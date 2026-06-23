https://ukraina.ru/20260623/putin-poruchil-pravitelstvu-zaschitit-rossiyskuyu-infrastrukturu-ot-atak-vsu-1080550894.html

Путин поручил правительству защитить российскую инфраструктуру от атак ВСУ

Путин поручил правительству защитить российскую инфраструктуру от атак ВСУ - 23.06.2026 Украина.ру

Путин поручил правительству защитить российскую инфраструктуру от атак ВСУ

Правительству РФ следует принять дополнительные меры, чтобы свести к нулю последствия украинских атак на российскую инфраструктуру. Об этом 2у3 июня на совещании с членами правительства заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает 23 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-23T17:49

2026-06-23T17:49

2026-06-23T17:51

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Киевский режим по мере ухудшения для него ситуации на фронте наносит удары по гражданским объектам России. В этом усматривается намерение повлиять на энергоресурсы и туристический сезон."Мы знаем и видим, что киевский режим, по мере того как ситуация для него на фронте стремительно ухудшается, по мере того как противник теряет одну территорию за другой, а наши бойцы занимают один населённый пункт за другим, взял на вооружение тактику нанесения ударов по нашим гражданским объектам, по гражданской инфраструктуре, пытается создать проблемы с обеспечением энергоресурсами, повлиять на туристический сезон, о чём прямо, честно говоря, нам по разным каналам и говорят", - сказал президент России.Он отметил, что "прежде всего задача купирования этих угроз лежит на плечах Министерства обороны, других силовых ведомств"."Вместе с тем и Правительство Российской Федерации тоже должно принять дополнительные меры, чтобы минимизировать, свести к нулю последствия таких действий", - добавил президент.Глава ФСБ Александр Бортников сообщил, что работа по предотвращению террористических атак Киева ведется круглосуточно.Совместно с Минобороны реализуются дополнительные меры по защите всех видов транспортного сообщения с Крымским полуостровом, сообщил вице-премьер Марат ХуснуллинГлава Совбеза сообщил, что противодействие атакам БПЛА ВСУ будет улучшаться."Идет большая работа... Огромное внимание этому уделяет глава государства, министерство обороны, губернаторы, промышленность", - сказал он.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Настырность ЕС, провалы ВСУ, обиженный Зеленский. Хроника событий на 13:00 23 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, киев, россия, украина, владимир путин, фсб, александр бортников, марат хуснуллин, вооруженные силы украины, украина.ру, инфраструктура, атака бпла, ракетный удар, правительство