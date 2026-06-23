https://ukraina.ru/20260623/iran-nazval-summu-razblokirovannykh-aktivov-posle-peregovorov-s-ssha-12-milliardov-1080540196.html
Иран назвал сумму разблокированных активов после переговоров с США: $12 миллиардов
Иран назвал сумму разблокированных активов после переговоров с США: $12 миллиардов - 23.06.2026 Украина.ру
Иран назвал сумму разблокированных активов после переговоров с США: $12 миллиардов
На технических переговорах в Швейцарии окончательно согласована разморозка 12 миллиардов долларов иранских активов. Об этом 23 июня заявил глава делегации Исламской Республики и спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф со ссылкой на Reuters
2026-06-23T14:39
2026-06-23T14:39
2026-06-23T14:39
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Переговоры 21 июня прошли непросто: первый раунд завершили досрочно из-за угроз Дональда Трампа в адрес Тегерана.Однако сторонам удалось договориться о дорожной карте для достижения окончательного соглашения в течение 60 дней.Глава МИД Ирана Аббас Арагчи подтвердил наличие прогресса. По его словам, при посредничестве Пакистана и Катара удалось существенно продвинуться и в вопросе прекращения войны в Ливане.Сняты ограничения на экспорт иранской нефти и нефтехимии, прекращена морская блокада, частично разморожены активы и запущена программа восстановления экономики.Тегеран и Вашингтон также создали "линию связи" для предотвращения инцидентов в Ормузском проливе. Об этом – в материале Хочешь воевать — воюй в одиночку: Джума про изменение риторики США в отношении Израиля Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Настырность ЕС, провалы ВСУ, обиженный Зеленский. Хроника событий на 13:00 23 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Новости, Иран, США, Тегеран , Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Reuters, МИД, ЕС
Иран назвал сумму разблокированных активов после переговоров с США: $12 миллиардов
На технических переговорах в Швейцарии окончательно согласована разморозка 12 миллиардов долларов иранских активов. Об этом 23 июня заявил глава делегации Исламской Республики и спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф со ссылкой на Reuters
Переговоры 21 июня прошли непросто: первый раунд завершили досрочно из-за угроз Дональда Трампа в адрес Тегерана.
Однако сторонам удалось договориться о дорожной карте для достижения окончательного соглашения в течение 60 дней.
Глава МИД Ирана Аббас Арагчи подтвердил наличие прогресса. По его словам, при посредничестве Пакистана и Катара удалось существенно продвинуться и в вопросе прекращения войны в Ливане.
Сняты ограничения на экспорт иранской нефти и нефтехимии, прекращена морская блокада, частично разморожены активы и запущена программа восстановления экономики.
Тегеран и Вашингтон также создали "линию связи" для предотвращения инцидентов в Ормузском проливе. Об этом – в материале Хочешь воевать — воюй в одиночку: Джума про изменение риторики США в отношении Израиля
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