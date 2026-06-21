https://ukraina.ru/20260621/fiktivnoe-povyshenie-zarplat-i-realnoe-krepostnoe-pravo-chto-govoryat-na-ukraine-o-reforme-ot-1080456326.html

Фиктивное повышение зарплат и реальное крепостное право. Что говорят на Украине о реформе от Минобороны

Фиктивное повышение зарплат и реальное крепостное право. Что говорят на Украине о реформе от Минобороны - 21.06.2026 Украина.ру

Фиктивное повышение зарплат и реальное крепостное право. Что говорят на Украине о реформе от Минобороны

На прошлой неделе Владимир Зеленский анонсировал повышение зарплат украинским военнослужащим. Рассчитывал он в первую очередь на европейские кредиты, которые были одобрены после снятия вето Венгрии

2026-06-21T14:37

2026-06-21T14:37

2026-06-21T14:39

эксклюзив

украина

владимир зеленский

александр дубинский

михаил федоров

минобороны

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По планам, минимальную зарплату украинских военных, находящихся в тылу, обещали повысить с 20 до 30 тыс. гривен (с 40 до 60 тыс. рублей). При этом средний уровень денежного обеспечения штурмовика должен был составить около 300 тыс. гривен в месяц (600 тыс. рублей). Также предусмотрено было двукратное увеличение зарплат командиров боевых подразделений.Затем Кабмин принял постановление, предполагающее выплаты до 100 тыс. гривен за участие в боевых действиях, до 170 тыс. – за выполнение боевых заданий на передовой, 100 тыс. гривен за каждого взятого пленного и 15 тыс. – за подтвержденное убийство российского военнослужащего в ближнем бою.Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Роман Костенко предположил, что средства на повышение выплат могут привлечь из кредита ЕС в размере 90 млрд евро.Однако затем Евросоюз запретил использовать эти средства на армию, что подтвердил тот же Костенко. По словам депутата, европейские союзники разрешили Киеву тратить эти деньги только на закупку вооружения и техники. В ЕС отметили, что на зарплаты военным Киев должен изыскивать собственные средства. В связи с этим украинские эксперты советовали властям меньше закупать вооружений (дескать, партнеры их предоставят в счет кредита), а пустить высвободившиеся средства на повышение зарплат.При этом, даже без повышения зарплат военным, текущий дефицит финансирования ВСУ - 150 млрд гривен. А для повышения зарплат военным, обещанного властями, нужно еще 120 млрд (то есть суммарно 270 млрд).Вслед за этим министр обороны Михаил Федоров заявил, что повышение зарплат будет обеспечено за счет неких внутренних резервов. Депутат Верховной Рады Максим Бужанский считает, что этих внутренних резервов у Минобороны нет, а есть только средства, выделенные ведомству из госбюджета. Он сомневается, что из выделенных средств остались какие-то существенные "излишки".Выжать из населения сотни миллиардов на повышение зарплат тоже вряд ли получится – люди будут просто меньше есть и накапливать долги.Бывший парламентарий и Игорь Мосийчук* допускает, что власти включат печатный станок, будут штамповать и выдавать военным обесценившуюся гривну.Депутат Рады Нина Южанина рассказала 18 июня, что 30 тысяч гривен минимального денежного обеспечения военных — единственное повышение, на которое есть ресурс после аудита министра обороны Федорова. По всем прочим изменениям относительно поощрительных выплат — у профильного комитета нет расчетов. Пока этот вопрос подвис, отмечает она. Украинские военные выражают опасения, что "висеть" он будет еще годами.Депутат Рады Александр Дубинский, обвиненный в госизмене, пишет, что вся бравада с увеличением зарплат в армии сталкивается с действительностью уже при самом поверхностном анализе. По его словам, денег на это нет, так как средства еврокредита разойдутся на множество мелких направлений, и там на сегодня всего 8,35 млрд евро, которые поделены на 3 транша до конца года."Мы сейчас находимся в эпицентре шапкозакидательной истории, цель которой - с помощью пиара показать, как у нас все хорошо, в том числе с деньгами на армию", - резюмирует Дубинский.Украинские политологи также высказывают мнение, что Зеленский попытается повесить срыв обещанного повышения зарплат на Федорова. Недавно ведь и омбудсмен Дмитрий Лубинец говорил, что о проблемах "бусификации" Зеленский знает, методов таких якобы не одобряет, но во всем виновато Минобороны.Кроме того, на этой неделе Кабмин утвердил предложенную Минобороны реформу контрактов в ВСУ. Вводится она с 1 июня 2026 года на два года и называется "экспериментальной". Ожидаемая и обещанная многими депутатами демобилизация в ней не предусмотрена, но вводятся отсрочки от 6 месяцев для тех, кто был освобожден от службы "в связи с истечением срока контракта, по семейным обстоятельствам или по другим уважительным причинам".Сроки контракта обозначены следующие: 10 месяцев для действующих военнослужащих и 14 месяцев для новобранцев, которые подпишут "пехотно-штурмовой" контракт, и 2 года для всех остальных категорий и типов контрактов.Украинские военнослужащие раскритиковали новые контракты от Минобороны. В комментарии СМИ они озвучили ряд претензий: отсутствие демобилизации, вместо которой обещают ограниченную по времени отсрочку, но после определенного периода на службе. Весь акцент "реформы", по их мнению, на бонусах для гражданских, чтобы мотивировать их мобилизоваться, а не на улучшении положения действующих военных, что они считают несправедливым.Как рассказывает изданию "Страна.ua" военнослужащий Богдан В., уйдя на гражданку после контракта, военный не становится гражданским, а попадает в резерв. "Это скрытый ошейник – ты типа, не совсем свободный, а резервист. Выехать за рубеж на работу резервист, скорее всего, не сможет. Полноценного трудоустройства в Украине у резервиста тоже не будет – кому из работодателей нужен "временный" работник, которого через полгода снова мобилизуют?", - говорит военнослужащий.Вадим, мастер-сержант из морской пехоты, не понимает, откуда будут брать деньги на новые выплаты, поскольку и по существующим нормам премиальные они ожидают месяцами. Однако, по его словам, есть подразделения, где боевые выплаты можно получить быстро, если поделиться ими с начальством. Скорее всего, точно так же произойдет и с новыми боевыми по реформе, считает военнослужащий.Прочие опрошенные украинскими СМИ военнослужащие тоже не в восторге от реформы."Почему после 4,5 года нужно прослужить ещё 2 года?" — задается вопросом военнослужащий с Добропольского направления, который служит с 2022 года."По-моему, чувак, нас кинули. Как лохов, развели за спинами…", – цитирует песню Кузьмы Скрябина пилот FPV, который воюет с первых дней 2022 года."А если война закончится через полгода, а у меня еще 18 месяцев контракта? Я что, лох, что ли? Каждые полгода так думаю", – объясняет свой выбор ждать демобилизации военнослужащий Богдан, который воюет с 2022 года.Однако вышеупомянутый депутат Дубинский пишет, что новые контракты Минобороны под видом реформы — это не более чем попытка зафиксировать людей за армией, не допустить их увольнения.Он подчеркивает, что большинство контрактов сегодня - истекли и "продлены автоматически" до конца военного положения, а у мобилизованных контракта вообще никакого нет. Таким образом, все они - и просроченные контрактники, и мобилизованные, получат право на увольнение из армии сразу после завершения военного положения.Но тогда армия просто разбежится, а Зеленский хочет сохранить миллионную армию, на которую должен выпрашивать деньги у западных союзников."Поэтому под видом реформы и повышения зарплат людей хотят за армией закрепить еще на 1,5-2 года", - отмечает Дубинский. Иными словами, даже в случае перемирия Зеленский желает иметь миллион крепостных.*Включен в перечень террористов и экстремистов РосфинмониторингаО событиях культуры за неделю - в материале Трамп смотрит "Машу и Медведя", в Киево-Печерской лавре замазывают иконы русских святых. События культуры.

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эксклюзив, украина, владимир зеленский, александр дубинский, михаил федоров, минобороны