Путин поручил правительству защитить российскую инфраструктуру от атак ВСУ - 23.06.2026 Украина.ру
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Путин поручил правительству защитить российскую инфраструктуру от атак ВСУ
Путин поручил правительству защитить российскую инфраструктуру от атак ВСУ - 23.06.2026 Украина.ру
Путин поручил правительству защитить российскую инфраструктуру от атак ВСУ
Правительству РФ следует принять дополнительные меры, чтобы свести к нулю последствия украинских атак на российскую инфраструктуру. Об этом 2у3 июня на совещании с членами правительства заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает 23 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-23T17:49
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Киевский режим по мере ухудшения для него ситуации на фронте наносит удары по гражданским объектам России. В этом усматривается намерение повлиять на энергоресурсы и туристический сезон."Мы знаем и видим, что киевский режим, по мере того как ситуация для него на фронте стремительно ухудшается, по мере того как противник теряет одну территорию за другой, а наши бойцы занимают один населённый пункт за другим, взял на вооружение тактику нанесения ударов по нашим гражданским объектам, по гражданской инфраструктуре, пытается создать проблемы с обеспечением энергоресурсами, повлиять на туристический сезон, о чём прямо, честно говоря, нам по разным каналам и говорят", - сказал президент России.Он отметил, что "прежде всего задача купирования этих угроз лежит на плечах Министерства обороны, других силовых ведомств"."Вместе с тем и Правительство Российской Федерации тоже должно принять дополнительные меры, чтобы минимизировать, свести к нулю последствия таких действий", - добавил президент.Глава ФСБ Александр Бортников сообщил, что работа по предотвращению террористических атак Киева ведется круглосуточно.Совместно с Минобороны реализуются дополнительные меры по защите всех видов транспортного сообщения с Крымским полуостровом, сообщил вице-премьер Марат ХуснуллинГлава Совбеза сообщил, что противодействие атакам БПЛА ВСУ будет улучшаться."Идет большая работа... Огромное внимание этому уделяет глава государства, министерство обороны, губернаторы, промышленность", - сказал он.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Настырность ЕС, провалы ВСУ, обиженный Зеленский. Хроника событий на 13:00 23 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, киев, россия, украина, владимир путин, фсб, александр бортников, марат хуснуллин, вооруженные силы украины, украина.ру, инфраструктура, атака бпла, ракетный удар, правительство
Новости, Киев, Россия, Украина, Владимир Путин, ФСБ, Александр Бортников, Марат Хуснуллин, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, инфраструктура, атака БПЛА, ракетный удар, правительство

Путин поручил правительству защитить российскую инфраструктуру от атак ВСУ

17:49 23.06.2026 (обновлено: 17:51 23.06.2026)
 
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Путин поручил гарантировать бесперебойный доступ к важнейшим сервисам в интернете даже в дни ограничений - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
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Правительству РФ следует принять дополнительные меры, чтобы свести к нулю последствия украинских атак на российскую инфраструктуру. Об этом 2у3 июня на совещании с членами правительства заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает 23 июня телеграм-канал Украина.ру
Киевский режим по мере ухудшения для него ситуации на фронте наносит удары по гражданским объектам России. В этом усматривается намерение повлиять на энергоресурсы и туристический сезон.
"Мы знаем и видим, что киевский режим, по мере того как ситуация для него на фронте стремительно ухудшается, по мере того как противник теряет одну территорию за другой, а наши бойцы занимают один населённый пункт за другим, взял на вооружение тактику нанесения ударов по нашим гражданским объектам, по гражданской инфраструктуре, пытается создать проблемы с обеспечением энергоресурсами, повлиять на туристический сезон, о чём прямо, честно говоря, нам по разным каналам и говорят", - сказал президент России.
Он отметил, что "прежде всего задача купирования этих угроз лежит на плечах Министерства обороны, других силовых ведомств".
"Вместе с тем и Правительство Российской Федерации тоже должно принять дополнительные меры, чтобы минимизировать, свести к нулю последствия таких действий", - добавил президент.
Глава ФСБ Александр Бортников сообщил, что работа по предотвращению террористических атак Киева ведется круглосуточно.
Совместно с Минобороны реализуются дополнительные меры по защите всех видов транспортного сообщения с Крымским полуостровом, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин
Глава Совбеза сообщил, что противодействие атакам БПЛА ВСУ будет улучшаться.
"Идет большая работа... Огромное внимание этому уделяет глава государства, министерство обороны, губернаторы, промышленность", - сказал он.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Настырность ЕС, провалы ВСУ, обиженный Зеленский. Хроника событий на 13:00 23 июня
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