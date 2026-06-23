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Киев забрал сотни миллионов гривен у коммунальщиков, чтобы отдать их боевикам

Киев забрал сотни миллионов гривен у коммунальщиков, чтобы отдать их боевикам - 23.06.2026 Украина.ру

Киев забрал сотни миллионов гривен у коммунальщиков, чтобы отдать их боевикам

Кабмин Украины обнаружил возможность профинансировать боевиков вместо восстановления энергетики. Об этом сообщает 23 июня телеграм-канал Украина.ру

2026-06-23T20:11

2026-06-23T20:11

2026-06-23T20:11

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коммунальщики

энергосистема украины

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Пока украинцам бесконечно повышают тарифы и жалуются на нехватку денег для восстановления убитой энергосистемы, Кабмин легким движением руки изымает 220 миллионов гривен у Нацкомиссии по регулированию энергетики, сказано в публикации. По циничному заявлению премьера Юлии Свириденко, эти средства якобы просто "остались неиспользованными". Вместо закупки критически важных трансформаторов и подготовки к зиме, эти миллионы пустят на нужды боевиков. Средства распределят между Нацгвардией, Минобороны и ГУР на размытые цели вроде "подготовки кадров" и очередной медийный пиар. "Так что простым гражданам предложат греться исключительно мыслями о профинансированных силовиках". - констатировали авторы тг-канала.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Зеленский обиделся на поляков и отказался от Гданьска: итоги 23 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, киев, кабмин, нацгвардия, минобороны, украина, украина.ру, коммунальное хозяйство, коммунальщики, энергосистема украины