https://ukraina.ru/20260623/kramatorsk-gotovyat-k-sdache-bortsy-s-bpla-podstrelili-odessitku-novosti-svo-1080550431.html

Краматорск готовят к сдаче, борцы с БПЛА подстрелили одесситку. Новости СВО

Краматорск готовят к сдаче, борцы с БПЛА подстрелили одесситку. Новости СВО - 23.06.2026 Украина.ру

Краматорск готовят к сдаче, борцы с БПЛА подстрелили одесситку. Новости СВО

Борьба с российскими беспилотниками уносит жизни обывателей подконтрольных ВСУ городов. Об этом сообщает 23 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-23T18:00

2026-06-23T18:00

2026-06-23T18:00

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владимир путин

владимир зеленский

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🟥 В Белгородской области в результате атаки ВСУ пострадала мирная жительница, сообщил оперштаб региона. В посёлке Уразово Валуйского округа при атаке беспилотника на автомобиль женщина получила акубаротравму. Пострадавшей оказана медпомощь в ЦРБ, у транспортного средства повреждения. В других населённых пунктах области пострадавших нет, но повреждены дома и транспорт, объекты социального назначения и гражданской инфраструктуры, газовая труба;🟥 Девушка погибла на пляже Одессы. Украинские СМИ указывают на поражение осколком российского БПЛА, а оппозиционный тг-канал "Легитимный" утверждает, что "это был не осколок от дрона, а пуля от МОГов, которые пуляют со склонов по БПЛА, а после эти пули летят куда угодно";🟥 Взрывы звучали в Харькове и окрестностях;🟥 В Краматорске снято ж/д полотно — город активно готовят к боевым действиям и вывозят абсолютно всё. Постепенно к киевским властям приходит осознание, что освобождение города уже не за горами, как и всей оккупированной ВСУ части Донбасса;Тем временем Путин поручил правительству защитить российскую инфраструктуру от атак ВСУБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Настырность ЕС, провалы ВСУ, обиженный Зеленский. Хроника событий на 13:00 23 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

краматорск

белгородская область

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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