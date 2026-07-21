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Ожесточённые бои возобновились на Запорожском направлении СВО

Ожесточённые бои возобновились на Запорожском направлении СВО - 21.07.2026 Украина.ру

Ожесточённые бои возобновились на Запорожском направлении СВО

Армия России выбивает ВСУ из очередного населённого пункта в зоне СВО. Об этом 21 июля сообщает тг-канал "Фронтовая птичка"

2026-07-21T18:40

2026-07-21T18:40

2026-07-21T18:40

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Активизация ожесточенных боев в районе Новоандреевки зафиксирована на Ореховском участке Запорожского направления СВО.Подразделения ВДВ ВС РФ продвинулись за сутки на пол километра к центру Новоандреевки. Там боевики ВСУ ведут огонь из гражданских строений, используя их как огневые точки и ПУ БПЛА. Спецподразделения ведут городской бой в застройке, применяя гранатометы и гранаты для выкуривания противника, сообщает тг-канал "Фронтовая птичка".Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Тайные переговоры России и Германии в Баку, освобождение Волоховского. Итоги 21 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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