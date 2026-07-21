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ПВО ВСУ не уберегли Запорожье и порты Одесской области. Новости СВО

ПВО ВСУ не уберегли Запорожье и порты Одесской области. Новости СВО - 21.07.2026 Украина.ру

ПВО ВСУ не уберегли Запорожье и порты Одесской области. Новости СВО

Армия России нанесла эффективные удары по объектам защитников киевского режима в Запорожье, Одессе и переименованном Ильичёвске. Об этом сообщает 21 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-21T18:13

2026-07-21T18:13

2026-07-21T18:13

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В Запорожье после прилета горят склады, сообщает местный градоначальник. Опубликованы данные объективного контроля поражений со взрывами, пожарами и задымлениями.Минобороны РФ заявило об ударе по двум логистическим центрам ВСУ в Запорожской области.Также, по заявлению ведомства, в порту Черноморск (Ильичёвск) поражен цех судоремонтного завода. В порту Одессы поражены объекты портовой инфраструктуры, используемой для разгрузки и хранения грузов военного назначения.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Тайные переговоры России и Германии в Баку, освобождение Волоховского. Итоги 21 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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