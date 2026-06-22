https://ukraina.ru/20260622/zakharova-rasskazal-o-stranakh-usilivshikh-voynu-s-rossiyskimi-pamyatnikami--1080473709.html

Захарова рассказала о странах, усиливших войну с российскими памятниками

Захарова рассказала о странах, усиливших войну с российскими памятниками - 22.06.2026 Украина.ру

Захарова рассказала о странах, усиливших войну с российскими памятниками

Ряд государств, в первую очередь республики Прибалтики, Польша и Украина, под предлогом СВО усилили кампанию по уничтожению у себя российских и советских памятников, рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости

2026-06-22T09:00

2026-06-22T09:00

2026-06-22T09:00

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мария захарова

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Она отметила, что министерство в рамках борьбы с фальсификацией истории Второй мировой готовит тематические доклады. Они посвящены действиям отдельных стран применительно к военно-мемориальным объектам, в первую очередь - политике Эстонии, Латвии, Литвы, Польши и Украины.В России ежегодно 22 июня отмечается День памяти и скорби. Он посвящен одной из самых трагических дат в истории страны - началу Великой Отечественной войны, которая унесла жизни около 27 миллионов советских людей.Подробнее - в материале Подрывная литература в Стране дураков. Почему на Украине декоммунизировали памятник Буратино на сайте Украина.ру.

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2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, новости, польша, россия, украина.ру, мария захарова