Захарова рассказала о странах, усиливших войну с российскими памятниками - 22.06.2026 Украина.ру
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Захарова рассказала о странах, усиливших войну с российскими памятниками
Захарова рассказала о странах, усиливших войну с российскими памятниками - 22.06.2026 Украина.ру
Захарова рассказала о странах, усиливших войну с российскими памятниками
Ряд государств, в первую очередь республики Прибалтики, Польша и Украина, под предлогом СВО усилили кампанию по уничтожению у себя российских и советских памятников, рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости
2026-06-22T09:00
2026-06-22T09:00
украина
новости
польша
россия
украина.ру
мария захарова
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Она отметила, что министерство в рамках борьбы с фальсификацией истории Второй мировой готовит тематические доклады. Они посвящены действиям отдельных стран применительно к военно-мемориальным объектам, в первую очередь - политике Эстонии, Латвии, Литвы, Польши и Украины.В России ежегодно 22 июня отмечается День памяти и скорби. Он посвящен одной из самых трагических дат в истории страны - началу Великой Отечественной войны, которая унесла жизни около 27 миллионов советских людей.Подробнее - в материале Подрывная литература в Стране дураков. Почему на Украине декоммунизировали памятник Буратино на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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452
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украина, новости, польша, россия, украина.ру, мария захарова
Украина, Новости, Польша, Россия, Украина.ру, Мария Захарова

Захарова рассказала о странах, усиливших войну с российскими памятниками

09:00 22.06.2026
 
© Фото : МИД России / TelegramМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 22.06.2026
© Фото : МИД России / Telegram
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Ряд государств, в первую очередь республики Прибалтики, Польша и Украина, под предлогом СВО усилили кампанию по уничтожению у себя российских и советских памятников, рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости
Она отметила, что министерство в рамках борьбы с фальсификацией истории Второй мировой готовит тематические доклады. Они посвящены действиям отдельных стран применительно к военно-мемориальным объектам, в первую очередь - политике Эстонии, Латвии, Литвы, Польши и Украины.
"Используя проводимую Россией специальную военную операцию, (эти страны - ред.) резко увеличили масштабы многолетней практики по уничтожению на своей территории советского и российского мемориального наследия", - сказала Захарова.
В России ежегодно 22 июня отмечается День памяти и скорби. Он посвящен одной из самых трагических дат в истории страны - началу Великой Отечественной войны, которая унесла жизни около 27 миллионов советских людей.
Подробнее - в материале Подрывная литература в Стране дураков. Почему на Украине декоммунизировали памятник Буратино на сайте Украина.ру.
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