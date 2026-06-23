Беляев о дефиците топлива в России – проблема не в атаках ВСУ - 23.06.2026 Украина.ру
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Беляев о дефиците топлива в России – проблема не в атаках ВСУ
Беляев о дефиците топлива в России – проблема не в атаках ВСУ - 23.06.2026 Украина.ру
Беляев о дефиците топлива в России – проблема не в атаках ВСУ
Ситуация с поставками нефтепродуктов в России продолжительное время обсуждается как проблемная. Накануне губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил о... Украина.ру, 23.06.2026
2026-06-23T13:25
2026-06-23T13:25
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россия
владимир зеленский
топливо
поставки
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Ситуация с поставками нефтепродуктов в России продолжительное время обсуждается как проблемная. Накануне губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил о введении ограничений по заправке топливом в регионе в рамках мер во избежание искусственного ажиотажа и спекуляции.Мировые СМИ подают информацию о дефиците, как о некой "победе Зеленского", который отдаёт приказы атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы в разных регионах страны. При этом, через информационную среду постоянно вбрасываются всё новые порции паники, что вынуждает людей покупать топливо ещё больше.Подполковник ФСБ в отставке, политолог, публицист и автор телеграмм-канала "Азартная политика" Александр Беляев считает, что таким способом противник раскачивает ситуацию внутри страны, а сама проблема с поставками нефтепродуктов связана не только и не столько с украинскими ударами
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новости, россия, владимир зеленский, топливо, поставки, нпз, нефтепродукты, сво, новости сво сейчас, дроны, бпла, видео, видео, спекуляция
Новости, Россия, Владимир Зеленский, топливо, поставки, НПЗ, нефтепродукты, СВО, новости СВО сейчас, дроны, БПЛА, Видео, спекуляция

Беляев о дефиците топлива в России – проблема не в атаках ВСУ

13:25 23.06.2026
 
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Ситуация с поставками нефтепродуктов в России продолжительное время обсуждается как проблемная. Накануне губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил о введении ограничений по заправке топливом в регионе в рамках мер во избежание искусственного ажиотажа и спекуляции.

Мировые СМИ подают информацию о дефиците, как о некой "победе Зеленского", который отдаёт приказы атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы в разных регионах страны. При этом, через информационную среду постоянно вбрасываются всё новые порции паники, что вынуждает людей покупать топливо ещё больше.

Подполковник ФСБ в отставке, политолог, публицист и автор телеграмм-канала "Азартная политика" Александр Беляев считает, что таким способом противник раскачивает ситуацию внутри страны, а сама проблема с поставками нефтепродуктов связана не только и не столько с украинскими ударами
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