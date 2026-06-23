Окно возможностей закрылось: Брутер про "дух Анкориджа", стратегию России и окончание СВО - 23.06.2026 Украина.ру
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Окно возможностей закрылось: Брутер про "дух Анкориджа", стратегию России и окончание СВО
Окно возможностей закрылось: Брутер про "дух Анкориджа", стратегию России и окончание СВО - 23.06.2026 Украина.ру
Окно возможностей закрылось: Брутер про "дух Анкориджа", стратегию России и окончание СВО
Последние события должны убедить российское руководство в том, что методы СВО надо менять — позиция Запада не способствует принятию приемлемого для России решения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер
2026-06-23T05:45
2026-06-23T05:45
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Брутер заявил, что последние события должны окончательно убедить российское руководство в необходимости менять методы СВО, поскольку позиция Запада не способствует принятию приемлемого для России политического решения."Вычленить Вашингтон в начале СВО было невозможно, а после прихода Трампа это было в той или иной степени возможно. Но эта ситуация не была задействована, и сегодня это окно возможностей закрыто", — пояснил эксперт.Он отметил, что сам по себе факт "духа Анкориджа", который никогда не был закреплён на бумаге, всегда воспринимался в российском руководстве как наиболее реальный шанс закончить СВО. По его словам, это ограничивало действия России, поскольку вторая сторона себя никак не ограничивает, и вносило некую самоуспокоенность."У России должен быть собственный план окончания СВО. Дух Анкориджа предполагает, что критическую часть этой работы сделает Вашингтон. Но мы видим, как он это делает", — иронично резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова Владимир Брутер: Россия завершит СВО, если создаст свой план победы без оглядки на "дух Анкориджа" на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в материале "Йохан Бекман: Ядерное оружие в Финляндии - это блеф, чтобы скрыть планы более опасной агрессии против РФ" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, запад, вашингтон, владимир брутер, дональд трамп, украина.ру, сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, сводка сво, завершение сво, спецоперация, переговоры, новости переговоров, итоги переговоров, мир без границ
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Окно возможностей закрылось: Брутер про "дух Анкориджа", стратегию России и окончание СВО

05:45 23.06.2026
 
© Фото : Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПродвижение колонн российской армии на освобождённых территориях Харьковской области
Продвижение колонн российской армии на освобождённых территориях Харьковской области - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© Фото : Пресс-служба Минобороны РФ
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Последние события должны убедить российское руководство в том, что методы СВО надо менять — позиция Запада не способствует принятию приемлемого для России решения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер
Брутер заявил, что последние события должны окончательно убедить российское руководство в необходимости менять методы СВО, поскольку позиция Запада не способствует принятию приемлемого для России политического решения.
"Вычленить Вашингтон в начале СВО было невозможно, а после прихода Трампа это было в той или иной степени возможно. Но эта ситуация не была задействована, и сегодня это окно возможностей закрыто", — пояснил эксперт.
Он отметил, что сам по себе факт "духа Анкориджа", который никогда не был закреплён на бумаге, всегда воспринимался в российском руководстве как наиболее реальный шанс закончить СВО.
По его словам, это ограничивало действия России, поскольку вторая сторона себя никак не ограничивает, и вносило некую самоуспокоенность.
"У России должен быть собственный план окончания СВО. Дух Анкориджа предполагает, что критическую часть этой работы сделает Вашингтон. Но мы видим, как он это делает", — иронично резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова Владимир Брутер: Россия завершит СВО, если создаст свой план победы без оглядки на "дух Анкориджа" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему — в материале "Йохан Бекман: Ядерное оружие в Финляндии - это блеф, чтобы скрыть планы более опасной агрессии против РФ" на сайте Украина.ру.
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