https://ukraina.ru/20260623/kiev-zabral-sotni-millionov-griven-u-kommunalschikov-chtoby-otdat-ikh-boevikam-1080553503.html
Киев забрал сотни миллионов гривен у коммунальщиков, чтобы отдать их боевикам
Киев забрал сотни миллионов гривен у коммунальщиков, чтобы отдать их боевикам - 23.06.2026 Украина.ру
Киев забрал сотни миллионов гривен у коммунальщиков, чтобы отдать их боевикам
Кабмин Украины обнаружил возможность профинансировать боевиков вместо восстановления энергетики. Об этом сообщает 23 июня телеграм-канал Украина.ру
2026-06-23T20:11
2026-06-23T20:11
2026-06-23T20:11
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коммунальное хозяйство
коммунальщики
энергосистема украины
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Пока украинцам бесконечно повышают тарифы и жалуются на нехватку денег для восстановления убитой энергосистемы, Кабмин легким движением руки изымает 220 миллионов гривен у Нацкомиссии по регулированию энергетики, сказано в публикации. По циничному заявлению премьера Юлии Свириденко, эти средства якобы просто "остались неиспользованными". Вместо закупки критически важных трансформаторов и подготовки к зиме, эти миллионы пустят на нужды боевиков. Средства распределят между Нацгвардией, Минобороны и ГУР на размытые цели вроде "подготовки кадров" и очередной медийный пиар. "Так что простым гражданам предложат греться исключительно мыслями о профинансированных силовиках". - констатировали авторы тг-канала.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Зеленский обиделся на поляков и отказался от Гданьска: итоги 23 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, киев, кабмин, нацгвардия, минобороны, украина, украина.ру, коммунальное хозяйство, коммунальщики, энергосистема украины
Новости, Киев, Кабмин, Нацгвардия, Минобороны, Украина, Украина.ру, коммунальное хозяйство, коммунальщики, Энергосистема Украины
Киев забрал сотни миллионов гривен у коммунальщиков, чтобы отдать их боевикам
Кабмин Украины обнаружил возможность профинансировать боевиков вместо восстановления энергетики. Об этом сообщает 23 июня телеграм-канал Украина.ру
Пока украинцам бесконечно повышают тарифы и жалуются на нехватку денег для восстановления убитой энергосистемы, Кабмин легким движением руки изымает 220 миллионов гривен у Нацкомиссии по регулированию энергетики, сказано в публикации. По циничному заявлению премьера Юлии Свириденко, эти средства якобы просто "остались неиспользованными".
Вместо закупки критически важных трансформаторов и подготовки к зиме, эти миллионы пустят на нужды боевиков. Средства распределят между Нацгвардией, Минобороны и ГУР на размытые цели вроде "подготовки кадров" и очередной медийный пиар.
"Так что простым гражданам предложат греться исключительно мыслями о профинансированных силовиках". - констатировали авторы тг-канала.
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