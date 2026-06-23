https://ukraina.ru/20260623/khochesh-voevat--voyuy-v-odinochku-dzhuma-pro-izmenenie-ritoriki-ssha-v-otnoshenii-izrailya-1080504149.html

Хочешь воевать — воюй в одиночку: Джума про изменение риторики США в отношении Израиля

Хочешь воевать — воюй в одиночку: Джума про изменение риторики США в отношении Израиля - 23.06.2026 Украина.ру

Хочешь воевать — воюй в одиночку: Джума про изменение риторики США в отношении Израиля

Всеобъемлющая поддержка Израиля со стороны США, судя по риторике Вашингтона, закончилась. Трамп и его администрация выступили против полного уничтожения ракетного арсенала Ирана, что стало прямым сигналом Тель-Авиву: хочешь воевать — воюй в одиночку. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал журналист-международник Аббас Джума

2026-06-23T05:15

2026-06-23T05:15

2026-06-23T05:15

новости

иран

израиль

сша

дональд трамп

майк помпео

джей ди вэнс

украина.ру

война в иране

ракеты

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Отвечая на вопрос о влиянии произраильского лобби, эксперт заявил, что оно уже не может обеспечить прежнюю поддержку Тель-Авиву.Джума констатировал, что риторика Вашингтона кардинально изменилась: слепая поддержка Израиля закончилась, а по поводу баллистической программы Ирана уже сделано несколько серьезных заявлений. "А ведь раньше официальная позиция [бывшего госсекретаря США] Майка Помпео и Израиля сводились к тому, что никакой баллистической программы у Ирана быть не может, не говоря уже о ядерной", — напомнил собеседник Украина.ру.По словам эксперта, недавно и американский лидер Дональд Трамп, и вице-президент страны Джей Ди Вэнс выступили против полного уничтожения ракетного арсенала Ирана. Это решение журналист назвал прямым сигналом израильскому руководству. "И это тоже было сигналом Израилю: мы капитулировали, за Ираном остается опция перекрытия Ормузского пролива, хочешь воевать, воюй в одиночку", — пояснил Аббас Джума.Полный текст материала Дениса Рудометова "Аббас Джума: Трампу пришлось капитулировать перед Ираном, оружием которого стала география" на сайте Украина.ру.22 июня 1941 года Германия безо всякого предупреждения напала на СССР и тем самым открыла новый фронт посреди разгоравшейся Второй мировой. Подробнее — в материале "Сиди и смотри. Чему должен научить день начала войны?" на сайте Украина.ру.

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