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Президент России 22 июня возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата

Президент России 22 июня возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата - 22.06.2026 Украина.ру

Президент России 22 июня возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата

Президент России Владимир Путин примет участие в торжественной церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в День памяти и скорби 22 июня. Об этом сообщалось на сайте Кремля

2026-06-22T00:46

2026-06-22T00:46

2026-06-22T00:46

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В церемонии, которая традиционно проходит у стен Московского Кремля в Александровском саду, принимают участие ветераны войны.Президент России также возложит цветы к мемориалам городов-героев и памятному обелиску в честь городов, удостоенных почётного звания "Город воинской славы".Ранее Путин неоднократно говорил, что сохранение исторической памяти важно, в том числе и для того, чтобы страна могла вовремя реагировать на возникающие угрозы. На параде в честь Дня Победы 9 мая президент подчеркнул, что сохранение памяти о Великой Отечественной войне является для граждан России делом чести.22 июня 2026 года исполняется 85 лет со дня нападения нацистской Германии на Советский Союз.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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украина.ру, новости, россия, кремль, владимир путин, великая отечественная война, история, история ссср, вечный огонь, память