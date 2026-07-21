https://ukraina.ru/20260721/na-ukraine-gremyat-vzryvy-novosti-svo--1081680119.html
На Украине гремят взрывы. Новости СВО
На Украине гремят взрывы. Новости СВО - 21.07.2026 Украина.ру
На Украине гремят взрывы. Новости СВО
Серия взрывов прогремела в Харькове, Одессе, Сумах и Чернигове. Об этом и других важных событиях рассказал 21 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-21T09:57
2026-07-21T09:57
2026-07-21T09:57
сво
спецоперация
украина.ру
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🟥 Новый удар нанесён по Сумам. Местные паблики пишут, что торговый центр "Эпицентр" в Сумах полностью разрушен после удара.🟥 Военно-врачебные комиссии на Украине признают годными к службе в ВСУ даже больных ВИЧ и с психическими расстройствами, заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.🟥 ВСУ нанесли ракетные удары по Белгороду и Белгородскому округу, сообщил региональный оперштаб. 🟥 Девять мирных жителей погибли, 77 получили ранения различной степени тяжести за прошедшие сутки в Белгородской области в результате атак со стороны Украины, рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев.🟥 Открытое горение на территории производственных объектов в Липецке ликвидировано, начинается разбор поврежденных конструкций, указал губернатор региона Игорь Артамонов.О других событиях - в материале Краснолиманская группировка Вооружённых сил Украины "заперта" на восточном берегу Северского Донца на сайте Украина.ру.
украина
харьков
одесса
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, спецоперация, украина.ру, украина, харьков, одесса, вооруженные силы украины
СВО, Спецоперация, Украина.ру, Украина, Харьков, Одесса, Вооруженные силы Украины
На Украине гремят взрывы. Новости СВО
Серия взрывов прогремела в Харькове, Одессе, Сумах и Чернигове. Об этом и других важных событиях рассказал 21 июля телеграм-канал Украина.ру
🟥 Новый удар нанесён по Сумам. Местные паблики пишут, что торговый центр "Эпицентр" в Сумах полностью разрушен после удара.
🟥 Военно-врачебные комиссии на Украине признают годными к службе в ВСУ даже больных ВИЧ и с психическими расстройствами, заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
🟥 ВСУ нанесли ракетные удары по Белгороду и Белгородскому округу, сообщил региональный оперштаб.
🟥 Девять мирных жителей погибли, 77 получили ранения различной степени тяжести за прошедшие сутки в Белгородской области в результате атак со стороны Украины, рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев.
🟥 Открытое горение на территории производственных объектов в Липецке ликвидировано, начинается разбор поврежденных конструкций, указал губернатор региона Игорь Артамонов.