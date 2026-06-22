https://ukraina.ru/20260622/uprazhnyayutsya-v-polonofobii-i-shvyryayutsya-nagradami-chem-zanimayutsya-ukrainskie-vipy-1080480155.html

Упражняются в полонофобии и швыряются наградами. Чем занимаются украинские ВИПы

Упражняются в полонофобии и швыряются наградами. Чем занимаются украинские ВИПы - 22.06.2026 Украина.ру

Упражняются в полонофобии и швыряются наградами. Чем занимаются украинские ВИПы

Представители украинской политической элиты уже почти неделю как упражняются в полонофобии. Она затмила даже привычную русофобию, нелюбовь к венграм, блокирующим путь в Евросоюз, а также к белорусам, которым регулярно грозит Владимир Зеленский

2026-06-22T12:06

2026-06-22T12:06

2026-06-22T13:43

эксклюзив

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леонид кучма

украина.ру

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Поводом для демаршей против Польши стал орден Белого орла. Польский президент Кароль Навроцкий решил забрать его у Зеленского за чествование бандеровцев из ОУН*-УПА*.В кои-то веки поляки обратили внимание на культ бандеровщины, процветающий на Украине. Оказалось, что всё, что говорили в РФ с 2014 года, требуя денацификации, - правда. Зеленский в ответ выслал орден по почте. Как шутят украинцы, наверняка выслал наложенным платежом, с оплатой по получении.Вслед за ним ради культа УПА от польских наград отказались глава МИД Андрей Сибига, бывшие президенты Леонид Кучма, Петр Порошенко** и Виктор Ющенко, которые, собственно, и начинали возвеличивать бандеровцев в пику русским и полякам. В итоге это дошло в 2014 году до гражданской войны. Однако радикальный национализм ссорит не только граждан Украины, но еще и является препятствием для сотрудничества с соседними странами, а также на пути в обещанный Евросоюз. Очевидно, что поляки с культом Бандеры Украину туда не пустят.Как пишет второй президент Леонид Кучма: "Сегодня у меня нет другого выбора, кроме как отказаться от высокого польского ордена. Не для того Украина приняла бой от России".Однако бывшая украинская телеведущая Диана Панченко в связи с его пафосным заявлением напоминает, что "принял бой от России" человек, живущий на вилле за 100 млн долларов на Жан-Кап-Ферра во Франции.Свой орден полякам решил бросить даже бывший премьер-министр Виктор Гройсман, вступившийся "за украинскую историю". Сдал награду и глава Офиса президента Кирилл Буданов***, с пафосом подчеркнув, что Украина "продолжит биться в авангарде всей Европы, включая Польшу". Министр иностранных дел Сибига утверждает, что в Кремле якобы аплодируют решению польского президента, пообещав зеркально ответить, то есть, вероятно, кого-то из поляков тоже лишат ордена.В шутку их поддержал и оппозиционный политолог Кость Бондаренко: "Выражаю свою солидарность с Сибигой и Будановым, отказавшимся от польских наград, и заявляю о том, что тоже решительно отказываюсь от значка "Лёлек и Болек" из моей детской коллекции!"Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер призвал украинцев вернуть не только ордена, но и военную технику и оружие. В соцсетях поляки требуют вернуть также деньги, потраченные на поддержку Киева, хотя власти Польши пытаются выставить этот счет Евросоюзу.Тем не менее, депутат Верховной Рады Максим Бужанский подчеркивает, что "на польской земле, прямо сейчас, разгружаются так нужные нам эшелоны", имея в виду поставки вооружений, которые не прекращаются.Он искренне не понимает реакцию украинской элиты. "Шарахнула картечью слез и обиды - проклятые коммунисты скрывали от нас страшную правду - поляки враги. И венгры враги, и румыны! От нас скрывали и врали, что нет, а вон оно как вышло!", - описывает Бужанский реакцию украинских чиновников.Представители украинской политической верхушки пытаются представить лишение Зеленского ордена как "неуважение ко всему украинскому народу", словно каждый житель Одессы и Харькова молится на Бандеру. Украинский журналист Виталий Портников на канале Порошенко "Эспрессо" рассказывает, что поляки стали пророссийскими, а лишение ордена, по его мнению, равнозначно поддержке наступления российской армии на Украине. Логику здесь сложно проследить, но она и не требуется, поскольку всё, что не нравится Зеленскому, любая критика украинских властей давно приравнивается к "работе на Кремль".Депутат Рады Александр Дубинский, обвиненный в госизмене, пишет, что уже сам факт, что Ющенко и Кучма, вслед за Сибигой, отказались от польской награды, говорит, что ее раздавали всем, кому не лень, значит, она реально не слишком ценна. Тем не менее, столь гневная реакция на этот демарш говорит о том, что Зеленский нервничает, но отнюдь не из-за ордена."Скандал с Польшей и конфликт с Беларусью Зеленский провоцирует на ровном месте. Это означает только то, что он сильно нервничает и заранее готовит шумовую завесу для какой-то будущей проблемы. Неужели нас скоро ждут плёнки из квартиры Миндича, на которых мы услышим очень знакомый сипловатый голос, который до сих пор предпочитал обращаться к народу с Банковой?", - спрашивает Дубинский.Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович*** называет массовый возврат польских наград подростковым бунтом. "Взрослого интересует его способность реально влиять на поведение другой стороны и ситуацию в целом. Подростка интересует другое: кто я такой и позволяю ли я кому-нибудь определять, кто я такой?!", - пишет Арестович, подчеркивая, что такой подросток, который в бунте выбирает не самый удачный, а самый конфликтный символ, закладывает мину под весь фундамент своего будущего."Нельзя декларировать поход в ЕС в качестве государствообразующей цели и поднимать на знамена военных преступников-психопатов", - резюмирует демарш бывший советник Банковой.Однако оппозиционный блогер Мирослав Олешко сравнивает украинскую элиту не с проблемным подростком, а с семьей алкашей, которая ухитряется перессориться буквально со всеми в подъезде.*Деятельность организации с таким названием запрещена в РФ**Входит в состав объединения, включенного в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга***Включен в перечень террористов и экстремистов РосфинмониторингаФиктивное повышение зарплат и реальное крепостное право. Что говорят на Украине о реформе от Минобороны

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эксклюзив, офис президента, ес, владимир зеленский, украина, польша, россия, леонид кучма, украина.ру