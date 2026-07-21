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На Украине гремят взрывы. Новости СВО

На Украине гремят взрывы. Новости СВО - 21.07.2026 Украина.ру

На Украине гремят взрывы. Новости СВО

Серия взрывов прогремела в Харькове, Одессе, Сумах и Чернигове. Об этом и других важных событиях рассказал 21 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-21T09:57

2026-07-21T09:57

2026-07-21T09:57

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🟥 Новый удар нанесён по Сумам. Местные паблики пишут, что торговый центр "Эпицентр" в Сумах полностью разрушен после удара.🟥 Военно-врачебные комиссии на Украине признают годными к службе в ВСУ даже больных ВИЧ и с психическими расстройствами, заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.🟥 ВСУ нанесли ракетные удары по Белгороду и Белгородскому округу, сообщил региональный оперштаб. 🟥 Девять мирных жителей погибли, 77 получили ранения различной степени тяжести за прошедшие сутки в Белгородской области в результате атак со стороны Украины, рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев.🟥 Открытое горение на территории производственных объектов в Липецке ликвидировано, начинается разбор поврежденных конструкций, указал губернатор региона Игорь Артамонов.О других событиях - в материале Краснолиманская группировка Вооружённых сил Украины "заперта" на восточном берегу Северского Донца на сайте Украина.ру.

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сво, спецоперация, украина.ру, украина, харьков, одесса, вооруженные силы украины