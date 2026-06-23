Эффектная медийная кампания: Стремидловский о путешествиях польских и украинских орденов - 23.06.2026 Украина.ру
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Эффектная медийная кампания: Стремидловский о путешествиях польских и украинских орденов
Эффектная медийная кампания: Стремидловский о путешествиях польских и украинских орденов - 23.06.2026 Украина.ру
Эффектная медийная кампания: Стремидловский о путешествиях польских и украинских орденов
Путешествие украинских и польских орденов, картинно отправленных на родину, продолжается с соответствующими громкими публикациями в сети. Во вторник, 23 июня,... Украина.ру, 23.06.2026
2026-06-23T16:33
2026-06-23T16:33
видео
польша
украина
киев
кароль навроцкий
владимир зеленский
станислав стремидловский
сенат
bloomberg
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Путешествие украинских и польских орденов, картинно отправленных на родину, продолжается с соответствующими громкими публикациями в сети. Во вторник, 23 июня, заместитель председателя Сената Польши Михал Каминьский решил вернуть Украине две государственные награды на фоне обострения отношений между Киевом и Варшавой. Свое решение обосновал прославлением боевиков Украинской повстанческой армии*, признанной экстремистской, украинскими властями.Президент Польши Кароль Навроцкий ранее лишил Владимира Зеленского высшей государственной награды. Причиной стало решение украинского лидера назвать воинскую часть в честь националистов, убивших около 100 тысяч поляков в годы войны. В ответ чиновники и три бывших украинских президента вернули свои польские ордена.Дипломатический скандал из-за чествования националистов рискует сорвать ежегодный экономический форум по восстановлению соседней страны в польском Гданьске, пишет Bloomberg. Конференция должна была помочь польскому бизнесу получить контракты на Украине, стоимость которых оценивается в 524 млрд долларов.Насколько далеко зайдёт конфликт или обмен орденами – масштабная медийная кампания? Ответил эксперт по вопросам европейской политики информационного агентства REX Станислав Стремидловский. *Украинская повстанческая армия (УПА) – признана экстремистской и запрещена в РФ.
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видео, польша, украина, киев, кароль навроцкий, владимир зеленский, станислав стремидловский, сенат, bloomberg, восточная европа, восточное партнерство, украина-ес, оун-упа, бандеровцы, геноцид, вторая мировая война, орден, видео
Видео, Польша, Украина, Киев, Кароль Навроцкий, Владимир Зеленский, Станислав Стремидловский, сенат, bloomberg, Восточная Европа, Восточное партнерство, Украина-ЕС, ОУН-УПА, бандеровцы, геноцид, Вторая мировая война, орден

Эффектная медийная кампания: Стремидловский о путешествиях польских и украинских орденов

16:33 23.06.2026
 
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Путешествие украинских и польских орденов, картинно отправленных на родину, продолжается с соответствующими громкими публикациями в сети. Во вторник, 23 июня, заместитель председателя Сената Польши Михал Каминьский решил вернуть Украине две государственные награды на фоне обострения отношений между Киевом и Варшавой. Свое решение обосновал прославлением боевиков Украинской повстанческой армии*, признанной экстремистской, украинскими властями.

Президент Польши Кароль Навроцкий ранее лишил Владимира Зеленского высшей государственной награды. Причиной стало решение украинского лидера назвать воинскую часть в честь националистов, убивших около 100 тысяч поляков в годы войны. В ответ чиновники и три бывших украинских президента вернули свои польские ордена.

Дипломатический скандал из-за чествования националистов рискует сорвать ежегодный экономический форум по восстановлению соседней страны в польском Гданьске, пишет Bloomberg. Конференция должна была помочь польскому бизнесу получить контракты на Украине, стоимость которых оценивается в 524 млрд долларов.

Насколько далеко зайдёт конфликт или обмен орденами – масштабная медийная кампания? Ответил эксперт по вопросам европейской политики информационного агентства REX Станислав Стремидловский.

*Украинская повстанческая армия (УПА) – признана экстремистской и запрещена в РФ.
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