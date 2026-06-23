https://ukraina.ru/20260623/sergey-grinyaev-kiev-peredaet-boevoy-opyt-oslo-a-norvegiya-sozdaet-proizvodstvo-bpla-1080544598.html

Гриняев: Киев передает боевой опыт Осло, а Норвегия создает производство БПЛА

Гриняев: Киев передает боевой опыт Осло, а Норвегия создает производство БПЛА - 23.06.2026 Украина.ру

Гриняев: Киев передает боевой опыт Осло, а Норвегия создает производство БПЛА

Норвегия внимательно изучает украинский опыт применения морских беспилотников в Черном море. В рамках норвежско-украинского соглашения Киев передает боевой опыт, а Осло обеспечивает промышленную базу. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный научный сотрудник Института Европы РАН, доктор технических наук Сергей Гриняев

2026-06-23T15:38

2026-06-23T15:38

2026-06-23T15:38

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Ранее президент России Владимир Путин сделал заявление о том, что правительству поручено подготовить национальные стратегии в части автономных систем и цифровых платформ, отметив, что таковые есть в Норвегии, США и Британии. Примером этого является принятая в Норвегии в декабре 2025 года "Стратегия в области беспилотных авиационных систем для оборонного сектора".Говоря о том, как Норвегия использует опыт Украины, эксперт отметил, что для альянса Украина стала испытательным полигоном, а выводы из боев в Черном море теперь переносятся на северные моря.Гриняев заявил, что Норвегия внимательно изучает украинский опыт, отметив, что Украина стала для НАТО испытательным полигоном. "Опыт применения морских беспилотников в Черном море показал, как при минимальных затратах можно наносить ущерб крупным флотам. Норвегия переносит эти выводы на северные моря", — пояснил он.По словам эксперта, в прошлом году было подписано норвежско-украинское соглашение, в рамках которого Киев передает боевой опыт и интеллектуальную собственность, а Норвегия обеспечивает промышленную базу. Эксперт подчеркнул, что это сотрудничество делает норвежскую стратегию не просто оборонительной, а наступательной, ориентированной на преодоление российских систем ПВО и РЭБ. "Создается производственная линия беспилотных авиационных систем, заточенная под преодоление именно российских систем ПВО и РЭБ", — подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст материала Анны Черкасовой "Стена дронов" от Балтики до Черного моря. Сергей Гриняев о том, как НАТО готовит новые вызовы для России на сайте Украина.ру.Также на тему милитаризации Финляндии — в материале Кирилла Курбатова "Йохан Бекман: Ядерное оружие в Финляндии - это блеф, чтобы скрыть планы более опасной агрессии против РФ" на сайте Украина.ру.

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