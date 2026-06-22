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Президент России 22 июня возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата
Президент России 22 июня возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата - 22.06.2026 Украина.ру
Президент России 22 июня возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата
Президент России Владимир Путин примет участие в торжественной церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в День памяти и скорби 22 июня. Об этом сообщалось на сайте Кремля
2026-06-22T00:46
2026-06-22T00:46
2026-06-22T00:46
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В церемонии, которая традиционно проходит у стен Московского Кремля в Александровском саду, принимают участие ветераны войны.Президент России также возложит цветы к мемориалам городов-героев и памятному обелиску в честь городов, удостоенных почётного звания "Город воинской славы".Ранее Путин неоднократно говорил, что сохранение исторической памяти важно, в том числе и для того, чтобы страна могла вовремя реагировать на возникающие угрозы. На параде в честь Дня Победы 9 мая президент подчеркнул, что сохранение памяти о Великой Отечественной войне является для граждан России делом чести.22 июня 2026 года исполняется 85 лет со дня нападения нацистской Германии на Советский Союз.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, новости, россия, кремль, владимир путин, великая отечественная война, история, история ссср, вечный огонь, память
Украина.ру, Новости, Россия, Кремль, Владимир Путин, Великая Отечественная война, История, история СССР, Вечный огонь, память
Президент России 22 июня возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата
Президент России Владимир Путин примет участие в торжественной церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в День памяти и скорби 22 июня. Об этом сообщалось на сайте Кремля
В церемонии, которая традиционно проходит у стен Московского Кремля в Александровском саду, принимают участие ветераны войны.
Президент России также возложит цветы к мемориалам городов-героев и памятному обелиску в честь городов, удостоенных почётного звания "Город воинской славы".
Ранее Путин неоднократно говорил, что сохранение исторической памяти важно, в том числе и для того, чтобы страна могла вовремя реагировать на возникающие угрозы. На параде в честь Дня Победы 9 мая президент подчеркнул, что сохранение памяти о Великой Отечественной войне является для граждан России делом чести.
22 июня 2026 года исполняется 85 лет со дня нападения нацистской Германии на Советский Союз.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.