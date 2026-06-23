https://ukraina.ru/20260623/bruter-u-rossii-dolzhen-byt-sobstvennyy-plan-okonchaniya-svo-ne-svyazannyy-s-ankoridzhem-1080510914.html

Брутер: "У России должен быть собственный план окончания СВО, не связанный с Анкориджем"

Брутер: "У России должен быть собственный план окончания СВО, не связанный с Анкориджем" - 23.06.2026 Украина.ру

Брутер: "У России должен быть собственный план окончания СВО, не связанный с Анкориджем"

Россия сталкивается с тем, что Запад использовал прошедший год для наращивания ущерба и создания новых проблем. Теперь коллективный Запад считает, что может требовать от Москвы худших условий. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер

2026-06-23T05:00

2026-06-23T05:00

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Подводя итоги года, эксперт констатировал усиление позиций Запада и необходимость для России выработать собственный план.Брутер заявил, что высказанная в Анкоридже позиция США не повлияла на позицию европейцев. Россия теперь сталкивается, причем не первый раз, с тем, что этот год был использован противоположной стороной для того, чтобы иметь возможность наносить России больше ущерба и создавать ей больше проблем, добавил он."А вот Россия на поле боя к тому, чтобы вынудить противника принять ее условия, не приблизилась", — пояснил эксперт.По мнению Брутера, теперь Россия находится в ситуации, когда коллективный Запад считает, что может требовать от неё худших условий. "И Трамп к этому косвенно, по крайней мере, присоединился. Во-вторых, посреднические усилия, которые Россия признает за Вашингтоном, что слишком оптимистично, результата не дали и не дадут", — отметил он."Вашингтон считает, что Россия хочет слишком многого в сложившейся ситуации", — добавил эксперт."У России должен быть собственный, никак не связанный ни с Анкориджем, ни с Мерцем, ни со Стармером, ни с Макроном, план окончания СВО. Россия должна его выработать для себя, знать, какие ресурсы для этого необходимы, чтобы, подготовив их, закончить СВО в выгодном для себя аспекте", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова Владимир Брутер: Россия завершит СВО, если создаст свой план победы без оглядки на "дух Анкориджа" на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в материале "Йохан Бекман: Ядерное оружие в Финляндии - это блеф, чтобы скрыть планы более опасной агрессии против РФ" на сайте Украина.ру.

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