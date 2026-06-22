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Силы ПВО за неделю сбили над территорией России не менее 4124 украинских БПЛА
Силы ПВО за неделю сбили над территорией России не менее 4124 украинских БПЛА - 22.06.2026 Украина.ру
Силы ПВО за неделю сбили над территорией России не менее 4124 украинских БПЛА
Киевский режим продолжает массированные атаки на российские регионы — силы ПВО за неделю перехватили и уничтожили над территорией России не менее 4124 украинских БПЛА. Об этом со ссылкой на данные Минобороны РФ в ночь на 22 июня сообщает РИА Новости
2026-06-22T03:38
2026-06-22T03:38
2026-06-22T03:38
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Больше всего вражеских беспилотников самолётного типа дальнего действия было сбито 18 июня (992 единиц) и 20 июня (740 единиц). Почти все атаки украинских БПЛА совершались на европейскую часть России.За предыдущую неделю, период с 9 по 14 июня, силы ПВО ВС РФ перехватили не менее 4188 украинских беспилотников.Ранее сообщалось, что силы ПВО за день 21 июня сбили над регионами России 168 украинских БПЛА.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина.ру, россия, минобороны рф, пво, вс рф, сво, спецоперация, бпла, атака бпла, беспилотники, всу, вооруженные силы украины, украина, война на украине
Украина.ру, Россия, Минобороны РФ, ПВО, ВС РФ, СВО, Спецоперация, БПЛА, атака БПЛА, беспилотники, ВСУ, Вооруженные силы Украины, Украина, война на Украине
Силы ПВО за неделю сбили над территорией России не менее 4124 украинских БПЛА
Киевский режим продолжает массированные атаки на российские регионы — силы ПВО за неделю перехватили и уничтожили над территорией России не менее 4124 украинских БПЛА. Об этом со ссылкой на данные Минобороны РФ в ночь на 22 июня сообщает РИА Новости
Больше всего вражеских беспилотников самолётного типа дальнего действия было сбито 18 июня (992 единиц) и 20 июня (740 единиц). Почти все атаки украинских БПЛА совершались на европейскую часть России.
За предыдущую неделю, период с 9 по 14 июня, силы ПВО ВС РФ перехватили не менее 4188 украинских беспилотников.
Ранее сообщалось, что силы ПВО за день 21 июня сбили над регионами России 168 украинских БПЛА. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.