправленных на родину, продолжается с соответствующими громкими публикациями в сети. Во вторник, 23 июня, заместитель председателя Сената Польши Михал Каминьский решил вернуть Украине две государственные награды на фоне обострения отношений между Киевом и Варшавой. Свое решение обосновал прославлением боевиков Украинской повстанческой армии*, признанной экстремистской, украинскими властями.Президент Польши Кароль Навроцкий ранее лишил Владимира Зеленского высшей государственной награды. Причиной стало решение украинского лидера назвать воинскую часть в честь националистов, убивших около 100 тысяч поляков в годы войны. В ответ чиновники и три бывших украинских президента вернули свои польские ордена.Дипломатический скандал из-за чествования националистов рискует сорвать ежегодный экономический форум по восстановлению соседней страны в польском Гданьске, пишет Bloomberg. Конференция должна была помочь польскому бизнесу получить контракты на Украине, стоимость которых оценивается в 524 млрд долларов.Насколько далеко зайдёт конфликт или обмен орденами – масштабная медийная кампания? Ответил эксперт по вопросам европейской политики информационного агентства REX Станислав Стремидловский. *Украинская повстанческая армия (УПА) – признана экстремистской и запрещена в РФ.

польша

украина

киев

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