Беляев о дефиците топлива в России – проблема не в атаках ВСУ
Ситуация с поставками нефтепродуктов в России продолжительное время обсуждается как проблемная. Накануне губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил о введении ограничений по заправке топливом в регионе в рамках мер во избежание искусственного ажиотажа и спекуляции.
Мировые СМИ подают информацию о дефиците, как о некой "победе Зеленского", который отдаёт приказы атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы в разных регионах страны. При этом, через информационную среду постоянно вбрасываются всё новые порции паники, что вынуждает людей покупать топливо ещё больше.
Подполковник ФСБ в отставке, политолог, публицист и автор телеграмм-канала "Азартная политика" Александр Беляев считает, что таким способом противник раскачивает ситуацию внутри страны, а сама проблема с поставками нефтепродуктов связана не только и не столько с украинскими ударами
Мировые СМИ подают информацию о дефиците, как о некой "победе Зеленского", который отдаёт приказы атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы в разных регионах страны. При этом, через информационную среду постоянно вбрасываются всё новые порции паники, что вынуждает людей покупать топливо ещё больше.
Подполковник ФСБ в отставке, политолог, публицист и автор телеграмм-канала "Азартная политика" Александр Беляев считает, что таким способом противник раскачивает ситуацию внутри страны, а сама проблема с поставками нефтепродуктов связана не только и не столько с украинскими ударами
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