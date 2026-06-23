https://ukraina.ru/20260623/belyaev-o-defitsite-topliva-v-rossii--problema-ne-v-atakakh-vsu-1080536864.html

Беляев о дефиците топлива в России – проблема не в атаках ВСУ

Беляев о дефиците топлива в России – проблема не в атаках ВСУ - 23.06.2026 Украина.ру

Беляев о дефиците топлива в России – проблема не в атаках ВСУ

Ситуация с поставками нефтепродуктов в России продолжительное время обсуждается как проблемная. Накануне губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил о... Украина.ру, 23.06.2026

2026-06-23T13:25

2026-06-23T13:25

2026-06-23T13:25

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Ситуация с поставками нефтепродуктов в России продолжительное время обсуждается как проблемная. Накануне губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил о введении ограничений по заправке топливом в регионе в рамках мер во избежание искусственного ажиотажа и спекуляции.Мировые СМИ подают информацию о дефиците, как о некой "победе Зеленского", который отдаёт приказы атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы в разных регионах страны. При этом, через информационную среду постоянно вбрасываются всё новые порции паники, что вынуждает людей покупать топливо ещё больше.Подполковник ФСБ в отставке, политолог, публицист и автор телеграмм-канала "Азартная политика" Александр Беляев считает, что таким способом противник раскачивает ситуацию внутри страны, а сама проблема с поставками нефтепродуктов связана не только и не столько с украинскими ударами

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2026

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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