Хочешь воевать — воюй в одиночку: Джума про изменение риторики США в отношении Израиля - 23.06.2026 Украина.ру
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Хочешь воевать — воюй в одиночку: Джума про изменение риторики США в отношении Израиля
Хочешь воевать — воюй в одиночку: Джума про изменение риторики США в отношении Израиля - 23.06.2026 Украина.ру
Хочешь воевать — воюй в одиночку: Джума про изменение риторики США в отношении Израиля
Всеобъемлющая поддержка Израиля со стороны США, судя по риторике Вашингтона, закончилась. Трамп и его администрация выступили против полного уничтожения ракетного арсенала Ирана, что стало прямым сигналом Тель-Авиву: хочешь воевать — воюй в одиночку. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал журналист-международник Аббас Джума
2026-06-23T05:15
2026-06-23T05:15
новости
иран
израиль
сша
дональд трамп
майк помпео
джей ди вэнс
украина.ру
война в иране
ракеты
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Отвечая на вопрос о влиянии произраильского лобби, эксперт заявил, что оно уже не может обеспечить прежнюю поддержку Тель-Авиву.Джума констатировал, что риторика Вашингтона кардинально изменилась: слепая поддержка Израиля закончилась, а по поводу баллистической программы Ирана уже сделано несколько серьезных заявлений. "А ведь раньше официальная позиция [бывшего госсекретаря США] Майка Помпео и Израиля сводились к тому, что никакой баллистической программы у Ирана быть не может, не говоря уже о ядерной", — напомнил собеседник Украина.ру.По словам эксперта, недавно и американский лидер Дональд Трамп, и вице-президент страны Джей Ди Вэнс выступили против полного уничтожения ракетного арсенала Ирана. Это решение журналист назвал прямым сигналом израильскому руководству. "И это тоже было сигналом Израилю: мы капитулировали, за Ираном остается опция перекрытия Ормузского пролива, хочешь воевать, воюй в одиночку", — пояснил Аббас Джума.Полный текст материала Дениса Рудометова "Аббас Джума: Трампу пришлось капитулировать перед Ираном, оружием которого стала география" на сайте Украина.ру.22 июня 1941 года Германия безо всякого предупреждения напала на СССР и тем самым открыла новый фронт посреди разгоравшейся Второй мировой. Подробнее — в материале "Сиди и смотри. Чему должен научить день начала войны?" на сайте Украина.ру.
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новости, иран, израиль, сша, дональд трамп, майк помпео, джей ди вэнс, украина.ру, война в иране, ракеты, ближний восток, война на ближнем востоке, мир без границ, ормуз, международные отношения, международная политика, новости украина ру
Новости, Иран, Израиль, США, Дональд Трамп, Майк Помпео, Джей Ди Вэнс, Украина.ру, война в Иране, ракеты, Ближний Восток, война на Ближнем Востоке, Мир без границ, Ормуз, международные отношения, Международная политика, новости Украина ру

Хочешь воевать — воюй в одиночку: Джума про изменение риторики США в отношении Израиля

05:15 23.06.2026
 
© AP / Alex Brandon
- РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© AP / Alex Brandon
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Всеобъемлющая поддержка Израиля со стороны США, судя по риторике Вашингтона, закончилась. Трамп и его администрация выступили против полного уничтожения ракетного арсенала Ирана, что стало прямым сигналом Тель-Авиву: хочешь воевать — воюй в одиночку. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал журналист-международник Аббас Джума
Отвечая на вопрос о влиянии произраильского лобби, эксперт заявил, что оно уже не может обеспечить прежнюю поддержку Тель-Авиву.
Джума констатировал, что риторика Вашингтона кардинально изменилась: слепая поддержка Израиля закончилась, а по поводу баллистической программы Ирана уже сделано несколько серьезных заявлений.
"А ведь раньше официальная позиция [бывшего госсекретаря США] Майка Помпео и Израиля сводились к тому, что никакой баллистической программы у Ирана быть не может, не говоря уже о ядерной", — напомнил собеседник Украина.ру.
По словам эксперта, недавно и американский лидер Дональд Трамп, и вице-президент страны Джей Ди Вэнс выступили против полного уничтожения ракетного арсенала Ирана. Это решение журналист назвал прямым сигналом израильскому руководству.
"И это тоже было сигналом Израилю: мы капитулировали, за Ираном остается опция перекрытия Ормузского пролива, хочешь воевать, воюй в одиночку", — пояснил Аббас Джума.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Аббас Джума: Трампу пришлось капитулировать перед Ираном, оружием которого стала география" на сайте Украина.ру.
22 июня 1941 года Германия безо всякого предупреждения напала на СССР и тем самым открыла новый фронт посреди разгоравшейся Второй мировой. Подробнее — в материале "Сиди и смотри. Чему должен научить день начала войны?" на сайте Украина.ру.
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