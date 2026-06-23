Эффектная медийная кампания: Стремидловский о путешествиях польских и украинских орденов
Путешествие украинских и польских орденов, картинно отправленных на родину, продолжается с соответствующими громкими публикациями в сети. Во вторник, 23 июня, заместитель председателя Сената Польши Михал Каминьский решил вернуть Украине две государственные награды на фоне обострения отношений между Киевом и Варшавой. Свое решение обосновал прославлением боевиков Украинской повстанческой армии*, признанной экстремистской, украинскими властями.
Президент Польши Кароль Навроцкий ранее лишил Владимира Зеленского высшей государственной награды. Причиной стало решение украинского лидера назвать воинскую часть в честь националистов, убивших около 100 тысяч поляков в годы войны. В ответ чиновники и три бывших украинских президента вернули свои польские ордена.
Дипломатический скандал из-за чествования националистов рискует сорвать ежегодный экономический форум по восстановлению соседней страны в польском Гданьске, пишет Bloomberg. Конференция должна была помочь польскому бизнесу получить контракты на Украине, стоимость которых оценивается в 524 млрд долларов.
Насколько далеко зайдёт конфликт или обмен орденами – масштабная медийная кампания? Ответил эксперт по вопросам европейской политики информационного агентства REX Станислав Стремидловский.
*Украинская повстанческая армия (УПА) – признана экстремистской и запрещена в РФ.
Президент Польши Кароль Навроцкий ранее лишил Владимира Зеленского высшей государственной награды. Причиной стало решение украинского лидера назвать воинскую часть в честь националистов, убивших около 100 тысяч поляков в годы войны. В ответ чиновники и три бывших украинских президента вернули свои польские ордена.
Дипломатический скандал из-за чествования националистов рискует сорвать ежегодный экономический форум по восстановлению соседней страны в польском Гданьске, пишет Bloomberg. Конференция должна была помочь польскому бизнесу получить контракты на Украине, стоимость которых оценивается в 524 млрд долларов.
Насколько далеко зайдёт конфликт или обмен орденами – масштабная медийная кампания? Ответил эксперт по вопросам европейской политики информационного агентства REX Станислав Стремидловский.
*Украинская повстанческая армия (УПА) – признана экстремистской и запрещена в РФ.
Подписывайся на