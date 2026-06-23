Краматорск готовят к сдаче, борцы с БПЛА подстрелили одесситку. Новости СВО - 23.06.2026 Украина.ру
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Краматорск готовят к сдаче, борцы с БПЛА подстрелили одесситку. Новости СВО
Краматорск готовят к сдаче, борцы с БПЛА подстрелили одесситку. Новости СВО - 23.06.2026 Украина.ру
Краматорск готовят к сдаче, борцы с БПЛА подстрелили одесситку. Новости СВО
Борьба с российскими беспилотниками уносит жизни обывателей подконтрольных ВСУ городов. Об этом сообщает 23 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-23T18:00
2026-06-23T18:00
спецоперация
сво
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краматорск
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🟥 В Белгородской области в результате атаки ВСУ пострадала мирная жительница, сообщил оперштаб региона. В посёлке Уразово Валуйского округа при атаке беспилотника на автомобиль женщина получила акубаротравму. Пострадавшей оказана медпомощь в ЦРБ, у транспортного средства повреждения. В других населённых пунктах области пострадавших нет, но повреждены дома и транспорт, объекты социального назначения и гражданской инфраструктуры, газовая труба;🟥 Девушка погибла на пляже Одессы. Украинские СМИ указывают на поражение осколком российского БПЛА, а оппозиционный тг-канал "Легитимный" утверждает, что "это был не осколок от дрона, а пуля от МОГов, которые пуляют со склонов по БПЛА, а после эти пули летят куда угодно";🟥 Взрывы звучали в Харькове и окрестностях;🟥 В Краматорске снято ж/д полотно — город активно готовят к боевым действиям и вывозят абсолютно всё. Постепенно к киевским властям приходит осознание, что освобождение города уже не за горами, как и всей оккупированной ВСУ части Донбасса;Тем временем Путин поручил правительству защитить российскую инфраструктуру от атак ВСУБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Настырность ЕС, провалы ВСУ, обиженный Зеленский. Хроника событий на 13:00 23 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
краматорск
белгородская область
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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спецоперация, сво, новости сво россия, новости сво сейчас, дзен новости сво, краматорск, белгородская область, одесса, владимир путин, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина.ру, ес, мирные жители, бпла сегодня, атака бпла, харьков
Спецоперация, СВО, новости СВО Россия, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, Краматорск, Белгородская область, Одесса, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, ЕС, мирные жители, БПЛА сегодня, атака БПЛА, Харьков

Краматорск готовят к сдаче, борцы с БПЛА подстрелили одесситку. Новости СВО

18:00 23.06.2026
 
© Украина.ру / Сергей ШиптенкоГород-герой Одесса постамент на площади Победы в Минске
Город-герой Одесса постамент на площади Победы в Минске - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© Украина.ру / Сергей Шиптенко
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Борьба с российскими беспилотниками уносит жизни обывателей подконтрольных ВСУ городов. Об этом сообщает 23 июня телеграм-канал Украина.ру
🟥 В Белгородской области в результате атаки ВСУ пострадала мирная жительница, сообщил оперштаб региона. В посёлке Уразово Валуйского округа при атаке беспилотника на автомобиль женщина получила акубаротравму. Пострадавшей оказана медпомощь в ЦРБ, у транспортного средства повреждения.
В других населённых пунктах области пострадавших нет, но повреждены дома и транспорт, объекты социального назначения и гражданской инфраструктуры, газовая труба;
🟥 Девушка погибла на пляже Одессы. Украинские СМИ указывают на поражение осколком российского БПЛА, а оппозиционный тг-канал "Легитимный" утверждает, что "это был не осколок от дрона, а пуля от МОГов, которые пуляют со склонов по БПЛА, а после эти пули летят куда угодно";
🟥 Взрывы звучали в Харькове и окрестностях;
🟥 В Краматорске снято ж/д полотно — город активно готовят к боевым действиям и вывозят абсолютно всё. Постепенно к киевским властям приходит осознание, что освобождение города уже не за горами, как и всей оккупированной ВСУ части Донбасса;
Тем временем Путин поручил правительству защитить российскую инфраструктуру от атак ВСУ
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Настырность ЕС, провалы ВСУ, обиженный Зеленский. Хроника событий на 13:00 23 июня
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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