https://ukraina.ru/20260816/zimoy-nachnetsya-katanie-drug-druga-na-raketakh-norin-o-predelakh-tekhnologicheskoy-voyny-1082524090.html

"Зимой начнется катание друг друга на ракетах": Норин о пределах технологической войны

"Зимой начнется катание друг друга на ракетах": Норин о пределах технологической войны - 16.08.2026 Украина.ру

"Зимой начнется катание друг друга на ракетах": Норин о пределах технологической войны

Разрешение на использование "Старлинка" создаст проблемы, но не изменит ход войны. Зимой начнется взаимное "катание на ракетах", но победу России принесет освобождение Славянска и Краматорска. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, публицист, исследователь вооруженных конфликтов на постсоветском пространстве Евгений Норин

2026-08-16T04:30

2026-08-16T04:30

2026-08-16T04:30

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Отвечая на вопрос о возможном разрешении Илона Маска на использование "Старлинков" для ударов по российской территории, Норин заявил, что проблемы будут, но это не изменит ход войны. "Вопрос в том, захочет ли Маск это разрешение давать. Все-таки идея вывести стороны на переговоры у США сохраняются", — отметил военный историк. По его словам, сам по себе "Старлинк" не является решающим фактором.По мнению Норина, зимой начнется взаимный обмен ракетными ударами. "Конечно, зимой так или иначе начнется катание друг друга на ракетах. Но это палка о двух концах. Я даже не исключаю неких закулисных переговоров, чтобы несколько сбавить накал взаимного "обожания". Если переговоров не будет, взаимное "обожание" продлится столько, сколько хватит запаса ракет", — пояснил он."Нам поможет выиграть войну только освобождение "СлавКрама", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Евгений Норин: Если война не закончится с освобождением Донбасса, она пойдет по очень опасному сценарию" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале Дениса Рудометова "Александр Полищук: ВСУ пытаются вбить клин между группировками "Восток" и "Центр", чтобы удержать Донбасс" на сайте Украина.ру.

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