https://ukraina.ru/20260721/pvo-vsu-ne-uberegli-zaporozhe-i-porty-odesskoy-oblasti-novosti-svo-1081704160.html
ПВО ВСУ не уберегли Запорожье и порты Одесской области. Новости СВО
ПВО ВСУ не уберегли Запорожье и порты Одесской области. Новости СВО - 21.07.2026 Украина.ру
ПВО ВСУ не уберегли Запорожье и порты Одесской области. Новости СВО
Армия России нанесла эффективные удары по объектам защитников киевского режима в Запорожье, Одессе и переименованном Ильичёвске. Об этом сообщает 21 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-21T18:13
2026-07-21T18:13
2026-07-21T18:13
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В Запорожье после прилета горят склады, сообщает местный градоначальник. Опубликованы данные объективного контроля поражений со взрывами, пожарами и задымлениями.Минобороны РФ заявило об ударе по двум логистическим центрам ВСУ в Запорожской области.Также, по заявлению ведомства, в порту Черноморск (Ильичёвск) поражен цех судоремонтного завода. В порту Одессы поражены объекты портовой инфраструктуры, используемой для разгрузки и хранения грузов военного назначения.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Тайные переговоры России и Германии в Баку, освобождение Волоховского. Итоги 21 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ПВО ВСУ не уберегли Запорожье и порты Одесской области. Новости СВО
Армия России нанесла эффективные удары по объектам защитников киевского режима в Запорожье, Одессе и переименованном Ильичёвске. Об этом сообщает 21 июля телеграм-канал Украина.ру
В Запорожье после прилета горят склады, сообщает местный градоначальник. Опубликованы данные объективного контроля поражений со взрывами, пожарами и задымлениями.
Минобороны РФ заявило об ударе по двум логистическим центрам ВСУ в Запорожской области.
Также, по заявлению ведомства, в порту Черноморск (Ильичёвск) поражен цех судоремонтного завода. В порту Одессы поражены объекты портовой инфраструктуры, используемой для разгрузки и хранения грузов военного назначения.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.