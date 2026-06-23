Гриняев: Киев передает боевой опыт Осло, а Норвегия создает производство БПЛА - 23.06.2026 Украина.ру
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Гриняев: Киев передает боевой опыт Осло, а Норвегия создает производство БПЛА
Гриняев: Киев передает боевой опыт Осло, а Норвегия создает производство БПЛА - 23.06.2026 Украина.ру
Гриняев: Киев передает боевой опыт Осло, а Норвегия создает производство БПЛА
Норвегия внимательно изучает украинский опыт применения морских беспилотников в Черном море. В рамках норвежско-украинского соглашения Киев передает боевой опыт, а Осло обеспечивает промышленную базу. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный научный сотрудник Института Европы РАН, доктор технических наук Сергей Гриняев
2026-06-23T15:38
2026-06-23T15:38
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Ранее президент России Владимир Путин сделал заявление о том, что правительству поручено подготовить национальные стратегии в части автономных систем и цифровых платформ, отметив, что таковые есть в Норвегии, США и Британии. Примером этого является принятая в Норвегии в декабре 2025 года "Стратегия в области беспилотных авиационных систем для оборонного сектора".Говоря о том, как Норвегия использует опыт Украины, эксперт отметил, что для альянса Украина стала испытательным полигоном, а выводы из боев в Черном море теперь переносятся на северные моря.Гриняев заявил, что Норвегия внимательно изучает украинский опыт, отметив, что Украина стала для НАТО испытательным полигоном. "Опыт применения морских беспилотников в Черном море показал, как при минимальных затратах можно наносить ущерб крупным флотам. Норвегия переносит эти выводы на северные моря", — пояснил он.По словам эксперта, в прошлом году было подписано норвежско-украинское соглашение, в рамках которого Киев передает боевой опыт и интеллектуальную собственность, а Норвегия обеспечивает промышленную базу. Эксперт подчеркнул, что это сотрудничество делает норвежскую стратегию не просто оборонительной, а наступательной, ориентированной на преодоление российских систем ПВО и РЭБ. "Создается производственная линия беспилотных авиационных систем, заточенная под преодоление именно российских систем ПВО и РЭБ", — подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст материала Анны Черкасовой "Стена дронов" от Балтики до Черного моря. Сергей Гриняев о том, как НАТО готовит новые вызовы для России на сайте Украина.ру.Также на тему милитаризации Финляндии — в материале Кирилла Курбатова "Йохан Бекман: Ядерное оружие в Финляндии - это блеф, чтобы скрыть планы более опасной агрессии против РФ" на сайте Украина.ру.
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новости, норвегия, черное море, украина, владимир путин, украина.ру, нато, сша, британия, великобритания, война, пво, рэб, беспилотники, украина аналитика, сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, новости сво, будет ли война с нато
Новости, Норвегия, Черное море, Украина, Владимир Путин, Украина.ру, НАТО, США, Британия, Великобритания, война, ПВО, РЭБ, беспилотники, Украина аналитика, СВО, новости СВО Россия, прогнозы СВО, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, новости СВО, будет ли война с НАТО

Гриняев: Киев передает боевой опыт Осло, а Норвегия создает производство БПЛА

15:38 23.06.2026
 
© Фото : wallpapershome.ru
- РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© Фото : wallpapershome.ru
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Норвегия внимательно изучает украинский опыт применения морских беспилотников в Черном море. В рамках норвежско-украинского соглашения Киев передает боевой опыт, а Осло обеспечивает промышленную базу. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный научный сотрудник Института Европы РАН, доктор технических наук Сергей Гриняев
Ранее президент России Владимир Путин сделал заявление о том, что правительству поручено подготовить национальные стратегии в части автономных систем и цифровых платформ, отметив, что таковые есть в Норвегии, США и Британии. Примером этого является принятая в Норвегии в декабре 2025 года "Стратегия в области беспилотных авиационных систем для оборонного сектора".
Говоря о том, как Норвегия использует опыт Украины, эксперт отметил, что для альянса Украина стала испытательным полигоном, а выводы из боев в Черном море теперь переносятся на северные моря.
Гриняев заявил, что Норвегия внимательно изучает украинский опыт, отметив, что Украина стала для НАТО испытательным полигоном.
"Опыт применения морских беспилотников в Черном море показал, как при минимальных затратах можно наносить ущерб крупным флотам. Норвегия переносит эти выводы на северные моря", — пояснил он.
По словам эксперта, в прошлом году было подписано норвежско-украинское соглашение, в рамках которого Киев передает боевой опыт и интеллектуальную собственность, а Норвегия обеспечивает промышленную базу.
Эксперт подчеркнул, что это сотрудничество делает норвежскую стратегию не просто оборонительной, а наступательной, ориентированной на преодоление российских систем ПВО и РЭБ. "Создается производственная линия беспилотных авиационных систем, заточенная под преодоление именно российских систем ПВО и РЭБ", — подытожил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Стена дронов" от Балтики до Черного моря. Сергей Гриняев о том, как НАТО готовит новые вызовы для России на сайте Украина.ру.
Также на тему милитаризации Финляндии — в материале Кирилла Курбатова "Йохан Бекман: Ядерное оружие в Финляндии - это блеф, чтобы скрыть планы более опасной агрессии против РФ" на сайте Украина.ру.
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